[{"available":true,"c_guid":"00d622ee-8e13-48e5-afa0-e2f6d85a8899","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műveletnek négy tűzoltó és két kutya is áldozatul esett.","shortLead":"A műveletnek négy tűzoltó és két kutya is áldozatul esett.","id":"20180406_Csak_a_halak_akvariumat_tisztitotta_ki_de_kozben_megmergezte_a_csaladjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d622ee-8e13-48e5-afa0-e2f6d85a8899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d24c1d-f70c-439b-ae0a-5adc35fb30e7","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Csak_a_halak_akvariumat_tisztitotta_ki_de_kozben_megmergezte_a_csaladjat","timestamp":"2018. április. 06. 13:52","title":"Csak a halak akváriumát tisztította ki, de közben megmérgezte a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vendéglátóipari múltú vállalkozó lett a Sziget fesztiválról a Lupa-tavi luxusfürdőzésre átnyergelő Gerendai Károly érdekeltségében álló Lupa Strand Kft. ügyvezetője. Maltárházi Rita már a kétezres években felbukkant Gerendai-féle cégben, és tíz évig vezető volt a Centrál Kávéház Kft.-ben is.","shortLead":"Vendéglátóipari múltú vállalkozó lett a Sziget fesztiválról a Lupa-tavi luxusfürdőzésre átnyergelő Gerendai Károly...","id":"201814_lupa_strand_uj_programhoz_uj_ember","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa0158-96a1-4918-b8f7-ccfb4a012e96","keywords":null,"link":"/kkv/201814_lupa_strand_uj_programhoz_uj_ember","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Gerendai Károly felpörgeti Lupa-tavi beruházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupciós ügy miatt, amelyben a Tiborcz-testvérpár is érintett a szoftvercéget milliárdos büntetéssel sújthatják.","shortLead":"A korrupciós ügy miatt, amelyben a Tiborcz-testvérpár is érintett a szoftvercéget milliárdos büntetéssel sújthatják.","id":"20180406_Nepszava_A_teljes_allamigazgatas_erintett_lehet_a_Microsoftbotranyban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0429e7a-a9bb-4df6-97e4-af2a5d9e251d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Nepszava_A_teljes_allamigazgatas_erintett_lehet_a_Microsoftbotranyban","timestamp":"2018. április. 06. 12:04","title":"Népszava: A teljes államigazgatás érintett lehet a Microsoft-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak elmondta, hogy a szavazás után megy mozgósítani, hiszen az urnazárásig még kampány van.","shortLead":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak...","id":"20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6170f-7e08-44ef-ba0c-bdae3cbfedbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","timestamp":"2018. április. 08. 07:47","title":"Orbán Viktor korán leszavazott - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elmaradtak a magyar számok a várttól. Az ipar jó teljesítményét ugyanakkor nem szabad adottságnak venni.","shortLead":"Elmaradtak a magyar számok a várttól. Az ipar jó teljesítményét ugyanakkor nem szabad adottságnak venni.","id":"20180406_Betett_a_lelassult_nemet_ipar_a_magyar_szektornak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddc44cc-f302-4b32-aaed-566079bca2bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Betett_a_lelassult_nemet_ipar_a_magyar_szektornak","timestamp":"2018. április. 06. 13:07","title":"Betett a lelassult német ipar a magyar szektornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd01be2-f785-4c37-bb74-053d4648b6ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem a jelenlegi S-osztály egy variánsa lesz, hanem teljesen önálló modell. ","shortLead":"Nem a jelenlegi S-osztály egy variánsa lesz, hanem teljesen önálló modell. ","id":"20180406_Ultra_luxus_elektromos_auton_dolgozik_a_Mercedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bd01be2-f785-4c37-bb74-053d4648b6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d364451-0d2a-40ec-9e1b-ddf7240a6256","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_Ultra_luxus_elektromos_auton_dolgozik_a_Mercedes","timestamp":"2018. április. 06. 17:27","title":"Tejesen új, ultra luxus elektromos autón dolgozik a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem eshetett szó, csak a rágalmazás és gyalázkodás jellemezte az ellenzék propagandáját.","shortLead":"Szerinte olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem...","id":"20180407_Mai_ficsurok_es_ures_feju_libak_es_a_Soros__Kover_interju_Magyar_Hirlapban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ac3059-feaa-4346-b6bc-a37cf9e1797d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Mai_ficsurok_es_ures_feju_libak_es_a_Soros__Kover_interju_Magyar_Hirlapban","timestamp":"2018. április. 07. 10:05","title":"Mai ficsúrok és üres fejű libák és a Soros – Kövér interjú Magyar Hírlapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2436da55-2ada-4436-a82e-b8444c332146","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nem csak a magyar nagykövetségek segítenek a kormánysajtónak, hogy horrortörténeteket mesélhessenek el Nyugat-Európából. Orosz Márta gyors nyomozása szerint a német szélsőjobboldali párt is Orbán Viktor propaganda gépezetét támogatja. A Berlinben dolgozó újságírót megvádolták, hogy ő cenzúrázza a Facebookot, erről és az MTVA-nak küldött utolsó tudósításáról is beszélgettünk.","shortLead":"Nem csak a magyar nagykövetségek segítenek a kormánysajtónak, hogy horrortörténeteket mesélhessenek el...","id":"20180407_Az_utolso_radioadas_ezert_hallgatott_el_az_MTVA_berlini_tudositoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2436da55-2ada-4436-a82e-b8444c332146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06c638c-d318-478c-bc69-a8c4bf7863b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Az_utolso_radioadas_ezert_hallgatott_el_az_MTVA_berlini_tudositoja","timestamp":"2018. április. 07. 12:00","title":"A cenzúra és az állami média: ezért hallgatott el az MTVA berlini tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]