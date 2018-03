Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd69c74c-351c-4e9c-8a6a-292fb11799b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az 50 millió felhasználót érintő adatgyűjtési botrány hatására sem törölte magát a Facebookról, érdemes feltelepítenie ezt az ingyenes Firefox-bővítményt, amely hatásos védelmet nyújt már az első használattól kezdve: általa jóval kevesebb adatunk kerül a Facebook kezébe.","shortLead":"Ha az 50 millió felhasználót érintő adatgyűjtési botrány hatására sem törölte magát a Facebookról, érdemes...","id":"20180330_mozilla_firefox_facebook_container_bovitmeny_adatvedelem_cambridge_analytica","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd69c74c-351c-4e9c-8a6a-292fb11799b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2790af2-b93b-4d96-aeb5-de49a9ebc7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_mozilla_firefox_facebook_container_bovitmeny_adatvedelem_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 30. 08:03","title":"Fent van a Facebookon? Akkor ezt a programot mielőbb telepítse fel a számítógépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök óvodai látogatását a helyi választási bizottság rendben lévőnek találta, a Nemzeti Választási Bizottság többsége viszont elmarasztalta érte.","shortLead":"A miniszterelnök óvodai látogatását a helyi választási bizottság rendben lévőnek találta, a Nemzeti Választási...","id":"20180329_345_ezerre_buntette_az_NVB_az_ovisokkal_fotozkodo_Orbant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a005b509-ea32-4993-bec5-24322b29720c","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_345_ezerre_buntette_az_NVB_az_ovisokkal_fotozkodo_Orbant","timestamp":"2018. március. 29. 17:45","title":"345 ezerre büntette az NVB az ovisokkal fotózkodó Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38451660-003a-492c-9f75-532b127a1d67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak azért vertek agyon egy fiatal férfit a nyugat-indiai Gudzsarat államban, mert az alsóbb kaszthoz tartozó ember egy hátaslovat tartott.\r

\r

","shortLead":"Csak azért vertek agyon egy fiatal férfit a nyugat-indiai Gudzsarat államban, mert az alsóbb kaszthoz tartozó ember...","id":"20180331_Igy_mukodik_a_betiltott_kasztrendszer_Indiaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38451660-003a-492c-9f75-532b127a1d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b86126-cfec-4ebe-b26f-efe59097dedf","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Igy_mukodik_a_betiltott_kasztrendszer_Indiaban","timestamp":"2018. március. 31. 16:19","title":"Így működik a betiltott kasztrendszer Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693e74d-7f38-4299-af8a-17670c5a756a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szokása szerint három készülékkel rukkolt ki a P széria megújításakor. Az igazi nagyágyú a P20 Pro, de itthon (is) jellemzően a Lite modellekből fogy a legtöbb. Nézzük, az mit tud.","shortLead":"A Huawei szokása szerint három készülékkel rukkolt ki a P széria megújításakor. Az igazi nagyágyú a P20 Pro, de itthon...","id":"20180330_huawei_p20_lite_specifikacio_kulonbsegek_ar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8693e74d-7f38-4299-af8a-17670c5a756a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6e4859-134e-4a0c-9998-3eb269551cfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_huawei_p20_lite_specifikacio_kulonbsegek_ar","timestamp":"2018. március. 30. 19:03","title":"Miben különbözik a féláron kapható Huawei P20 Lite a nagy testvértől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár világosságot nem hozott az Elios a szerződésben álló településekre, de a fényszennyeződés rávilágított Orbán Viktor vejére. Ezért kerestek neki olyan új üzletágat, amelyen tovább erősítheti saját lábát.","shortLead":"Bár világosságot nem hozott az Elios a szerződésben álló településekre, de a fényszennyeződés rávilágított Orbán Viktor...","id":"20180331_Ahogy_az_Eliosban_lekapcsolta_a_fenyt_Tiborcz_uj_penzcsapot_nyithatott_meg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b550a98-5ae6-4dd6-b433-e5b7523c0e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Ahogy_az_Eliosban_lekapcsolta_a_fenyt_Tiborcz_uj_penzcsapot_nyithatott_meg","timestamp":"2018. március. 31. 10:27","title":"Ahogy az Eliosban lekapcsolta a fényt, Tiborcz új pénzcsapot nyithatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddea4454-5d13-4ba4-bba8-7563ad54aa0d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ötszörös és a háromszoros olimpiai bajnok üdvözli a testület létrejöttét, de még gondolokodik, hogy csatlakozzon-e.","shortLead":"Az ötszörös és a háromszoros olimpiai bajnok üdvözli a testület létrejöttét, de még gondolokodik, hogy csatlakozzon-e.","id":"20180331_uszo_olimpiai_bajnokok_testulete_egerszegi_es_hosszu_kimaradt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddea4454-5d13-4ba4-bba8-7563ad54aa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f32992-9d95-4968-b8a1-7a1412b77742","keywords":null,"link":"/sport/20180331_uszo_olimpiai_bajnokok_testulete_egerszegi_es_hosszu_kimaradt","timestamp":"2018. március. 31. 08:15","title":"Megalakult az úszó olimpiai bajnokok testülete, Egerszegi és Hosszú kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718190f0-e673-418d-b2ca-750ed667829a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A megyei építésfelügyelet volt vezetőjét is felelősségre vonják. A tűzben hatvannégyen haltak meg, köztük nagyok sok gyermek.","shortLead":"A megyei építésfelügyelet volt vezetőjét is felelősségre vonják. A tűzben hatvannégyen haltak meg, köztük nagyok sok...","id":"20180330_engedely_nelkul_epitettek_fel_a_vasarnap_leegett_orosz_plazat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=718190f0-e673-418d-b2ca-750ed667829a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da0ff95-7716-454d-99ff-0c52c38d69e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180330_engedely_nelkul_epitettek_fel_a_vasarnap_leegett_orosz_plazat","timestamp":"2018. március. 30. 16:10","title":"Engedély nélkül építették fel a vasárnap leégett orosz plázát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28c541d-1b40-49fe-b195-4892fa8b30b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld légkörébe napokon, vagy inkább órákon belül visszatérő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrállomás nem fog károkat okozni a Földön, amikor darabjai a Földbe csapódnak – közölték kínai tudósok.","shortLead":"A Föld légkörébe napokon, vagy inkább órákon belül visszatérő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrállomás nem fog...","id":"20180331_tienkung_1_mennyei_palota_becsapodas_kinai_tudosok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b28c541d-1b40-49fe-b195-4892fa8b30b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d3e58-2dbc-44d4-9633-0ef50d7e7996","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_tienkung_1_mennyei_palota_becsapodas_kinai_tudosok","timestamp":"2018. március. 31. 12:03","title":"Csodálatos látvány lesz, amikor vasárnap/hétfő este visszazuhan a Földre a 8500 kilós űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]