[{"available":true,"c_guid":"bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","shortLead":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","id":"20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46465f-9af5-4e37-b113-20e75f51b868","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","timestamp":"2018. április. 26. 17:28","title":"Nagyon kiszúrt a kormány a megújuló energiát használó kiserőművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","shortLead":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","id":"20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd77c2-f51c-419e-9965-7da8408f3544","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","timestamp":"2018. április. 28. 14:22","title":"Gyurcsány pártja nem nyugszik, új választást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f87f9d-7c97-4be6-ae0c-fa1c2a0ab424","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Makó környékén egy kis faluban hívták ki miatta a rendőröket. ","shortLead":"Makó környékén egy kis faluban hívták ki miatta a rendőröket. ","id":"20180426_Rendort_hivtak_Fekete_Pakora_mert_migransnak_neztek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f87f9d-7c97-4be6-ae0c-fa1c2a0ab424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aec4dd-2b2f-4803-a209-de96194f3c9b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Rendort_hivtak_Fekete_Pakora_mert_migransnak_neztek","timestamp":"2018. április. 26. 20:06","title":"Rendőrt hívtak Fekete Pákóra, mert migránsnak nézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b489b0e3-3c64-4593-a967-4fbf144b173f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kezet fogott egymással Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető a Korea-közi határon fekvő panmindzsoni katonai támaszponton, majd kézen fogták egymást, és a déli elnök átlépett az északi oldalra, igaz, ezt eredetileg nem tervezték. Utána az északiak vezetője ment át délre, ami ugyancsak történelmi lépés volt: phenjani vezető most először lépte át ugyanis az 1953-ban véget ért háború után létrehozott határt. Fotók a két Korea csúcstalálkozójáról, ahol talán most megváltozhat a világ.","shortLead":"Kezet fogott egymással Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető a Korea-közi határon fekvő...","id":"20180427_ket_ferfi_megfogta_egymas_kezet_es_tortenelmet_irt_a_haborus_hataron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b489b0e3-3c64-4593-a967-4fbf144b173f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64614f53-8efd-4ce9-9b5e-86a325528917","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_ket_ferfi_megfogta_egymas_kezet_es_tortenelmet_irt_a_haborus_hataron","timestamp":"2018. április. 27. 11:10","title":"Két férfi megfogta egymás kezét, és történelmet írt a háborús határon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Épül az M44 gyorsforgalmi autóút, amelyen összesen nagyjából 200 milliárdot keres majd a cég. ","shortLead":"Épül az M44 gyorsforgalmi autóút, amelyen összesen nagyjából 200 milliárdot keres majd a cég. ","id":"20180428_m44_autopalya_meszaros_lorinc_duna_aszfalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb871145-0319-4eef-9c9c-1750078f243b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_m44_autopalya_meszaros_lorinc_duna_aszfalt","timestamp":"2018. április. 28. 07:47","title":"5 milliárd per kilométerért épít utat a Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e8a8ba-872e-4602-bb0e-1d223df2206a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ideiglenesen visszaeshet a magyar sertéshús és húskészítmények exportja, és csökkenhet az élősertés felvásárlási ára is az afrikai sertéspestis következtében életbe lépett korlátozások miatt – mondta Bognár Lajos országos főállatorvos.","shortLead":"Ideiglenesen visszaeshet a magyar sertéshús és húskészítmények exportja, és csökkenhet az élősertés felvásárlási ára is...","id":"20180427_A_sertespestis_miatt_olcsobb_lesz_a_serteshus_A_felvasralasi_ara_biztosan_csokken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70e8a8ba-872e-4602-bb0e-1d223df2206a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b59255-3af3-4815-bced-77739e83f09d","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_A_sertespestis_miatt_olcsobb_lesz_a_serteshus_A_felvasralasi_ara_biztosan_csokken","timestamp":"2018. április. 27. 11:06","title":"A sertéspestis miatt olcsóbb lesz a sertéshús? A felvásárlási ára biztosan csökken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A következő négy napban sokan ülnek majd autóba, előtte azonban érdemes tájékozódni, különben sok meglepetés érhet bennünket az utakon.","shortLead":"A következő négy napban sokan ülnek majd autóba, előtte azonban érdemes tájékozódni, különben sok meglepetés érhet...","id":"20180427_rendorseg_kozlekedes_hosszu_hetvege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5fbdea-2c0c-432b-bd88-b75aa0cf3ba5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180427_rendorseg_kozlekedes_hosszu_hetvege","timestamp":"2018. április. 27. 14:16","title":"Autózna a hosszú hétvégén? Ezt üzenik önnek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75816976-665d-4107-ba12-5bafb789bbce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a technológia elterjed, az jelentős lökést adhat az elektromos autózásnak.","shortLead":"Ha a technológia elterjed, az jelentős lökést adhat az elektromos autózásnak.","id":"20180428_elektromos_auto_tolto_a_vilag_leggyorsabb_toltoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75816976-665d-4107-ba12-5bafb789bbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdafd98e-2f45-437c-9f5f-3cb4a3b06f2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_elektromos_auto_tolto_a_vilag_leggyorsabb_toltoje","timestamp":"2018. április. 28. 12:07","title":"A németek megcsinálták a világ leggyorsabb autótöltőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]