[{"available":true,"c_guid":"a664d064-9e77-4370-b4d7-50f5db52cd89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bionikus \"fület\" kapott Ausztrália legnagyobb teleszkópja, ennek segítségével a kozmoszból érkező rádióhullámok szélesebb tartományban észlelhetők, a csillagászok így tisztább képet kaphatnak az univerzumról.","shortLead":"Bionikus \"fület\" kapott Ausztrália legnagyobb teleszkópja, ennek segítségével a kozmoszból érkező rádióhullámok...","id":"20180518_ausztralia_parkes_radioteleszkop_bionikus_ful","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a664d064-9e77-4370-b4d7-50f5db52cd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da91e318-5e87-44e8-bb32-2fb0cdd1ce11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_ausztralia_parkes_radioteleszkop_bionikus_ful","timestamp":"2018. május. 18. 19:03","title":"Hallani fogjuk a világűrt: igen érzékeny \"fület\" szereltek fel a hatalmas rádióteleszkópra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84764e2c-61d9-4304-9da7-cacb710be923","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az enyhétől a mérsékeltig terjedő demenciával, vagyis időskori elbutulással küzdő embereknél nem lassítja az agyi leépülés folyamatát a testedzés – állítják az Oxfordi Egyetem kutatói a British Medical Journal című folyóiratban publikált tanulmányukban, amely szerint a rendszeres mozgás ugyan nem javítja a gondolkodási képességeket, de jótékony hatással van a fizikai állapotra, ezért semmiképp sem érdemes felhagyni vele.","shortLead":"Az enyhétől a mérsékeltig terjedő demenciával, vagyis időskori elbutulással küzdő embereknél nem lassítja az agyi...","id":"20180517_A_testedzes_nem_lassitja_az_idoskori_elbutulas_folyamatat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84764e2c-61d9-4304-9da7-cacb710be923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62294124-faff-476b-89f0-fb123bb52da1","keywords":null,"link":"/elet/20180517_A_testedzes_nem_lassitja_az_idoskori_elbutulas_folyamatat","timestamp":"2018. május. 17. 19:43","title":"A testedzés nem lassítja az időskori elbutulás folyamatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f619cab-f472-4831-a819-4b99fc1a2768","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 70-es években épült pécsi ház energiafogyasztása teljes mértékben megújuló erőforrásokon alapul.","shortLead":"A 70-es években épült pécsi ház energiafogyasztása teljes mértékben megújuló erőforrásokon alapul.","id":"20180517_Ez_az_egyetlen_olyan_regi_csaladi_haz_Magyarorszagon_mely_tobb_energiat_termel_mint_amennyit_hasznal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f619cab-f472-4831-a819-4b99fc1a2768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbedbc0-39ed-4a4e-b93d-16704272e50b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Ez_az_egyetlen_olyan_regi_csaladi_haz_Magyarorszagon_mely_tobb_energiat_termel_mint_amennyit_hasznal","timestamp":"2018. május. 17. 13:51","title":"Ez az egyetlen olyan régi családi ház Magyarországon, mely több energiát termel, mint amennyit használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem először keveredett botrányba vállalkozásaival a Facebook vezére, de a mostani lehet a legsúlyosabb.","shortLead":"Nem először keveredett botrányba vállalkozásaival a Facebook vezére, de a mostani lehet a legsúlyosabb.","id":"201816_mark_zuckerberg_anet_ellentmondasos_zsenije","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3599d-cf36-446e-b5ff-28c9675bb4a6","keywords":null,"link":"/tudomany/201816_mark_zuckerberg_anet_ellentmondasos_zsenije","timestamp":"2018. május. 19. 09:30","title":"Ha most megmenti a cégét, tényleg mondhatjuk Zuckerbergre, hogy zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Esmya használatát februárban függesztették fel, mert használata során májkárosodással járó panaszokat regisztráltak. A gyógyszer alkalmazását az Európai Gyógyszerügynökség újra engedélyezheti, de csak komoly korlátozások betartásával.","shortLead":"Az Esmya használatát februárban függesztették fel, mert használata során májkárosodással járó panaszokat regisztráltak...","id":"20180518_Megis_hasznalhato_a_fontos_Richtergyogyszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8785cba-d22b-4b81-9ff9-f240bfee4fc4","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Megis_hasznalhato_a_fontos_Richtergyogyszer","timestamp":"2018. május. 18. 19:08","title":"Korlátozásokkal használható lehet majd a világhírű Richter-gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dba7e3-bf96-43b2-a9a1-ac3f9e1fa561","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) Tolna, Baranya és Fejér megyei ingatlanokkal kapcsolatos esetleges visszaélések miatt tett feljelentést, melyet az ügyészség megalapozottnak talált.","shortLead":"A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) Tolna, Baranya és Fejér megyei ingatlanokkal kapcsolatos esetleges...","id":"20180518_Mar_az_ugyeszseg_is_nyomoz_a_botranyos_foldosztasok_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12dba7e3-bf96-43b2-a9a1-ac3f9e1fa561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4604b781-a75a-4a81-af10-7104b10a8a8e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Mar_az_ugyeszseg_is_nyomoz_a_botranyos_foldosztasok_miatt","timestamp":"2018. május. 18. 10:32","title":"Már az ügyészség is nyomoz a botrányos földosztások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22082d-927c-4466-b999-572bf2834623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"A közlekedési balesettel érintett útszakaszon jelenleg félpályás útlezárás van érvényben.","shortLead":"A közlekedési balesettel érintett útszakaszon jelenleg félpályás útlezárás van érvényben.","id":"20180517_Meghalt_egy_motoros_Szolnok_kulteruleten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf22082d-927c-4466-b999-572bf2834623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df466fb-0b9c-4959-b97d-a76dd39fb43a","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20180517_Meghalt_egy_motoros_Szolnok_kulteruleten","timestamp":"2018. május. 17. 20:10","title":"Meghalt egy motoros Szolnok külterületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy spanyol autókölcsönző cég volt a szerencsés vásárló. Vagyis ha sokat fizet, Ön is mehet vele egy kört Murciában.","shortLead":"Egy spanyol autókölcsönző cég volt a szerencsés vásárló. Vagyis ha sokat fizet, Ön is mehet vele egy kört Murciában.","id":"20180517_Megvan_ki_vette_meg_Ferenc_papa_Lamborghinijet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbe043e-3840-4769-ad87-a28df92badea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_Megvan_ki_vette_meg_Ferenc_papa_Lamborghinijet","timestamp":"2018. május. 17. 10:50","title":"Megvan, ki vette meg Ferenc pápa Lamborghinijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]