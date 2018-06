Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia középiskolások jelentős része egyetemre készül, de nem biztos, hogy összejön nekik. Több százezren viszont eleve a szakmai képzést és a gyors munkába állást választanának. Nekik ad tanácsot a Qapa francia weboldal. Durván. ","shortLead":"A francia középiskolások jelentős része egyetemre készül, de nem biztos, hogy összejön nekik. Több százezren viszont...","id":"20180608_Meghokkento_lista_ot_korabban_meno_de_most_halalra_itelt_szakmarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d5a4c6-fff6-4a47-b5a7-dca50376fd86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Meghokkento_lista_ot_korabban_meno_de_most_halalra_itelt_szakmarol","timestamp":"2018. június. 08. 10:38","title":"Meghökkentő lista öt, korábban menő, de most halálra ítélt szakmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi Romániában vette föl autójával a nőt, akivel megbeszélték, hogy a nő lakására mennek. Ott a férfi altatót adott be utasának, majd kirabolta.","shortLead":"A férfi Romániában vette föl autójával a nőt, akivel megbeszélték, hogy a nő lakására mennek. Ott a férfi altatót adott...","id":"20180608_altatot_adott_neki_majd_kirabolta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad5cb98-caf6-4da3-a428-5ee5beec8048","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_altatot_adott_neki_majd_kirabolta","timestamp":"2018. június. 08. 16:19","title":"Bealtatózta, majd kirabolta a nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor ma már szinte a csapból is a hibrid és az elektromos meghajtás folyik, az év motorja 2018-ban is egy szupersportos olasz erőforrás lett.","shortLead":"Amikor ma már szinte a csapból is a hibrid és az elektromos meghajtás folyik, az év motorja 2018-ban is...","id":"20180607_ferrari_488_gtb_spider_pista_v8_biturbo_benzinmotor_olasz_sportauto_ev_motorja_dij_ferrari_812_superfast_porsche_911","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2daa12d-383d-4ac1-94f5-0df3b1359379","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_ferrari_488_gtb_spider_pista_v8_biturbo_benzinmotor_olasz_sportauto_ev_motorja_dij_ferrari_812_superfast_porsche_911","timestamp":"2018. június. 07. 14:46","title":"Politikailag nem túl korrekt, de idén is a Ferrarié az év legjobb motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bb9585-7595-47f4-b8c4-d2ca8ae0faca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180608_Elvesztette_egyik_kozeppalyasat_Argentina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63bb9585-7595-47f4-b8c4-d2ca8ae0faca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b903b55a-9626-4789-b008-2957559cb278","keywords":null,"link":"/sport/20180608_Elvesztette_egyik_kozeppalyasat_Argentina","timestamp":"2018. június. 08. 16:34","title":"Elvesztette egyik középpályását Argentína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b44d541-f32e-4b9f-8121-3feccc59224b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tipikusan magyarosnak tűnik az irányított véradás gyakorlata egy a lapunk által megismert eset alapján: a beteg szorong, hogy elmarad a műtétje, ha nem sikerül magának vért gyűjtenie, a véradóhelyeken pedig káosz van, sokszor nem világos, ki mikor és hogyan adhat vért egy bizonyos személynek, ha adhat. Az összképbe a vérplazmabiznisz is bezavar. Az országos vérellátó nem lát problémát.\r

