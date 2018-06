Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov találkozásáról, de nem egészen úgy mutatták be, ahogy az valóban történt.","shortLead":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov...","id":"20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5579ffc1-6635-49c3-8f13-4e9b3016d8e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","timestamp":"2018. június. 08. 08:03","title":"Nagyot ment az orosz állami tévé a Photoshoppal, nézze csak meg közelebbről Kim Dzsong Un fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ukrán parlament véglegesen jóváhagyta a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság felállításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet az ország legnagyobb hitelezője, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) már régóta sürgetett, és a kölcsönök további folyósításának egyik fő feltételeként határozott meg.","shortLead":"Az ukrán parlament véglegesen jóváhagyta a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság felállításáról szóló törvényjavaslatot...","id":"20180607_Korrupt_rendszernek_nincs_penz_az_ukranoknak_nem_maradt_sok_valasztasuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c65b0c7-b057-41b0-b508-b09d5c468991","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Korrupt_rendszernek_nincs_penz_az_ukranoknak_nem_maradt_sok_valasztasuk","timestamp":"2018. június. 07. 15:09","title":"Korrupt rendszernek nincs pénz, hitelezői lecke Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9437439e-392c-4ce4-b3b6-72882ffc62dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint még korai véleményeznie a törvényjavaslatot. A legnagyobb meglepetést egy maláj-kínai megavállalkozó hazacsábítása jelentette. 