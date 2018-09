Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített. Egy erőnléti edző szerint borzalmasan megviselte az egyik eset.","shortLead":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített...","id":"20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5158ce1-d686-435d-a255-982d7a2b9406","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:35","title":"„Messi úgy sírt ott, mintha meghalt volna az anyja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","shortLead":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","id":"20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65be0bc-b187-46b1-9ae1-606798d95ea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 13:20","title":"Márki-Zay támogatói tüntetnek hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négymillióan laknak a vihar útjában.","shortLead":"Négymillióan laknak a vihar útjában.","id":"20180915_Halalt_hozott_a_tajfun_a_Fulopszigetekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4572feb-998a-4dd2-a4ff-34887d664139","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Halalt_hozott_a_tajfun_a_Fulopszigetekre","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:58","title":"Halált hozott a tájfun a Fülöp-szigetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8cb6c6-3216-4f65-8534-5744d94d0cb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott nyerte a Berlinben rendezett férfi vízilabda világkupát: Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese a vasárnapi döntőben 10-4-re győzte le Ausztrália csapatát.A magyar válogatott 1999 után diadalmaskodott újra a világkupában.","shortLead":"A magyar válogatott nyerte a Berlinben rendezett férfi vízilabda világkupát: Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese...","id":"20180916_Magyarorszag_nyerte_a_vizilabda_Vilagkupat_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b8cb6c6-3216-4f65-8534-5744d94d0cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf1be5e-d951-4a82-ad93-6b877fa2ca4c","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Magyarorszag_nyerte_a_vizilabda_Vilagkupat_Berlinben","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:46","title":"Magyarország nyerte a vízilabda Világkupát Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd69af4-b958-4bcf-b4e5-7b4cdf778efc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A holland fejlesztés a becslések szerint jóval tartósabb, mint a hagyományos, betonutak. Szélét különféle szenzorok borítják, amellyel a szakemberek ellenőrizni tudják tartósságát, és azt is, hányan használják.","shortLead":"A holland fejlesztés a becslések szerint jóval tartósabb, mint a hagyományos, betonutak. Szélét különféle szenzorok...","id":"20180914_okoskerekparut_kerekparut_muanyag_hulladek_szemet_bicikli_hollandia_zolle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecd69af4-b958-4bcf-b4e5-7b4cdf778efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb3c67b-0c34-47c8-8a77-78b67b852664","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_okoskerekparut_kerekparut_muanyag_hulladek_szemet_bicikli_hollandia_zolle","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:35","title":"Kész az első kerékpárút, amelyet kizárólag műanyaghulladékból építettek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c93c3b7-562a-4e9d-8666-b2402835b90b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ProCeed immár nem a háromajtós kivitelt, hanem az ötajtós shooting brake kivitelt jelenti a Kiánál.","shortLead":"A ProCeed immár nem a háromajtós kivitelt, hanem az ötajtós shooting brake kivitelt jelenti a Kiánál.","id":"20180915_vagany_sportkombi_a_kiatol_itt_az_uj_proceed_shooting_brake_zsolna_benzin_dizelmotor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c93c3b7-562a-4e9d-8666-b2402835b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d51e2d4-6451-461e-901a-8cd7f63b39d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_vagany_sportkombi_a_kiatol_itt_az_uj_proceed_shooting_brake_zsolna_benzin_dizelmotor","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:21","title":"Vagány sportkombi a Kiától, itt a szomszédban gyártott új ProCeed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irataik titkosak, üresek, vagy nincsenek. Igen különös turisták.","shortLead":"Irataik titkosak, üresek, vagy nincsenek. Igen különös turisták.","id":"20180915_Fantomok_a_Szkripalugy_gyanusitottjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bf4fb8-647d-4aac-a67a-52833a664bf5","keywords":null,"link":"/vilag/20180915_Fantomok_a_Szkripalugy_gyanusitottjai","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:44","title":"Fantomok a Szkripal-ügy gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12dbc11-7e0a-4da0-abd4-b2040f755ee8","c_author":"Bojár Gábor","category":"tudomany","description":"Az informatikai forradalom korában Magyarországot műszaki-matematikai oktatási kultúrája emelheti fel. És ebben minden romlás ellenére még mindig maradt előnyünk. Vitaindító vélemény.","shortLead":"Az informatikai forradalom korában Magyarországot műszaki-matematikai oktatási kultúrája emelheti fel. És ebben minden...","id":"20180915_A_III_informatikai_forradalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e12dbc11-7e0a-4da0-abd4-b2040f755ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f10725-bb97-4a47-af9e-367249d50e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_A_III_informatikai_forradalom","timestamp":"2018. szeptember. 15. 12:30","title":"Bojár Gábor: A III. informatikai forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]