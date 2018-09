Névre szóló táblával várja a sofőr az utast a reptéren, de nem azért, hogy elvigye a szállására, hanem – hogy elvegye tőle az autóját. Ez az egyszerű, a mai, gépesített világban kissé anakronisztikusnak tűnő humán szolgáltatás meghódította Franciaországot. Az Ectornak keresztelt cég két alapítója, Manoel Roy és Thomas de Longvilliers 2013-ban abból indult ki, hogy sokaknak okoz problémát a légikikötők megközelítése. Ha saját autóval érkeznek, azt csak bonyolultan és csillagászati áron tudják leparkolni a néhány napos utazás idejére. Amennyiben taxit fognak, annak ára néhol már a parkolási költségekkel vetekszik, ráadásul a csomagok száma is korlátozott. A tömegközlekedés pedig csupán az áraival versenyképes, sem a gyerekesek, sem a sok csomaggal útnak indulók nem szívesen választják.

Az Ector a saját autójukhoz a reptérig vezető úton is ragaszkodó utazóknak ígér bosszankodásmentes, kényelmes, biztonságos és nem utolsósorban mérsékelt(ebb) árú parkolási lehetőséget. Az érkezési és indulási adatait interneten vagy okostelefonos applikáción megadó ügyfelet egy sárga trikós sofőr várja az indulási oldalon, ahol általában egy-két perc alatt lezajlik az átadás-átvétel. A slusszkulcsok leadása és a megbízási szerződés aláfirkantása mellett ilyenkor jut idő a kocsi gyors körbefényképezésére is, a későbbi viták elkerülése érdekében. Az utas ezek után besétál a terminálra, az Ector alkalmazottja pedig elautózik a reptértől általában 5–10 kilométerre lévő, a közelieknél jóval olcsóbb garázsba. Onnan aztán a tulajdonos visszaérkezésekor, szintén negyedórán belül, újra a légikikötő kijáratához hajt.

A pontos időzítést az utas segítheti azzal, hogy az érkezése előtt legalább 15 perccel – akár már a földet éréskor – telefonon értesíti a sofőrt. De a cég, hogy minél kevesebbet kelljen feleslegesen ácsorogniuk a munkatársainak, kifejlesztett egy algoritmust, amely – figyelembe véve a különböző légitársaságok szokásait, a terminálok áteresztőképességét és a járatok késését – megpróbálja kikalkulálni, mikor érdemes a sofőrnek kocsiba ülnie.

A szolgáltatás, amely egy sofőrszolgálat és egy előkelőbb szálloda portásának a funkcióit egyesíti, hajnali 4–6 órától éjfélig vehető igénybe. Az időpont a helyszíntől függ: jelenleg tucatnyi francia város mellett Genfben és Brüsszelben működik a vállalkozás, a repterek mellett már a nagyobb pályaudvarokon is. Az árak ugyancsak városonként változnak, de többnyire 20–70 százalékkal kedvezőbbek a közvetlen közeli parkolásnál. A zsúfolt belvárosokban ezt például úgy éri el a cég, hogy szállodák nem teljesen kihasznált mélygarázsait bérli, amelyekben – mivel minden autónak ismeri a távozási idejét – a szokásosnál sokkal szorosabban is elhelyezheti a járműveket. A kedvezőbb ár persze viszonylagos, az egy hétvégére átlagosan 40–50, egy hétre pedig 80–100 eurós tarifánál azért léteznek olcsóbb megoldások.

A már a százezredik megrendelésén is túl lévő cég ezért a gördülékeny kiszolgálás mellett a törzsvásárlóknak járó kedvezményekkel próbálja magához kötni a kuncsaftokat. No meg azzal, hogy a tároláson kívül – felárért – egyéb autós szolgáltatásokat is kínál: a keréknyomás-ellenőrzésen és a feltankoláson túl mosást, klímatisztítást, olajcserét, de akár általános karbantartást is. Üzleti modellje szerint a távolabbi jövőben ezekből az extrákból folyik majd be a vállalkozás bevételének nagyobbik része.

