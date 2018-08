Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2aa61c2-d4a7-4704-8330-904c82489f9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leonard Bernstein, amerikai karmester és zeneszerző előtt tiszteleg ma a kereső főoldalára kitett rövid videóban a Google.","shortLead":"Leonard Bernstein, amerikai karmester és zeneszerző előtt tiszteleg ma a kereső főoldalára kitett rövid videóban...","id":"20180825_leonard_bernstein_szuletesenek_100_evforduloja_zeneszerzo_karmester_west_side_story","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2aa61c2-d4a7-4704-8330-904c82489f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09757941-aa5b-47e1-9acf-18714319ff01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180825_leonard_bernstein_szuletesenek_100_evforduloja_zeneszerzo_karmester_west_side_story","timestamp":"2018. augusztus. 25. 08:03","title":"Miért van ma Leonard Bernstein a Google kereső logójának helyén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160cda5-950b-472e-b5de-c6d37c48a224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sávot lezártak miatta.","shortLead":"Egy sávot lezártak miatta.","id":"20180824_Beszakadt_a_telefonakna_egy_kisbusz_alatt_a_Budafoki_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1160cda5-950b-472e-b5de-c6d37c48a224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469dabf2-13af-467a-bdc6-2edc77e87302","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Beszakadt_a_telefonakna_egy_kisbusz_alatt_a_Budafoki_uton","timestamp":"2018. augusztus. 24. 19:35","title":"Beszakadt a telefonakna egy kisbusz alatt a Budafoki úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fee3d2-a9da-40b5-b561-133d7892cc0d","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A szervezetnek szüksége van rá, hogy kikapcsoljon a napi rutinból és más állapotba kerüljön, mert különben pszichoszomatikus betegségek jöhetnek elő – tapasztalta az aneszteziológus-pszichoterapeuta, Jakubovits Edit. Interjú.","shortLead":"A szervezetnek szüksége van rá, hogy kikapcsoljon a napi rutinból és más állapotba kerüljön, mert különben...","id":"201834__jakubovits_edit_pszichoterapeuta__meditaciorol_atkelesrol__masik_uzemmod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69fee3d2-a9da-40b5-b561-133d7892cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ac1457-9066-42c3-82b5-9d138f762d7a","keywords":null,"link":"/elet/201834__jakubovits_edit_pszichoterapeuta__meditaciorol_atkelesrol__masik_uzemmod","timestamp":"2018. augusztus. 25. 15:30","title":"Már az csodákat tehet, ha napi tíz percre \"kettesben marad\" magával az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24c613a-0ea4-4839-9a18-64c464f1b103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképesztő mi van azon a környéken.","shortLead":"Elképesztő mi van azon a környéken.","id":"20180825_Hos_utca_getto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24c613a-0ea4-4839-9a18-64c464f1b103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bb9e4f-302e-4d00-b891-45f75cab04ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Hos_utca_getto","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:24","title":"Üvegbe szedik a lakók az injekciós tűket a Hős utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f76c959-345b-46a8-8975-5d751fc7c3a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az eredménye a nyári szünetben indult siófoki sztrádafelújításnak, több kilométeres a dugó.","shortLead":"Megvan az eredménye a nyári szünetben indult siófoki sztrádafelújításnak, több kilométeres a dugó.","id":"20180825_Siofok_M7es_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f76c959-345b-46a8-8975-5d751fc7c3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692454f3-f514-45ee-8bb9-50f3c24f6c55","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Siofok_M7es_dugo","timestamp":"2018. augusztus. 25. 11:18","title":"Sikerült összehozni egy irdatlan dugót Siófoknál a most indult felújítással ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden összefoglalva: csak az Elios pályázott a munkára és a szerződéskötés idején Orbán Viktor miniszterelnök veje Tiborcz István volt a cég egyik tulajdonosa. A nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik. ","shortLead":"Röviden összefoglalva: csak az Elios pályázott a munkára és a szerződéskötés idején Orbán Viktor miniszterelnök veje...","id":"20180825_vac_elios_tiborcz_orban_olaf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec139c8-5624-4e3b-a7ef-3df7ac1a1652","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_vac_elios_tiborcz_orban_olaf","timestamp":"2018. augusztus. 25. 10:59","title":"A bíróság kiengedte a váci Elios-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dac5b00-19e8-423c-85d8-aba6d332bf3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa osztja az amiatt érzett fájdalmat és szégyent.","shortLead":"Ferenc pápa osztja az amiatt érzett fájdalmat és szégyent.","id":"20180825_pedofil_papok_egyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dac5b00-19e8-423c-85d8-aba6d332bf3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb28ba15-7dfa-461d-a0f0-9aef9208aada","keywords":null,"link":"/vilag/20180825_pedofil_papok_egyhaz","timestamp":"2018. augusztus. 25. 15:25","title":"A pápa is szégyelli az egyház tétlenségét a pedofil bűntények feltárásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aed378d-63a7-40b8-9831-eecf122f5b20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Skóciában felnőtt szerző kiskora óta látogat világítótornyokat, most könyvet is írt róla, rengeteg fotóval.","shortLead":"A Skóciában felnőtt szerző kiskora óta látogat világítótornyokat, most könyvet is írt róla, rengeteg fotóval.","id":"20180824_Osszegyujtottek_a_vilag_legszebb_vilagitotornyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aed378d-63a7-40b8-9831-eecf122f5b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b652510-7eab-496b-83f4-76912174fef7","keywords":null,"link":"/elet/20180824_Osszegyujtottek_a_vilag_legszebb_vilagitotornyait","timestamp":"2018. augusztus. 24. 22:15","title":"Összegyűjtötték a világ legszebb világítótornyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]