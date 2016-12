[{"available":true,"c_guid":"e511b9af-79af-4e96-872d-b4f47e379311","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A BKV újra megjelentette az Európai Unió hivatalos lapjában a 3-as metró Kőbánya-Kispest és Népliget közötti szakaszának felújítására vonatkozó tendert - írta pénteken a Világgazdaság.","shortLead":"A BKV újra megjelentette az Európai Unió hivatalos lapjában a 3-as metró Kőbánya-Kispest és Népliget közötti...","id":"20161230_Megis_lehetnek_liftek_a_3as_metroban_itt_az_uj_tender","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e511b9af-79af-4e96-872d-b4f47e379311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a0aab6-e3a4-406b-b0c1-20af12adb3d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161230_Megis_lehetnek_liftek_a_3as_metroban_itt_az_uj_tender","timestamp":"2016. december. 30. 05:02","title":"Mégis lehetnek liftek a 3-as metróban, itt az új tender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a105ba8-b0c6-41e4-8712-1170c196d7c5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Aldi és a Lidl az áfacsökkentésnél nagyobb mértékben csökkenti a baromfitermékek árát. ","shortLead":"Az Aldi és a Lidl az áfacsökkentésnél nagyobb mértékben csökkenti a baromfitermékek árát. ","id":"20161230_Igy_alkalmazzak_az_uzletlancok_baromfihusafa_csokkenteset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a105ba8-b0c6-41e4-8712-1170c196d7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9f9503-a231-46f1-912e-572754fa61df","keywords":null,"link":"/kkv/20161230_Igy_alkalmazzak_az_uzletlancok_baromfihusafa_csokkenteset","timestamp":"2016. december. 30. 13:29","title":"Így alkalmazzák az üzletláncok baromfihús-áfa csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0294a207-ab99-4247-b815-d0bc7bda4dc3","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A kormány elfogadta Magyarország Digitális Startup Stratégiáját (DSS), melynek célja az innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező startup vállalkozások létrejöttének és fejlődésének támogatása. A hosszú távú stratégia virágzó startup központtá fejlesztené Budapestet, illetve a kapcsolódó vidéki egyetemi kutatóközpontokat.","shortLead":"A kormány elfogadta Magyarország Digitális Startup Stratégiáját (DSS), melynek célja az innovatív, nagy növekedési...","id":"20161230_digitalis_startup_strategia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0294a207-ab99-4247-b815-d0bc7bda4dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd491da8-12d4-496c-8658-ed6872631419","keywords":null,"link":"/enesacegem/20161230_digitalis_startup_strategia","timestamp":"2016. december. 30. 14:06","title":"Magyarországnak is lett startup stratégiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfa0e27-dc3a-4ad0-9dc4-7c3335ca37ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az év végi best of videókba elég sok minden belefér, így az is, amikor a nem éppen versenypálya-kompatibilis autókról emlékeznek meg.



","shortLead":"Az év végi best of videókba elég sok minden belefér, így az is, amikor a nem éppen versenypálya-kompatibilis autókról...","id":"20161229_Nurburgring_best_of","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dfa0e27-dc3a-4ad0-9dc4-7c3335ca37ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a5b247-9bd1-4dd5-b3dc-d26f4dc4f78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20161229_Nurburgring_best_of","timestamp":"2016. december. 30. 13:22","title":"Az idei év legfurább nürburgringes összeállítása - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf90f053-59ec-419d-8c1d-d9c664876a86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Élelmiszer-rendőrséggé alakulhat jövőre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), hogy eredményesebben léphessen fel a tisztességtelen piaci szereplők ellen – írta a Magyar Idők.","shortLead":"Élelmiszer-rendőrséggé alakulhat jövőre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), hogy eredményesebben...","id":"20161230_nebih_elelmiszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf90f053-59ec-419d-8c1d-d9c664876a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38f1def-94ae-4b47-88b3-4fb6b66aeaf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161230_nebih_elelmiszer","timestamp":"2016. december. 30. 06:53","title":"Élelmiszer-rendőrségnek nevezi majd magát a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7220f245-1e08-4cae-9b7a-ee363284dc30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíriában helyi idő szerint péntek nulla órakor hatályba lépett az egész országra kiterjedő tűzszünet, de a hírek szerint kevesebb mint két órával később máris mindkét oldal megsértette.","shortLead":"Szíriában helyi idő szerint péntek nulla órakor hatályba lépett az egész országra kiterjedő tűzszünet, de a hírek...","id":"20161230_sziriai_fegyverszunet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7220f245-1e08-4cae-9b7a-ee363284dc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdbf83c-1cfe-46ef-a33d-5c4f4ab8faf9","keywords":null,"link":"/vilag/20161230_sziriai_fegyverszunet","timestamp":"2016. december. 30. 05:31","title":"Két óráig sem tartott éjfél után a szíriai fegyverszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a679e863-e5de-4e4f-be8d-9cd12faaeb09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A pandarajongók, némi szerencsével, már láthatják a schönbrunni bocsokat. ","shortLead":"A pandarajongók, némi szerencsével, már láthatják a schönbrunni bocsokat. ","id":"20161230_ev_vegi_meglepetesrol_gondoskodtak_a_becsi_allatkert_pandaikrei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a679e863-e5de-4e4f-be8d-9cd12faaeb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e845d01a-952b-4641-9a80-26de6e06e7b9","keywords":null,"link":"/elet/20161230_ev_vegi_meglepetesrol_gondoskodtak_a_becsi_allatkert_pandaikrei","timestamp":"2016. december. 30. 15:35","title":"Év végi meglepetésről gondoskodtak a bécsi állatkert pandaikrei – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a62db3-c832-496b-b279-64b2009f82be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövőre erősíteni kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) \"rendőrségi attitűdjét\", fejleszteni kell a hivatal szemléletformáló szerepét a társadalomban, és a tudatos vásárlói magatartás kialakulását - mondta a Nébih elnöke pénteken az M1-en.","shortLead":"Jövőre erősíteni kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) \"rendőrségi attitűdjét\", fejleszteni kell...","id":"20161230_Nebih_rendorsegi_attitud","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a62db3-c832-496b-b279-64b2009f82be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3441e4bf-6023-4539-be6b-185c6fdd4b08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161230_Nebih_rendorsegi_attitud","timestamp":"2016. december. 30. 19:51","title":"Horrorvideók és milliós bírságok - jövőre még keményebb lesz a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]