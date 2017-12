[{"available":true,"c_guid":"114815c3-cb01-49a2-abef-026da4fc9640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Trend Micro kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a Digmine egy vírus, ami különböző bővítményeket tölt le a gépre, hogy aztán leterhelje a számítógép processzorát. Ráadásul minden facebookos ismerősnek üzenetet küld.","shortLead":"A Trend Micro kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a Digmine egy vírus, ami különböző bővítményeket tölt le a gépre...","id":"20171223_facebook_messenger_virus_kriptopenz_banyaszat_monero_digmine","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=114815c3-cb01-49a2-abef-026da4fc9640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f19ab40-7870-4082-9189-34588cb91d5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20171223_facebook_messenger_virus_kriptopenz_banyaszat_monero_digmine","timestamp":"2017. december. 23. 07:38","title":"Vigyázzon, olyan vírus terjed a Facebook Messengeren, ami az ön gépének is betehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96caf91-b76e-46aa-a93b-0329aa358a15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A “Jingle Bells” című karácsonyi dal rengeteg verzióját lehetett már hallani, de most egy különleges feldolgozás került a netre: előadja egy 1951-es számítógép utánzata.","shortLead":"A “Jingle Bells” című karácsonyi dal rengeteg verzióját lehetett már hallani, de most egy különleges feldolgozás került...","id":"20171223_karacsonyi_zene_jingle_bells_szamitogep_1951","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d96caf91-b76e-46aa-a93b-0329aa358a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ff1f9b-0320-4005-9f4b-279ad013db38","keywords":null,"link":"/tudomany/20171223_karacsonyi_zene_jingle_bells_szamitogep_1951","timestamp":"2017. december. 23. 11:03","title":"Így még biztosan nem hallotta: íme a Jingle Bells, ahogy egy 1951-es számítógép előadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0c0054-7dca-49bb-aa74-171c7e70bac7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levélben kérik Klaus Iohannis államfőt a megszüntetett marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium diákjainak a szülei, hogy segítse a marosvásárhelyi magyar közösség katolikus iskolához való jogának érvényesülését, és közvetett módon se akadályozza az iskola újbóli létrehozását.","shortLead":"Nyílt levélben kérik Klaus Iohannis államfőt a megszüntetett marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium diákjainak...","id":"20171223_Marosvasarhelyi_iskolaugy__Nyilt_levelben_kerik_Klaus_Iohannis_allamfot_a_szulok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec0c0054-7dca-49bb-aa74-171c7e70bac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20859ca-a843-46cc-aa74-438166ce3209","keywords":null,"link":"/vilag/20171223_Marosvasarhelyi_iskolaugy__Nyilt_levelben_kerik_Klaus_Iohannis_allamfot_a_szulok","timestamp":"2017. december. 23. 15:48","title":"Marosvásárhelyi iskolaügy - Nyílt levélben kérik Klaus Iohannis államfőt a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dac5b00-19e8-423c-85d8-aba6d332bf3c","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Akinek nincs vallása, az gazember? Hát akinek van, és mégis az?","shortLead":"Akinek nincs vallása, az gazember? Hát akinek van, és mégis az?","id":"20171224_Udvosseg_Fideszorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dac5b00-19e8-423c-85d8-aba6d332bf3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d545f498-5679-4e62-8976-6f74f4c4f763","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_Udvosseg_Fideszorszagban","timestamp":"2017. december. 24. 10:38","title":"Balavány: Üdvösség Fideszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117b62a2-ea68-46f4-86e1-7fddde00f4f5","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Lakatosné Jutka eltemette az anyját, majd évekkel később öt gyermekét is. Nevelőotthonban nőtt fel, de rosszul bírta, sokszor meglépett. Egyszer egészen az apjáig szökött, aki megverte, megerőszakolta. A rendszerváltás óta hajléktalan. Most a hvg.hu-nak arról mesélt, mit jelent neki a december és az ünnep. Videó.","shortLead":"Lakatosné Jutka eltemette az anyját, majd évekkel később öt gyermekét is. Nevelőotthonban nőtt fel, de rosszul bírta...","id":"20171224_Mar_csak_fajdalom_a_karacsony_a_27_eve_hajlektalan_nonek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117b62a2-ea68-46f4-86e1-7fddde00f4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6ab13c-d81c-459b-9c62-0d2a883246ac","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_Mar_csak_fajdalom_a_karacsony_a_27_eve_hajlektalan_nonek","timestamp":"2017. december. 24. 11:00","title":" Huszonhét éve hajléktalan, ma már csak fájdalom neki a karácsony – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten néhol tartósabban is megmarad a sűrű, zúzmarás köd.","shortLead":"Északkeleten néhol tartósabban is megmarad a sűrű, zúzmarás köd.","id":"20171224_itt_a_figyelmeztetes_a_nagy_kod_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e4a032-a49a-4e63-87c0-bb00a1faff13","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_itt_a_figyelmeztetes_a_nagy_kod_miatt","timestamp":"2017. december. 24. 20:18","title":"Itt a figyelmeztetés a nagy köd miatt - térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e277c66-0e96-4582-9e3d-3eaa40cbfeaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még sötét volt, amikor az első rászorulók beálltak a sorba. A kiosztott karszalagok alapján 2600 ember evett az Ételt az életért alapítvány jóvoltából Budapest szívében.","shortLead":"Még sötét volt, amikor az első rászorulók beálltak a sorba. A kiosztott karszalagok alapján 2600 ember evett az Ételt...","id":"20171224_Hajnaltol_varakoztak_2600_ember_ebedelt_szenteste_a_Blahan__Fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e277c66-0e96-4582-9e3d-3eaa40cbfeaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b76d555-54fa-4668-b19b-0f38916bbd56","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_Hajnaltol_varakoztak_2600_ember_ebedelt_szenteste_a_Blahan__Fotok","timestamp":"2017. december. 24. 14:33","title":"Hajnaltól várakoztak: 2600 ember ebédelt szenteste a Blahán - Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59da979f-dffe-4b7b-9880-5f5618f5d19a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két személyvonat ütközött péntek este Bécs elővárosában.","shortLead":"Két személyvonat ütközött péntek este Bécs elővárosában.","id":"20171223_Nincs_magyar_a_becsi_vonatbaleset_serultjei_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59da979f-dffe-4b7b-9880-5f5618f5d19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c40eaa-e396-49ca-a389-aec7fcbb3696","keywords":null,"link":"/vilag/20171223_Nincs_magyar_a_becsi_vonatbaleset_serultjei_kozott","timestamp":"2017. december. 23. 07:10","title":"Nincs magyar a bécsi vonatbaleset sérültjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]