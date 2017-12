[{"available":true,"c_guid":"c73e79ef-55fb-425a-9f58-214badc622ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aggódik a NATO az orosz tengeralattjárók fokozott aktivitása miatt és egyelőre kevéssé tudja követni tevékenységüket – írta a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) című vasárnapi német lap.","shortLead":"Aggódik a NATO az orosz tengeralattjárók fokozott aktivitása miatt és egyelőre kevéssé tudja követni tevékenységüket –...","id":"20171224_rosz_tengeralattjarok_miatt_aggodik_a_nato","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c73e79ef-55fb-425a-9f58-214badc622ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a3da02-02b7-4cd3-98d1-9803f6338028","keywords":null,"link":"/vilag/20171224_rosz_tengeralattjarok_miatt_aggodik_a_nato","timestamp":"2017. december. 24. 20:44","title":"Orosz tengeralattjárók miatt aggódik a NATO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20805ce7-76ce-4bf1-b521-9977b77bc751","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsonykor többfelé tartós ködre lehet számítani, az év utolsó hetében napsütés, de eső, havazás is várható, továbbra is marad az enyhe idő, többfelé 10 Celsius-fok körüli maximumokkal – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Karácsonykor többfelé tartós ködre lehet számítani, az év utolsó hetében napsütés, de eső, havazás is várható, továbbra...","id":"20171224_idojaras_utolso_het","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20805ce7-76ce-4bf1-b521-9977b77bc751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de98b4b-9211-447e-bfce-d5ceafdb168a","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_idojaras_utolso_het","timestamp":"2017. december. 24. 15:50","title":"Eső, szitálás, köd és hó is lesz az év utolsó napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e277c66-0e96-4582-9e3d-3eaa40cbfeaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még sötét volt, amikor az első rászorulók beálltak a sorba. A Deutsche Welle német hírportál beszámolója szerint Berlin befogadóközpontokat kezdett építeni Marokkóban, s ha ezek készen lesznek, megkezdődik a 18 éven aluliak részleges visszatelepítése.

","shortLead":"Amióta Németország 2015-ben megnyitotta határait, egyetlen egy kiskorú menekültet sem deportáltak az országból...","id":"20171225_Nemetorszag_megkezdi_a_kiskoru_migransok_kitoloncolasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3b43a6a-3a95-46c8-a653-e9984911d866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c022590f-afc4-40e3-a158-8a1afc83bd38","keywords":null,"link":"/vilag/20171225_Nemetorszag_megkezdi_a_kiskoru_migransok_kitoloncolasat","timestamp":"2017. december. 25. 12:29","title":"Németország megkezdi a kiskorú migránsok kitoloncolását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e060f2aa-3b94-491e-aa89-0ada8682d4de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A gorillák szaporodása nemcsak azért örvendetes, mert a nagyközönség körében népszerű állatokról van szó, hanem azért is, mert a gorillákat a kipusztulás veszélye fenyegeti.","shortLead":"A gorillák szaporodása nemcsak azért örvendetes, mert a nagyközönség körében népszerű állatokról van szó, hanem azért...","id":"20171224_gorilla_allatkert_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e060f2aa-3b94-491e-aa89-0ada8682d4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8566f574-edd3-4261-8d95-4831d8fb7b88","keywords":null,"link":"/elet/20171224_gorilla_allatkert_fotok","timestamp":"2017. december. 24. 15:25","title":"Itt vannak az első képek a fővárosi állatkert újszülött gorillájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb13ffa1-34f3-42bd-90b6-33e20944f1d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háborús cselekménynek tartja Észak-Korea hogy az ENSZ újabb szankciókat hagyott jóvá vele szemben.","shortLead":"Háborús cselekménynek tartja Észak-Korea hogy az ENSZ újabb szankciókat hagyott jóvá vele szemben.","id":"20171224_eszak_korea_szerint_az_usa_retteg_tole","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb13ffa1-34f3-42bd-90b6-33e20944f1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cc67e2-074a-4547-bd1a-fef756b12c53","keywords":null,"link":"/vilag/20171224_eszak_korea_szerint_az_usa_retteg_tole","timestamp":"2017. december. 24. 19:10","title":"Észak-Korea szerint az USA retteg tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]