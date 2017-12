[{"available":true,"c_guid":"8f3c6999-4a96-488d-ad81-bd9207509215","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20171225_Egy_jo_szorfozes_karacsonykor_Ausztraliaban_igen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f3c6999-4a96-488d-ad81-bd9207509215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee4fdf2-2025-491a-96e4-d993e693f0fa","keywords":null,"link":"/elet/20171225_Egy_jo_szorfozes_karacsonykor_Ausztraliaban_igen","timestamp":"2017. december. 25. 15:10","title":"Egy jó szörfözés karácsonykor? Idén is közel hetven autót próbálhattunk ki hosszabb-rövidebb ideig, a jelentős felhozatalból könnyen válogattunk egyedi szempontok szerint.
A legizgalmasabbtól a legnagyobb csalódásig – íme 2017 tesztautói Az autóipar elképesztő dinamikával pörög, a négykerekűek szépen lassan mindent elárasztanak.
Hány autót használnak a bolygónkon? És mennyit gyártanak 1 másodperc alatt? Kétségtelen, hogy a Jupiteren észlelt viharokról készültek az év legcsodásabb képei, de rendre csak egy-egy ilyen került elő. Most egy nagy putonnyal érkeztek újak.
Itt van a NASA karácsonyi ajándéka: kiadtak egy rakás fotót 2017 egyik legszebb jelenségéről A fejlett méréstechnikának köszönhetően Magyarországon is mérhető volt, de egészségi ártalmakat nem okozott a még októberben a környezetbe került radioaktív ruténiumizotóp - közölte a Magyar Tudományos Akadémia.
Radioaktív izotóp került a magyar légkörbe is, de most azt mondják, ártalmatlan
A rezsim ellenségeinek támadása mellett már a pénzszerzés is céljuk az észak-koreai hackereknek, akik fiatalkoruktól alapos képzést és az elitnek kijáró ellátást kapnak.
Az észak-koreai hackerek lassan az atombombánál is veszélyesebbek
A Flaar legújabb tervezésű vitorlását az Év Európai Yachtja díjra jelölték, ekkora sikert nemhogy magyar, de egyetlen régiós hajócég sem tud felmutatni.
Garázsműhelyből Európa elitjébe lépett egy magyar hajóépítő vállalkozás
Gázömlés miatt ideiglenesen el kellett hagynia otthonát 42 embernek Szolnok-Szandaszőlősön, miután egy gáz- és egy vízcső is eltörött a Kis János utcában.
Gázömlés és kiürítés Szolnok-Szandaszőlősön