hvg.hu: „A múltjuk helyén egy sötét kút van” – írta a könyv utószavában. Ezzel a mesével lényegében múltat írt a gyerekeinek. Sokszor kérdezgettek a hazakerülésük előtti időszakról?

Paulon Viktória (P. V.): Igen, különböző intenzitással és mélységben, de mindhármuknál előkerült. És elkezdődött egy ilyen hamis múltfestés, ami engem nagyon megrémisztett. A találkozásunk előtti életük kezdett elhalványulni, ami érthető. A vér szerinti családjában felnövő gyerek is elfelejti az óvodás kor előtti időt, csak mivel a körülmények és az őt körülvevő személyek nem változnak, el tudja képzelni, milyen volt akkor. Van valamiféle folytonosság. Ráadásul a családi emlékek és legendák gyakran előkerülnek, és egy idő után az ember azt hiszi, hogy ő is emlékszik, miközben valójában csak a sokszori újramesélés miatt tűnik így. Persze az időről időre újranézett fotók is segítenek kapcsolatban maradni a kétéves önmagunkkal, de nekünk fotónk sincs arról, amikor ők kisbabák vagy bölcsisek voltak. Érezhető volt, hogy ez elkezd nyomasztólag hatni rájuk, hogy titok, sötétség van a dologban, amit kiszíneznek valamilyennek, de nem stimmel a kép igazán, és ezt ők is érzik.

hvg.hu: Ez rémisztette meg?

P. V.: Inkább csak elgondolkodtatott, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És persze az is hamis, amit én leírtam, mert az meg egy mese. De azzal a megnyugtató válasszal tud szolgálni, hogy igenis van nektek történetetek, nem a semmiből jöttök.

hvg.hu: Kívülről nézve akár még örülhetne is annak, hogy a múlt nem fontos, csak az számít, ami azóta történik velük, hogy megérkeztek önökhöz.

P. V.: Igen, ha nem ismerném az emberi lélek kínjait. Ha nem tudnám, hogy nagyon csúnyán munkál belül minden, amit nem dolgozunk fel valamilyen formában. Nem éri meg felejteni, fel kell dolgozni a múltat.

Paulon Viktória © Reviczky Zsolt

hvg.hu: Egyébként a színezéssel egy szebb múltat képzeltek maguknak?

P. V.: Nem, egyszerűen azt mondták, hogy korábban nem voltak sehol. Egyszerűsíteni szerették volna a dolgokat. A legkisebb gyerekem most is hajlamos azt gondolni, hogy őt én szültem, miközben persze emlékszik a nevelőmamára is.

hvg.hu: Ez a külső világ miatt is van, azért, mert gyakran találkoznak értetlenséggel?

P. V.: Nem hiszem. Csak egy belső bizonytalanságot jelez, amit a saját stratégiáikkal próbálnak rendbe hozni. A gyerekek azért megsejtik közben mégiscsak, hogy mást kéne gondolniuk, mert amit hisznek, az nem az igazság, de mankókat kell nekik adni ahhoz, hogy tudjanak gondolkodni ezekről a kérdésekről. Pár napja a fiam a mesekönyvet lapozgatta, egyszer csak felsóhajtott, és azt mondta: „Miért nem te voltál a legelső anyukám?” Erre a kérdésre persze nem lehet hosszan és alaposan válaszolni egy nyolcéves gyereknek, de fontos, hogy legyen egy tér-idő, ahol feltehet ilyen kérdéseket.

hvg.hu: De mit válaszolt?

P. V.: Azt, hogy így alakult. Persze tudtam, hogy ő mást szeretne kérdezni. És később ki is mondta a lényeget: „De miért hagytak el engem?” Ez egy nagyon fájdalmas pont, mert ezeket a gyerekeket tényleg elhagyták, ezen nincs mit szépíteni. Erre nem mondhatok mást, mint, hogy van olyan helyzet, amikor egy nő megszül egy kisbabát, és tudja, hogy nem lesz képes felnevelni. Van ilyen.

hvg.hu: Már a két évvel ezelőtti beszélgetésünkben is elmondta, nem gondolta volna, hogy ilyen nehéz gyereket nevelni. Ez változott azóta?

P. V.: Ahogy haladunk előre az időben, egyre nehezebb. Egyre cizelláltabbak lesznek a problémáink. Rengeteg feszültség keletkezik a köztünk lévő személyiségkülönbségből, abból például, hogy a lázas beteg Csaba van az én energiaszintemen, akkor nagyon jól tudunk együtt játszani, de az egészséges Csabát én nem érem utol energiában. De bárki járhat így a vér szerinti gyerekével is.

hvg.hu: Tényleg nem gondolkodik azon, hogy mi lenne, ha nem örökbe fogadott gyerekei lennének?

P. V.: Abszolút nem. Nem fáj, hogy nem én szültem őket. Azon tudok csak szomorkodni – de erre sincs túl sok időm –, hogy nem voltam ott velük, amikor bajba kerültek. Az viszont fel szokott merülni bennem, pozitív értelemben, hogy „na, ezt se én szúrtam el”. Mert mondjuk egyikük gyakran szorong abból adódóan, hogy sokat volt egyedül, magára hagyva, és sírt a kiságyban. De ezt nem én okoztam, nem kell magamat hibáztatnom érte.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Hogyan alakult a három gyerek egymáshoz való viszonya az elmúlt két évben, családdá értek?

P. V.: Azért mindig 2+1 lesz ez a hármas. Csaba és Szandra egyszerre jöttek, ez mindig erős kapocs lesz köztük. Nekik van igazán felidézhető közös sorsuk. Dzsenivel nincs közös múlt, csak én állítom, hogy ők ugyanott születtek. Elhiszik nekem, de ez azért kevés.

hvg.hu: Egy felnőtt számára elég nyilvánvaló a hasonlóságuk.

P. V.: Ezt ők nem látják, a gyerekeknek erre nincs szemük. Csaba és Szandra viszonyában van egy „ikerszerűség” is, nagyon mélyen kapcsolódnak össze. Erősen átélik egymás dolgait, de ugyanez Dzseni felé már nincs meg.

hvg.hu: Volt olyan pont, amikor azt érezte, hogy sok ez az egész, nem bírja?

P. V.: Utoljára ma reggel. Sokszor elképzeltem magam nagyon sok gyerekkel, mindig is ez volt az álmom. De most már látom, hogy mennyi mindennel nem számoltam. Mindenekelőtt azzal például, hogy mennyire hangos három gyerek.

hvg.hu: És mikor volt az, amikor hátradőlt, hogy igen, erre vágytam, így képzeltem a nagy családot?

P. V.: Inkább percek ezek az idillek, amikor az ember arra tud koncentrálni, hogy milyen boldogság gyerekekkel lenni, és milyen szép egy ilyen nagy család. Ezeket a perceket lehet felnagyítani és fontossá tenni. De a nap nagy része logisztika, ellátás, veszekedés, feladatkiosztás, türelmetlenkedés.

hvg.hu: Ebbe se gondolt bele korábban?

P. V.: Nem. De honnan is lehetne ezt tudni? Arra nagyon emlékszem, hogy amikor láttam nőket türelmetlenkedni gyerekekkel az utcán, az nagyon fájt. Ma persze már tudom, hogy az utcai jelenet mindig a jéghegy csúcsa, amit már megelőzött 10 másik epizód. Most is megvisel, ha ilyet látok, de inkább abból a szempontból, hogy „uramisten, én is így nézek ki kívülről”.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Adott három gyönyörű, sötét hajú gyerek és az ő szőke anyukájuk. A blogjából lehet tudni, hogy azért ez a tény már eddig is eredményezett egy-két furcsa kérdést. Kettős csapda ez: nem teheti meg, hogy nem beszél velük a cigányságukról, de közben az is valamiféle „hazugság” lenne, ha tudatosan nevelné őket cigánynak. Hogyan lehet ezt feloldani?

P. V.: Jelenleg egy kicsit védettebb helyzetben vagyunk a budai Waldorf-iskolában. Az óvodában mindhárom gyerek találkozott azzal, hogy valaki azt mondta rájuk, hogy cigányok. Csaba nem is tudta, hogy ez mit jelent, jött haza, és tőlünk kérdezte. Szandra ismerte a szót, Dzseni pedig konkrétan megkért minket, hogy ne mondjuk azt, hogy ő cigány. Egy jó ideje kevésbé téma ez otthon, de nőnek, és egyre több mindent észrevesznek a világból. Eszembe jut, amikor nyáron a nagy hőségben egy kis közértben voltunk, ahova bejött egy munkás félmeztelenül az építkezésről. A biztonsági őr meg – teljesen korrekt hangnemben – szólt neki, hogy vegyen fel egy pólót. Mire a srác mondta, hogy nincs nála, és egyébként is „csak az a bajod, hogy cigány vagyok”. Csaba erre felkapta a fejét, nem értette a helyzetet, úgyhogy muszáj volt elmagyaráznom. De ennek a nyolcéves kisfiúnak azt még nem mondhattam – mert még nem értené meg –, hogy képzeld el, ez a cigány fiú kicsi korától azt éli meg, hogy őt kirekesztik a származása miatt, ezért jön elő ezzel ott is, ahol nem feltétlenül ez történik. Ez azért is abszurd helyzet, mert egy olyan nyolcéves cigány kisfiú, aki a vér szerinti szüleivel él, ennyi idős korára már pontosan érti ezt a férfit a boltban. A másik dolog meg, amit lassan észre fognak venni, hogy például amikor egy bevásárlóközpontban beszaladnak a különböző számítástechnikai boltokba, ahol madzagon lógnak a telefonok, és lázasan nyomogatni kezdenek, már most is megrémülnek tőlük, és csak akkor nyugszanak meg, amikor meglátnak engem a szőke hajammal.

hvg.hu: Na de hogy lehet ezt elmagyarázni egy gyereknek?

P. V.: Később biztos sok nehézségünk lesz abból, hogy cigány származásúak, de nem cigány identitásúak. Az elmúlt években főleg nagyvárosokban, főleg értelmiségiek elkezdtek cigány gyerekeket örökbe fogadni, és a többség megpróbál valamiféle cigány identitást is adni a gyerekeknek. Azt hiszem, ez tévút. Egyrészt nem tudok hitelesen egy olyan identitást átadni, ami nem az enyém, másrészt az is kérdés, hogy ma Magyarországon mit jelent a cigány identitás. A cigányság nagy része lecsúszott, a szegénységgel azonosítódnak. Na, de akkor mit tudunk csinálni? Kezdjünk el táncolni meg nyelvet tanulni? Hát ez egy vicc lenne szerintem. Ha ők majd később foglalkoznak a hagyományokkal, az tök jó, de én szülőként ezt nem érzem feladatomnak. Nyilván nem lehet eltitkolni, mert fogják rájuk mondani, muszáj, hogy értsék, de Csaba kérdezte már tőlem, hogy „oké, én cigány származású vagyok, de te milyen származású vagy”. Hát nem tudom... De akkor őt miért kell valamilyen származásúnak neveznem? Miért fontos ez egyáltalán?