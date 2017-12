[{"available":true,"c_guid":"251b1272-3c3a-4dd1-9d80-21a49ebd14f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő év egyik figyelemre méltó telefonja lehet a OnePlus 6, legalábbis erre következtetni a korai pletykákból.","shortLead":"A jövő év egyik figyelemre méltó telefonja lehet a OnePlus 6, legalábbis erre következtetni a korai pletykákból.","id":"20171228_oneplus6_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso_arcfelismero","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=251b1272-3c3a-4dd1-9d80-21a49ebd14f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4e3c0a-5fae-4335-93f3-fc3182e6baea","keywords":null,"link":"/tudomany/20171228_oneplus6_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso_arcfelismero","timestamp":"2017. december. 28. 10:00","title":"Ha ilyen lesz a OnePlus 6, biztos mindenki ilyet akar majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214d9973-9528-4c5a-b9f5-f864732aab74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette ki a Szíriából visszatért orosz katonák moszkvai kitüntetési ünnepségén.","shortLead":"Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette ki a Szíriából visszatért orosz katonák moszkvai kitüntetési ünnepségén.","id":"20171228_terrorakcio_volt_a_szentpentervari_robbantas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=214d9973-9528-4c5a-b9f5-f864732aab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e60ed9-07db-4c2e-a976-e094ddf4a050","keywords":null,"link":"/vilag/20171228_terrorakcio_volt_a_szentpentervari_robbantas","timestamp":"2017. december. 28. 09:34","title":"Terrorakció volt a szentpétervári robbantás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdb548f-a9ad-4b5f-9a11-ef111b442dea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV informatikai fejlesztése és az NGM budai Várba költözése is egyszemélyi felelőst kapott.\r

\r

","shortLead":"A NAV informatikai fejlesztése és az NGM budai Várba költözése is egyszemélyi felelőst kapott.\r

\r

","id":"20171227_A_NAV_es_az_NGM_Varba_koltozese_is_miniszteri_biztos_kapott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fdb548f-a9ad-4b5f-9a11-ef111b442dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c0bf8-f5cf-4d66-83a3-8634d4d0ceb5","keywords":null,"link":"/itthon/20171227_A_NAV_es_az_NGM_Varba_koltozese_is_miniszteri_biztos_kapott","timestamp":"2017. december. 27. 17:17","title":"A NAV és az NGM Várba költözése is miniszteri biztost kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eb1ee5-bb82-4b6a-acc7-a73db9936a5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden feljelentést elutasított az ügyészség, nem vizsgálják, mi történt azzal a 7,6 millió dollárral, ami a baltás gyilkos kiadásakor érkezett.","shortLead":"Minden feljelentést elutasított az ügyészség, nem vizsgálják, mi történt azzal a 7,6 millió dollárral, ami a baltás...","id":"20171228_Hiaba_erkeztek_gyanus_azeri_dollarmilliok_Magyarorszagra_nem_indul_nyomozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38eb1ee5-bb82-4b6a-acc7-a73db9936a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2929a9f6-3c0a-4589-bac1-dd84087fcc1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_Hiaba_erkeztek_gyanus_azeri_dollarmilliok_Magyarorszagra_nem_indul_nyomozas","timestamp":"2017. december. 28. 17:54","title":"Hiába érkeztek gyanús azeri dollármilliók Magyarországra, nem indul nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934a3999-3c2d-49da-b897-e911fd58a935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De hát ez csak mese, ez egy álom volt – tette hozzá Vígh György, akinek mindkét gyermeke meghalt a tragédiában.","shortLead":"De hát ez csak mese, ez egy álom volt – tette hozzá Vígh György, akinek mindkét gyermeke meghalt a tragédiában.","id":"20171227_veronai_buszbaleset_tornatanar_rtl_hirado","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=934a3999-3c2d-49da-b897-e911fd58a935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f6b95e-7e80-42f8-a787-0ecc8c5683f4","keywords":null,"link":"/itthon/20171227_veronai_buszbaleset_tornatanar_rtl_hirado","timestamp":"2017. december. 27. 19:59","title":"Veronai buszbaleset: a tornatanár hónapokig azt álmodta, mindenkit ki tudott menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4eafd0-4b7a-4269-9aed-e790babd505f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyar társadalom feudalizálódását jelzi, hogy egyre több vidéki térség hűbérbirtokká válik: fideszes politikusok szinte a magukénak tekintik. Kivételezett helyzetük a kormányzásának 13. évére készülő Orbán Viktor kegyétől függ, így alattvalói áhítattal tekintenek rá, közben a helyieknek bizonygatják, hogy ennek az udvari kapcsolatnak a révén tudnak sok mindent kijárni. A HVG összeállításának első része. ","shortLead":"A magyar társadalom feudalizálódását jelzi, hogy egyre több vidéki térség hűbérbirtokká válik: fideszes politikusok...","id":"20171229_Vazallusnak_valo_videk__Tallaitol_Meszarosig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf4eafd0-4b7a-4269-9aed-e790babd505f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebfa5df-8450-4aaf-93dd-3b20ccca5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Vazallusnak_valo_videk__Tallaitol_Meszarosig","timestamp":"2017. december. 29. 10:00","title":"Vazallusnak való vidék? - Tállaitól Mészárosig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87877a0-30b0-49f6-9bad-e1314dc7ac7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végéig maradt idejük a cégvezetőknek, hogy regisztrálják a vállalatukat a Cégkapura. 2018-tól aztán majdnem minden ügyintézés ott fog futni - de azért nem minden. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Az év végéig maradt idejük a cégvezetőknek, hogy regisztrálják a vállalatukat a Cégkapura. 2018-tól aztán majdnem...","id":"20171229_Elesben_kiserleteznek_a_magyar_vallalatokkal_a_Cegkapuban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e87877a0-30b0-49f6-9bad-e1314dc7ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6addd1f2-310d-4ec7-ac87-c2a43572d4eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Elesben_kiserleteznek_a_magyar_vallalatokkal_a_Cegkapuban","timestamp":"2017. december. 29. 06:30","title":"Élesben kísérleteznek a magyar vállalkozásokkal a Cégkapuban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a04ed45-7437-446a-858f-0055fecdfee1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Versenycsúccsal győzött a Wild Oats XI a 73. Sydney-Hobart vitorlásversenyen.","shortLead":"Versenycsúccsal győzött a Wild Oats XI a 73. Sydney-Hobart vitorlásversenyen.","id":"20171227_sydney_hobart_villamcsapas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a04ed45-7437-446a-858f-0055fecdfee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3759bc6-ed6e-4163-9381-c1425f81a63f","keywords":null,"link":"/sport/20171227_sydney_hobart_villamcsapas","timestamp":"2017. december. 27. 17:38","title":"Villámcsapás érte, mégis rekordot döntött a vitorlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]