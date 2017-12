[{"available":true,"c_guid":"77139fa9-00a8-4dc2-8a75-d6581ebe0e1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kultsorozat új szezonja ma debütált a Netflixen.","shortLead":"A kultsorozat új szezonja ma debütált a Netflixen.","id":"20171229_Black_Mirror_uj_ev_uzenet_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77139fa9-00a8-4dc2-8a75-d6581ebe0e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32abb8e-533e-4db7-b04a-f14b0d66b056","keywords":null,"link":"/kultura/20171229_Black_Mirror_uj_ev_uzenet_video","timestamp":"2017. december. 29. 13:59","title":"Ironikus üzenettel üdvözli az új évet és az új évadot a Black Mirror - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79eb918d-ed05-45f8-b0bf-a248f32162a3","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Még mindig nem használják ki a magyar kkv-k az elérhető infokommunikációs megoldásokat, pedig az nem csak a vezetőknek, de a munkavállalóknak is nagyban megváltoztatná a munkához való hozzáállását, növelné a hatékonyságot, ezzel együtt pedig a cég sikerességét is.","shortLead":"Még mindig nem használják ki a magyar kkv-k az elérhető infokommunikációs megoldásokat, pedig az nem csak a vezetőknek...","id":"20171229_Okos_eszkozokkel_okos_vallalatiranyitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79eb918d-ed05-45f8-b0bf-a248f32162a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e436af-8788-4a8c-8512-0d23a100f79e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20171229_Okos_eszkozokkel_okos_vallalatiranyitas","timestamp":"2017. december. 29. 19:05","title":"Okos eszközökkel okos vállalatirányítás: így lesznek hatékonyabbak alkalmazottai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f3f459-cd2d-4028-8a8e-8e5a4bf0039c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezerrel tolták a szelfiket és nagyot pörögtek az Ifjú Kereszténydemokraták Szövetségének tagjai a KDNP országos választmányának legutóbbi ülésén. Az IKSZ-esek csilivili imázsvideójához ráadásul sikerült arcpirítóan dögös aláfestő zenét választani. \r

\r

\r

","shortLead":"Ezerrel tolták a szelfiket és nagyot pörögtek az Ifjú Kereszténydemokraták Szövetségének tagjai a KDNP országos...","id":"20171229_ot_miatyankot_kell_mondania_annak_aki_meghallgatja_az_ifju_kdnpsek_alafestojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f3f459-cd2d-4028-8a8e-8e5a4bf0039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a193c50-8c3d-4807-a947-2f1c30d33696","keywords":null,"link":"/itthon/20171229_ot_miatyankot_kell_mondania_annak_aki_meghallgatja_az_ifju_kdnpsek_alafestojet","timestamp":"2017. december. 29. 20:48","title":"Öt miatyánkot kell mondania annak, aki meghallgatja az ifjú KDNP-sek aláfestőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac45a426-b8c4-4803-a0d3-ff51aaa467b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazán kár lenne a pezsgőket fejfájós, másnapos szilveszteri emlékekhez kötni, esetleg éppen „mindegy, csak koccintsunk valamivel” alapon letudni a következő újévkezdésig. Miként a boroknál, a pezsgőknél is érdemes több pincészetet, stílust, borvidékeket és szőlőfajtákat megismerni, hogy kiválaszthassuk azt, amelyik – legalábbis számunkra – az igazi. Eközben ráadásul nemcsak megszokásainkkal, hanem néhány tévhittel is leszámolhatunk.



","shortLead":"Igazán kár lenne a pezsgőket fejfájós, másnapos szilveszteri emlékekhez kötni, esetleg éppen „mindegy, csak koccintsunk...","id":"20171229_Tiz_pezsgos_tevhit_amivel_meg_iden_erdemes_leszamolni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac45a426-b8c4-4803-a0d3-ff51aaa467b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386c6e2b-fdb0-49f3-8c49-d04a9e3c4896","keywords":null,"link":"/elet/20171229_Tiz_pezsgos_tevhit_amivel_meg_iden_erdemes_leszamolni","timestamp":"2017. december. 29. 12:30","title":"Tíz pezsgős tévhit, amivel még idén érdemes leszámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3229098-0bf1-450b-ac9e-dcc72c5e6f8f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fehérbe öltözött ünneplők köszöntik az újévet idén is Rio de Janeiro tengerparti negyedében. A világ másik felén, Sydneyben is készülnek már az óév búcsúztatására és az újév köszöntésére.","shortLead":"Fehérbe öltözött ünneplők köszöntik az újévet idén is Rio de Janeiro tengerparti negyedében. A világ másik felén...","id":"20171230_oriasi_szilveszteri_buli_varhato_a_copacabanan_oriasi_tomeggel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3229098-0bf1-450b-ac9e-dcc72c5e6f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c344841-4075-4c87-b9a5-da76f8c2dcfa","keywords":null,"link":"/elet/20171230_oriasi_szilveszteri_buli_varhato_a_copacabanan_oriasi_tomeggel","timestamp":"2017. december. 30. 09:47","title":"Óriási szilveszteri buli várható a Copacabanán, óriási tömeggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Putyin örül, hogy még ebben a nehéz nemzetközi helyzetben is jól megértették egymást Orbánnal.","shortLead":"Putyin örül, hogy még ebben a nehéz nemzetközi helyzetben is jól megértették egymást Orbánnal.","id":"20171230_putyin_most_sem_felejtette_el_orbant_kuldott_neki_ujevi_uzenetet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03349284-ae17-426c-b311-6f51e53d4667","keywords":null,"link":"/itthon/20171230_putyin_most_sem_felejtette_el_orbant_kuldott_neki_ujevi_uzenetet","timestamp":"2017. december. 30. 14:35","title":"Putyin most sem felejtette el Orbánt, küldött neki újévi üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezők a korábbi kölni események nyomán döntöttek így.","shortLead":"A szervezők a korábbi kölni események nyomán döntöttek így.","id":"20171229_Noi_zonat_alakitananak_ki_Berlinben_a_szilveszteri_utcai_buli_helyszinen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b20ca5-b17e-4b82-aa8b-98d9af8140fe","keywords":null,"link":"/elet/20171229_Noi_zonat_alakitananak_ki_Berlinben_a_szilveszteri_utcai_buli_helyszinen","timestamp":"2017. december. 29. 14:42","title":"Női zónát alakítanak ki Berlinben a szilveszteri utcai buli helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425ddb09-7b52-4ed7-9dc0-8f2406296811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mit tegyek a bőröndbe? Ugye nem felejtek itthon semmit? – ilyen kérdések miatt nem kell aggódnia utazás előtt, ha ezt az alkalmazást használja.","shortLead":"Mit tegyek a bőröndbe? Ugye nem felejtek itthon semmit? – ilyen kérdések miatt nem kell aggódnia utazás előtt, ha ezt...","id":"20171229_utazas_pakolas_borond_taska_tippek_packteo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=425ddb09-7b52-4ed7-9dc0-8f2406296811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ed09c2-41d2-44cc-b368-8d35f58afec5","keywords":null,"link":"/tudomany/20171229_utazas_pakolas_borond_taska_tippek_packteo","timestamp":"2017. december. 29. 07:02","title":"Bárhová is utazik, ezt az alkalmazást mindig érdemes elővenni, ha csomagolni készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]