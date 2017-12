Szerettem Szabó Benedekék (azaz a Szabó Benedek és a Galaxisok) Focipályákon sétálsz át éjszaka című új lemezét, ami úgy tudta azokat a dolgokat adni, amiket tőlük szeretni lehet, hogy két hasonló hangulatú és zsánerű lemez után a zenekar mert és tudott változtatni. Ez a kicsit másféle világ ugyanúgy jól áll nekik, és ez bíztató a jövőre nézve.

Nagyon bírtam az Elefánt Minden című idei albumát, ami meg arra jó példa, hogy egy zenekar kontextusába sok minden belefér - persze ez a Beatles óta nem újdonság -, ha van valami, mondjuk épp a zenekar által meghatározott keret, ami összetartja az egészet. Az Elefánt világában tulajdonképpen mindennek, elektrónak, gitárpopnak, punknak, hiphopnak megvan a helye. Az egész mégis összeáll.

Nagyon bírtam az Óriás nagylemezét (Minden villany ég), mert azon túl, hogy ihletett és izgalmas, megmutatja, hogy sosem késő gondolni egy nagyot, és elhagyni a komfortzónát, és, hogy nem mindig, aki NER, hanem néha aki mer, az nyer. Egyedi Péteréknek jól áll a kísérletezés.

Imádtam a Blahalouisiana beates, soulos, hatvanasévekes, bájos könnyűzenéjét, mert fülbe is, meg szívbe is mászik. Kevesen képesek annyira emlékezetes popdalokat írni e pillanatban ebben az országban, mint Schoblocher Barbiék. Mindez az Alagutak, fények, nagymamád jegenyéi című albumon.

Boldoggá tett a Bajdázó Boldog a hegy című visszatérő albuma, mert már szinte lemondtunk róluk, és mert kevesen tudnak annyira mélyre vinni, és messzire kalauzolni, mint a Börzsöny-zenét játszó együttes, és mert olyan ritkán kapcsolódik össze ennyire nyilvánvalóan az, amit népzenének neveznek, és az, amit könnyűzenének.

Imádtam a Gustave Tiger-énekesnő, Szurcsik Erika Unknown Child nevű projektjének elképesztően erős, mégis áttetszően éteri, intim és atmoszférikus harmadik lemezét (ID Check At Night), különös tekintettel a State Trooper című Bruce Springsteen-feldolgozásra. Ugyanilyen személyes - persze másmilyen - univerzum Barkóczi Noémi külön bejáratú világa, amiről az idén megjelent, már zenekarral rögzített Linóleum mesél.

És nagyon szerettem a "magyar Lemonheads", a Galaxisokból és a Felső Tízezerből is ismert Sallai László vezette Sommersault Boy egyszerre szplínes és torzítós gitárpop-lemezét is (Come On, Feel The Misery), ahogy ugyancsak jó indie-gitárzenés albummal jött ki a két év után új nagylemezzel visszatérő EZ Basic is (Sissyfuzz).

Nagyon bírom a Jü-t. Akár okoskodó is lehetne valami, ami zajos-rockos is, jazzes is, experimentális is, de a Summa című lemez többek közt arra jó példa, hogy ismét kiderüljön, ha valakik jól csinálják, akkor egy ilyen kaland nem erőltetett, hanem magától érthetődő. Sőt: magával ragadó.

Az év végére is maradtak jó dolgok. A Bëlga - bár azt hiszem a trió első nagylemezét nehezen tudná, vagy tudja majd nálam felülmúlni, minden bizonnyal öreg vagyok és régen minden jobb volt - még mindig igen szórakoztató, a Csumpa című albumon hallható rendszerváltós daltól, és az alter-paródiától például vinnyogtam.

Végül néhány nappal az évzárás előtt jelent meg az az album, a Magyar pszicho, amit, ha listát kellene állítanom, az év egyik legerősebb magyar nagylemezének jelölnék. Frenk dalai egyszerre artisztikusak és zsigeriek, amit csinál, az immár visszavonhatatlanul több, mint a hatások (Bowie, Prince, Stones, Tom Waits, stb.) összessége, szövegei aktuálisak, érthetőek és költőiek, a dobosból lett multiinstrumentalista dalszerző végképp beérkezett szólóelőadóként.