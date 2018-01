[{"available":true,"c_guid":"1da48742-55e4-444d-adb4-ea71e9405d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mind három márka nyertes, ha a saját számait nézi, de igazi presztízs kérdés, egymás ellen mi a helyzet.","shortLead":"Mind három márka nyertes, ha a saját számait nézi, de igazi presztízs kérdés, egymás ellen mi a helyzet.","id":"20180114_mercedes_audi_bmw_2017","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1da48742-55e4-444d-adb4-ea71e9405d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f31ec71-0a22-424f-a1b2-8416b8b8a8ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180114_mercedes_audi_bmw_2017","timestamp":"2018. január. 14. 09:32","title":"Audi, BMW, Mercedes: ki nyerte a 2017-es évet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebben élnek egy átlagos lakásban.","shortLead":"Egyre kevesebben élnek egy átlagos lakásban.","id":"20180113_Budapesten_el_a_legtobb_ember_egyedul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654e24d6-6fdb-42f0-9621-32d77e4f4a67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Budapesten_el_a_legtobb_ember_egyedul","timestamp":"2018. január. 13. 13:38","title":"Budapesten él a legtöbb ember egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f20a4e-7166-46d5-b17f-e7749f7724c3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Duvnjak a szerbekkel játszott pénteki meccs 57. percében rogyott össze. Sokan a horvát szövetségi kapitányt hibáztatták, amiért a mérkőzés eldőlése után is a pályán hagyta a nemrég operált bajnok kézilabdázót.","shortLead":"Duvnjak a szerbekkel játszott pénteki meccs 57. percében rogyott össze. Sokan a horvát szövetségi kapitányt...","id":"20180113_fajdalmas_arccal_kerult_foldre_a_horvat_kezisek_kulcsembere_de_nincs_nagy_baj","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2f20a4e-7166-46d5-b17f-e7749f7724c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365f5c3f-63ba-43c8-8497-dee9fc4a132e","keywords":null,"link":"/sport/20180113_fajdalmas_arccal_kerult_foldre_a_horvat_kezisek_kulcsembere_de_nincs_nagy_baj","timestamp":"2018. január. 13. 16:53","title":"Fájdalmas arccal került földre a horvát kézisek kulcsembere, de nincs nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4770563d-1476-4573-a00c-564b1ebb38b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jókora szabálytalanságokat találtak a miniszterelnök veje cégének közbeszerzéseinél? Brüsszel a hibás és Bajnai!","shortLead":"Jókora szabálytalanságokat találtak a miniszterelnök veje cégének közbeszerzéseinél? Brüsszel a hibás és Bajnai!","id":"20180113_A_kormanyparti_sajto_elhallgatja_az_OLAFvizsgalatot_brusszeli_kampanybeavatkozast_emleget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4770563d-1476-4573-a00c-564b1ebb38b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc9067a-4d94-4272-b098-fa10de6112b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_A_kormanyparti_sajto_elhallgatja_az_OLAFvizsgalatot_brusszeli_kampanybeavatkozast_emleget","timestamp":"2018. január. 13. 10:33","title":"A kormánypárti sajtó elhallgatja az OLAF-vizsgálatot, brüsszeli kampánybeavatkozást emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök pénteki közleménye szerint \"ez az utolsó alkalom\", hogy – igazolva a többhatalmi nukleáris megállapodásban foglaltak Irán általi betartását – kiterjeszti a szankciók felfüggesztését további 120 napra. ","shortLead":"Az elnök pénteki közleménye szerint \"ez az utolsó alkalom\", hogy – igazolva a többhatalmi nukleáris megállapodásban...","id":"20180112_Meg_egyszer_utoljara_alairja_Trump_az_atomalkut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6071db99-a578-4acb-acc5-72b7d8f8d58f","keywords":null,"link":"/vilag/20180112_Meg_egyszer_utoljara_alairja_Trump_az_atomalkut","timestamp":"2018. január. 12. 22:22","title":"Még egyszer, utoljára aláírja Trump az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Teljesen érthető, ha félünk a migrációtól, mondta Ferenc pápa a római Szent Péter-bazilikában. De az már bűn, ha ezek a félelmek \"befolyásolják döntéseinket, veszélyeztessék a másik iránti tiszteletet és jóindulatot, táplálják a gyűlöletet és elutasítást\". Szeptember második vasárnapja lesz ezentúl a migránsok és menekültek világnapja.\r

\r

","shortLead":"Teljesen érthető, ha félünk a migrációtól, mondta Ferenc pápa a római Szent Péter-bazilikában. De az már bűn, ha ezek...","id":"20180114_Ferenc_papa_bun_ha_a_migracios_felelmeink_taplaljak_a_gyuloletet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78c7aac-149d-4046-bc8b-5576f0c6d02c","keywords":null,"link":"/vilag/20180114_Ferenc_papa_bun_ha_a_migracios_felelmeink_taplaljak_a_gyuloletet","timestamp":"2018. január. 14. 15:04","title":"Ferenc pápa: bűn, ha a migrációs félelmeink táplálják a gyűlöletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vona Gábor szerint testi-lelki-szellemi megújulásra van szüksége az országnak, ezért is van a budapesti jelöltjeik között orvos, fizikatanár és egy volt kardvívó. ","shortLead":"Vona Gábor szerint testi-lelki-szellemi megújulásra van szüksége az országnak, ezért is van a budapesti jelöltjeik...","id":"20180113_vona_a_jobbik_felkeszult_a_kormanyzasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2197427-752e-49b2-9778-364d3aa92459","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_vona_a_jobbik_felkeszult_a_kormanyzasra","timestamp":"2018. január. 13. 15:28","title":"Vona: A Jobbik felkészült a kormányzásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvannak a második hét nyerőszámai. Telitalálatos szelvény nem volt, de a négyes is szépen fizet.","shortLead":"Megvannak a második hét nyerőszámai. Telitalálatos szelvény nem volt, de a négyes is szépen fizet.","id":"20180113_kisorsoltak_az_otos_lotto_nyeroszamait_lehet_valaki_gazdag_lett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7005c459-2e1a-413c-bfb5-d6d5ad6e5751","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_kisorsoltak_az_otos_lotto_nyeroszamait_lehet_valaki_gazdag_lett","timestamp":"2018. január. 13. 19:39","title":"Kisorsolták az ötös lottó nyerőszámait, lehet, valaki gazdag lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]