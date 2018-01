Orvoscsaládban nőtt fel a József Attila-díjas alkotó, bár édesapja csak azért tett le arról, hogy író legyen, mert elborzasztotta a művészekre váró, kötelezőnek hitt nyomor. Ő vitte be a Móra Könyvkiadóhoz 17 éves lánya Boribon, a játékmackó című munkáját. Gyorsan referenciamunkát kértek az ifjú tehetségtől; talán nem is hitték, hogy egy fiatal lány írta és rajzolta meg az újszerű mesét. Különböző tanulmányok miatt kis kitérőt tett, de az 1960-as évektől ontotta a meséket. Könyvei német, román, lengyel, szerb, angol, spanyol, japán és koreai nyelven is megjelentek. A hétpöttyös autóból és A kockásfülű nyúlból animációs film készült. Az utóbbi mesefigura plüssállatként ott kelleti magát a könyvesboltok pultja mögött. A szerzőt is meglepte, hogy jó tízéves szünet után, a kétezres évek elejétől ismét kiadott és újonnan alkotott „retró” meséi mennyire keresettek, noha nincsenek bennük kütyük; Annipanni szobájába is csak odarajzolta a televíziót, de sosem kapcsolják be a készüléket. Úgy gondolja, nem foglalkozik társadalmi kérdésekkel, mert azokat még nem értené az óvodás korosztály, amelynek a legtöbb műve szól. Önkéntelenül mégis folyton ezt teszi. Egy 2015-ben megjelent mesekönyve például A kék kerítés címet viseli, és a palánkra a gyerekekkel nem törődő felnőtteket erős kritikával illető mondatok kerülnek fel. De írt sci-fit is Vakáció 2500-ban címmel, amelynek a folytatásán gondolkodik. A Kippkopp-sorozatból most készül akvarell- és térhatású technikájú film, a Boribont a nyolcvanéves alkotó reményei szerint egyszer majd 3D-ben fogják vetíthetővé tenni.