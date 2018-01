[{"available":true,"c_guid":"30de14ce-eafb-49c4-87d4-9a952f8a8184","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a migrációs ügyek, de az adóviták is megosztják a leendő koalíció pártjait Németországban.","shortLead":"Nemcsak a migrációs ügyek, de az adóviták is megosztják a leendő koalíció pártjait Németországban.","id":"20180102_A_bajorok_vevok_lennenek_Trump_programjara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30de14ce-eafb-49c4-87d4-9a952f8a8184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78979c93-c715-4882-8eeb-c3f1626c2c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_A_bajorok_vevok_lennenek_Trump_programjara","timestamp":"2018. január. 02. 14:20","title":"Merkel bánatára a bajorok vevők lennének Trump programjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8788e3ba-3d33-44e9-a7b4-f8bcf29858f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatvannégy jelöltaspiráns jelentette be, hogy indulni kíván az elnökválasztáson Oroszországban – jelentette be Ella Pamfilova, az orosz Központi Választási Bizottság elnöke.","shortLead":"Hatvannégy jelöltaspiráns jelentette be, hogy indulni kíván az elnökválasztáson Oroszországban – jelentette be Ella...","id":"20180102_63_ellenfele_lesz_putyinnak_navalnij_nincs_koztuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8788e3ba-3d33-44e9-a7b4-f8bcf29858f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564addb6-cd2d-4746-9efa-58995c429698","keywords":null,"link":"/vilag/20180102_63_ellenfele_lesz_putyinnak_navalnij_nincs_koztuk","timestamp":"2018. január. 02. 15:58","title":"63 ellenfele lesz Putyinnak, Navalnij nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e5abd0-746e-4888-9894-a9cc1a89debf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az 1,1 millió eurót – mintegy 340 millió forintot – érő italt egy koppenhágai gyűjteményből lovasították meg. A tulajdonos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni.","shortLead":"Az 1,1 millió eurót – mintegy 340 millió forintot – érő italt egy koppenhágai gyűjteményből lovasították meg...","id":"20180103_elloptak_a_vilag_legdragabb_uveg_vodkajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e5abd0-746e-4888-9894-a9cc1a89debf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5781d98-6061-4846-96c6-53820b16910b","keywords":null,"link":"/elet/20180103_elloptak_a_vilag_legdragabb_uveg_vodkajat","timestamp":"2018. január. 03. 13:16","title":"Ellopták a világ legdrágább üveg vodkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70fe635-b34e-4f9c-a0eb-c9e27f0950ec","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Piros Zsombor nem tudta megismételni a jó teljesítményét, simán kapott ki Új-Kaledóniában, Fucsovics Marcinak kevés hiányzott, öt meccslabdája ellenére kikapott.\r

\r

","shortLead":"Piros Zsombor nem tudta megismételni a jó teljesítményét, simán kapott ki Új-Kaledóniában, Fucsovics Marcinak kevés...","id":"20180103_Ket_magyar_teniszezobol_ketto_vesztett__az_egyik_ot_meccslabdarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70fe635-b34e-4f9c-a0eb-c9e27f0950ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b7494-5376-4a07-90c5-ca4c68ab3c64","keywords":null,"link":"/sport/20180103_Ket_magyar_teniszezobol_ketto_vesztett__az_egyik_ot_meccslabdarol","timestamp":"2018. január. 03. 16:04","title":"Két magyar teniszezőből kettő vesztett - az egyik öt meccslabdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018-ban már 20 éves a széria, a jubileumi év miatt pedig új főcímmel jelentkezik a népszerű sorozat.","shortLead":"2018-ban már 20 éves a széria, a jubileumi év miatt pedig új főcímmel jelentkezik a népszerű sorozat.","id":"20180102_baratopk_kozt_focim_rekasi_karoly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696b124d-275d-4b51-b221-4ed32c309c20","keywords":null,"link":"/kultura/20180102_baratopk_kozt_focim_rekasi_karoly","timestamp":"2018. január. 02. 09:26","title":"Új főcímmel, és már Rékasi Károllyal indítja 2018-at a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc50becf-0eb5-4001-935d-2b0ce0dae89e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat épp az éjszakai műszakra igyekezett. ","shortLead":"Az áldozat épp az éjszakai műszakra igyekezett. ","id":"20180102_Apolono_volt_a_salgotarjani_korhaz_elott_halalra_gazolt_no","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc50becf-0eb5-4001-935d-2b0ce0dae89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97f6882-ed5f-4708-a03f-3883e2cc9fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Apolono_volt_a_salgotarjani_korhaz_elott_halalra_gazolt_no","timestamp":"2018. január. 02. 10:25","title":"Ápolónő volt a salgótarjáni kórház előtt halálra gázolt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b106669-2076-4261-98f3-cb39a26c9f29","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kreatív alkotói folyamatba sokféleképpen beavatkozhatunk, hogy hatékonyabbá és gyümölcsözőbbé tegyük – vallja a modern zene legendás és befolyásos alkotója, Brian Eno, aki rendhagyó módszereit a legnagyobbakon tesztelte. ","shortLead":"A kreatív alkotói folyamatba sokféleképpen beavatkozhatunk, hogy hatékonyabbá és gyümölcsözőbbé tegyük – vallja...","id":"20180102_Szeretne_kreativabb_lenni_Probalja_ki_ezeket_a_modszereket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b106669-2076-4261-98f3-cb39a26c9f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2162a8-e3b0-4ea0-a194-a5925e8a05be","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180102_Szeretne_kreativabb_lenni_Probalja_ki_ezeket_a_modszereket","timestamp":"2018. január. 02. 13:15","title":"Szeretne kreatívabb lenni? Próbálja ki ezt az 5 módszert!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10d7ea2-a640-4b23-8ccf-31c1c88c37a7","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"A magyar forgalmazó elállt a Natalie Portmant és még számos sztárt felvonultató Expedíció (Annihilation) februárra tervezett bemutatójától. A döntés hátterében valószínűleg az áll, hogy márciusban a filmet a Netflix is bemutatja.","shortLead":"A magyar forgalmazó elállt a Natalie Portmant és még számos sztárt felvonultató Expedíció (Annihilation) februárra...","id":"20180102_annihilation_expedicio_netflix_forgalmazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e10d7ea2-a640-4b23-8ccf-31c1c88c37a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cca5eee-8909-4317-a0fb-140c9dca8106","keywords":null,"link":"/kultura/20180102_annihilation_expedicio_netflix_forgalmazas","timestamp":"2018. január. 02. 14:16","title":"A Netflix-hatás hazánkat is elérte: a magyar mozikat is elkerüli 2018 leginkább várt sci-fije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]