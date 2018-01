[{"available":true,"c_guid":"10e7fb7f-2bbc-4127-bb13-6e947283888b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először jelent meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) különféle mentális zavarokat összegző kiadványa új verziójának első változatában a videojáték-függőség mint létező betegség. Mindez persze nem azt jelenti, hogy minden digitális produktum veszélyt jelentene az életünkre, de egy ilyen kaliberű jelentést, főleg, ha az a WHO-tól származik, tanácsos a komolyan venni. ","shortLead":"Először jelent meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) különféle mentális zavarokat összegző kiadványa új verziójának...","id":"20180102_videojatek_fuggoseg_szamitogepes_jatek_betegseg_mentalis_zavar_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e7fb7f-2bbc-4127-bb13-6e947283888b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5651e48-9573-465f-84bf-1f5bfc368574","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_videojatek_fuggoseg_szamitogepes_jatek_betegseg_mentalis_zavar_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2018. január. 02. 17:43","title":"Új betegséget ismert el a WHO: a mentális zavarok közé sorolták be a videojátékoktól való függést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c0d49-d360-4c36-b69d-00da3de0cb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt kommunikációs igazgatója szerint a miniszterelnök a napokban levélben keresi meg azokat a Fidesz támogatókat, akik erre korábban felhatalmazást adtak.","shortLead":"A párt kommunikációs igazgatója szerint a miniszterelnök a napokban levélben keresi meg azokat a Fidesz támogatókat...","id":"20180102_Orban_penzt_ker_a_fideszesektol_Soros_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055c0d49-d360-4c36-b69d-00da3de0cb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9973fba6-c5bc-4b7d-ae50-7c1b85d1c07f","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Orban_penzt_ker_a_fideszesektol_Soros_ellen","timestamp":"2018. január. 02. 16:47","title":"Orbán pénzt kér a fideszesektől Soros ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018-ban már 20 éves a széria, a jubileumi év miatt pedig új főcímmel jelentkezik a népszerű sorozat.","shortLead":"2018-ban már 20 éves a széria, a jubileumi év miatt pedig új főcímmel jelentkezik a népszerű sorozat.","id":"20180102_baratopk_kozt_focim_rekasi_karoly","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696b124d-275d-4b51-b221-4ed32c309c20","keywords":null,"link":"/kultura/20180102_baratopk_kozt_focim_rekasi_karoly","timestamp":"2018. január. 02. 09:26","title":"Új főcímmel, és már Rékasi Károllyal indítja 2018-at a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6824e1d4-9143-4651-a816-f2f052bd94fa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezzel az észak-amerikai piac legsikeresebb filmje lett 2017-ben.","shortLead":"Ezzel az észak-amerikai piac legsikeresebb filmje lett 2017-ben.","id":"20180101_Atlepte_az_egymilliard_dollaros_jegybevetelt_a_Star_Wars__Az_utolso_Jedik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6824e1d4-9143-4651-a816-f2f052bd94fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f82403-ac55-40a9-802b-c717483f0dbb","keywords":null,"link":"/kultura/20180101_Atlepte_az_egymilliard_dollaros_jegybevetelt_a_Star_Wars__Az_utolso_Jedik","timestamp":"2018. január. 01. 14:03","title":"Átlépte az egymilliárd dolláros jegybevételt a Star Wars - Az utolsó Jedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724b430c-3194-4b28-b714-cd4db3a9b7bf","c_author":"","category":"itthon","description":"Bacskó Ádám egy XII. kerületi gyermekotthonból ment el, eddig nem adott magáról életjelet. A fiút fényképes felhívással keresi a rendőrség. \r

","shortLead":"Bacskó Ádám egy XII. kerületi gyermekotthonból ment el, eddig nem adott magáról életjelet. A fiút fényképes felhívással...","id":"20180102_Eltunt_egy_budapesti_kamasz_szilveszter_ota_nem_talaljak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=724b430c-3194-4b28-b714-cd4db3a9b7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cdaa5f-a026-4a17-a775-72ce1cb060b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Eltunt_egy_budapesti_kamasz_szilveszter_ota_nem_talaljak","timestamp":"2018. január. 02. 14:28","title":"Eltűnt egy budapesti kamasz, szilveszter óta nem találják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5071d1-0b77-4ba5-9f4b-1f0265d48b83","c_author":"Samsung","category":"brandcontent","description":"Egy magyar kutatócsoport a Samsunggal együttműködve egyedülálló dolgot hozott létre, amelynek segítségével a színtévesztők is úgy láthatják a színeket, mint a hétköznapi emberek, legalábbis a képernyőn. ","shortLead":"Egy magyar kutatócsoport a Samsunggal együttműködve egyedülálló dolgot hozott létre, amelynek segítségével...","id":"20171212_Magyar_kutatok_adtak_vissza_a_szintevesztoknek_a_valodi_szineket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c5071d1-0b77-4ba5-9f4b-1f0265d48b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfe8ba7-857b-4ff5-874a-90276bb7cd44","keywords":null,"link":"/brandcontent/20171212_Magyar_kutatok_adtak_vissza_a_szintevesztoknek_a_valodi_szineket","timestamp":"2018. január. 03. 12:00","title":"Töltsön le színeket – forradalmi applikáció színtévesztőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52378ae6-fd0f-4edc-90e8-3f3043a296fd","c_author":"Csurja Zsolt","category":"gazdasag","description":"Magyar mesteremberek tervezték és készítették el az amerikai Yale egyetem kollégiumának főkapuit. A tengerentúlon rangos kitüntetést is kaptak, itthon még nem világhírűek.","shortLead":"Magyar mesteremberek tervezték és készítették el az amerikai Yale egyetem kollégiumának főkapuit. A tengerentúlon...","id":"20180102_Magyar_kovacsok_kapuin_keresztul_vezet_az_ut_az_amerikai_elitbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52378ae6-fd0f-4edc-90e8-3f3043a296fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495dc897-0a49-48c6-b31e-3ab0345ba4ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Magyar_kovacsok_kapuin_keresztul_vezet_az_ut_az_amerikai_elitbe","timestamp":"2018. január. 02. 14:00","title":"Magyar kovácsok kapuin keresztül vezet az út az amerikai elitbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29569189-7b92-410b-9e07-b1e4337743d3","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Híres-hírhedt börtönkísérletét már nem csinálná meg, nem érti, miért mondják rá a feministák, hogy szexista, aggasztja, hogy egyre több ország csúszik el a demokráciától és a liberalizmustól a szélsőjobb felé. HVG-portré a világhírű szociálpszichológusról.","shortLead":"Híres-hírhedt börtönkísérletét már nem csinálná meg, nem érti, miért mondják rá a feministák, hogy szexista, aggasztja...","id":"201741_philip_zimbardo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29569189-7b92-410b-9e07-b1e4337743d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06010259-082d-4aae-a4f3-33c528cbdf20","keywords":null,"link":"/kultura/201741_philip_zimbardo","timestamp":"2018. január. 01. 14:30","title":"Philip Zimbardo: Ötletem sincs, hogyan lehetne megállítani a populizmus előretörését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]