[{"available":true,"c_guid":"d831ef73-4d95-464e-bdfb-c09c5537ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A többek közt a Junóból és X-Men-filmekből ismert színésznő az Instagramon erősítette meg a híreket.","shortLead":"A többek közt a Junóból és X-Men-filmekből ismert színésznő az Instagramon erősítette meg a híreket.","id":"20180104_Osszehazasodott_baratnojevel_Ellen_Page","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d831ef73-4d95-464e-bdfb-c09c5537ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff367f8-2667-4259-9edc-ff648ead301b","keywords":null,"link":"/kultura/20180104_Osszehazasodott_baratnojevel_Ellen_Page","timestamp":"2018. január. 04. 10:40","title":"Összeházasodott barátnőjével Ellen Page","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d715237-1523-444f-b3eb-c75fba7716cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mutatunk egy alkalmazást, amivel tényleg csak az aktuális feladatokat látja, és más teendőkkel nem kell törődnie, mert nincs is rá lehetőség.","shortLead":"Mutatunk egy alkalmazást, amivel tényleg csak az aktuális feladatokat látja, és más teendőkkel nem kell törődnie, mert...","id":"20180102_to_do_app_tennivalok_teendok_feladatok_1memo_iphone","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d715237-1523-444f-b3eb-c75fba7716cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38fd31a-de18-4b7b-9edd-c1dba3e0b756","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_to_do_app_tennivalok_teendok_feladatok_1memo_iphone","timestamp":"2018. január. 02. 15:03","title":"Nem kell elvesznie a sok teendő között: itt tudja a legegyszerűbben kezelni a feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bec2f5-790c-4cad-b054-bdb65685e393","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan élőben is látható lesz az Infiniti Q Inspiration.","shortLead":"Hamarosan élőben is látható lesz az Infiniti Q Inspiration.","id":"20180104_luxusautojat_az_Infiniti_Q_Inspiration","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48bec2f5-790c-4cad-b054-bdb65685e393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a0f601-f0bc-4082-82c7-56c48180e348","keywords":null,"link":"/cegauto/20180104_luxusautojat_az_Infiniti_Q_Inspiration","timestamp":"2018. január. 04. 12:24","title":"Megmutatta látványos luxusautóját az Infiniti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Idén mintegy havi 32 ezer forinttal nő az albérlet-támogatás összege.","shortLead":" Idén mintegy havi 32 ezer forinttal nő az albérlet-támogatás összege.","id":"20180103_Alberletben_el_Tobb_mint_82_ezer_forintos_tamogatast_igenyelhet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba85444d-ec6c-4ea4-a7c4-2f576e82430c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_Alberletben_el_Tobb_mint_82_ezer_forintos_tamogatast_igenyelhet","timestamp":"2018. január. 03. 09:12","title":"Albérletben él? Több mint 82 ezer forintos támogatást igényelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa44e73-83a8-4b3c-8120-b424563b0353","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A jogi értelemben vett bűnösség és a történelmi felelősség, értékelés szempontjai csúszkálnak a Magyar Idők hasábjain folyó történészi vitában, amely Jány Gusztáv, a 2. magyar hadseregparancsnok bűnösségéről szól.","shortLead":"A jogi értelemben vett bűnösség és a történelmi felelősség, értékelés szempontjai csúszkálnak a Magyar Idők hasábjain...","id":"20180104_Tortenelmi_felelosseg_vs_jogi_bunosseg__vita_a_Magyar_Idokben_a_doni_hadsereg_parancsnokarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efa44e73-83a8-4b3c-8120-b424563b0353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd2bd07-db53-46b2-bd51-a9743a5e1c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_Tortenelmi_felelosseg_vs_jogi_bunosseg__vita_a_Magyar_Idokben_a_doni_hadsereg_parancsnokarol","timestamp":"2018. január. 04. 11:31","title":"Történelmi felelősség kontra jogi bűnösség – vita a Magyar Időkben a doni hadsereg parancsnokáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2c037e-0120-415b-af1a-aa1db2bad92a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóipar parazitája egy dél-koreai cég, ugyanis lényegében bármilyen autóból lehet Brenthon márkájút faragni. Csak ki kell cserélni az emblémákat. Ennyi.","shortLead":"Az autóipar parazitája egy dél-koreai cég, ugyanis lényegében bármilyen autóból lehet Brenthon márkájút faragni. Csak...","id":"20180102_brenthon_delkorea_automarka_atcimkezes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e2c037e-0120-415b-af1a-aa1db2bad92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce00005b-81a4-4af1-99eb-445a511ca041","keywords":null,"link":"/cegauto/20180102_brenthon_delkorea_automarka_atcimkezes","timestamp":"2018. január. 02. 16:42","title":"Egészen abszurd ez a dél-koreai „autómárka”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aff110-a421-4c69-967a-edd5c4ca9f87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat a fertőzésveszélyre hivatkozva szankcionálta volna akár a galambok etetését, a Kúria szerint ez túlzás.\r

","shortLead":"Az önkormányzat a fertőzésveszélyre hivatkozva szankcionálta volna akár a galambok etetését, a Kúria szerint...","id":"20180103_Kuria_nem_lehet_tiltani_Ujpesten_a_kobor_allatok_eteteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45aff110-a421-4c69-967a-edd5c4ca9f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f2a7b7-4656-4c6f-a6a2-ca154cddc3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_Kuria_nem_lehet_tiltani_Ujpesten_a_kobor_allatok_eteteset","timestamp":"2018. január. 03. 19:39","title":"Kúria: nem lehet tiltani Újpesten a kóbor állatok etetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f12d56-cf9c-4cc1-9ca9-bc711ff3cefa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ismeretlen egy Szent László utcai családi háznál vásárolt kutyákat, mint utólag kiderült, hamis bankjegyekkel. A rendőrség az elkövetőkről készült grafikával keresi a gyanúsítottakat. ","shortLead":"A két ismeretlen egy Szent László utcai családi háznál vásárolt kutyákat, mint utólag kiderült, hamis bankjegyekkel...","id":"20180104_Fantomkepekkel_keresik_a_kutyas_penzhamisitokat_a_budapesti_rendorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62f12d56-cf9c-4cc1-9ca9-bc711ff3cefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed88d0c1-d0fb-4b89-8408-d7f796771685","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_Fantomkepekkel_keresik_a_kutyas_penzhamisitokat_a_budapesti_rendorok","timestamp":"2018. január. 04. 12:07","title":"Fantomképekkel keresik a kutyás pénzhamisítókat a budapesti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]