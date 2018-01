Nem minden volt annyira csillogó és tökéletes Mága Zoltán újévi koncertjén, mint ahogy a tévéközvetítésben látható volt, apróbb kellemetlenségek csúsztak be ugyanis – derül ki a Prae.hu zenei rovatvezetőjének szerdán megjelent koncertbeszámolójából. Philipp György hangsúlyozta, hogy képzett zenészként írt kritikát. Szerinte a színpadon szereplő zenészek is önkéntes elszenvedői voltak annak, ami történt.

Úgy fogalmazott: „tehetséges zenész kollégáim járultak hozzá játékukkal egy, az átlagközönség számára is sokszor arcpirítóan öncélú, amatőr produkcióhoz”. „Leírhatatlan antikultúrsokk-terápia, büszkén, szélesvásznon” – tette hozzá.

A koncert nem zenei részével kapcsolatos közjátékot így írta le a szerző, aki jelezte egyébként, hogy interjút is kért, de nem kapott, ezért „csak írt”:

„Aztán megjelent a sztárvendég (Mága angolságával: a gesztár), David Foster, akivel, bár nem volt túlpróbálva a műsor, mégis hihetetlen találékonyan vette át sorra a feladatokat, melyeket mások képtelenek voltak ellátni, folyamatosan hárítva a kínos szitukat, amiket Mága generált. Az arénában helyet foglaló kis Magyarország azt se tudta, hova kapjon, kinek kell megfelelnie, mikor lehet őszinte, mikor nevethet, mikor tapsoljon. Foster először magával Mágával próbált kommunikálni (a többmilliós nézettségű Pbs kedvéért), sikertelenül,

Foster: How do you say thank you in Hungarian? (Csend, bólogatás) What is thank you in your language??

Mága: Tenkju. (Kezet nyújt, majd hozzáteszi) Gesztár! (Ováció) Vud lájk Budapest?

Foster: Yes I like it very much, Bp is a great city, I like it!

majd a nézőtéren keresett beszélgetőpartnert. Az első pár sorban ülő mintegy 150 honfitársunk a "Do you like the show?" kérdésre nemlegesen rázta a fejét (mert nem értették a kérdést), David egy őszes urat szólított meg. Talán egyetlenként, aki helyes válaszával biztosította, hogy valamelyest tud angolul. A 'gesztár' kérdezte, mivel foglalkozik, a válasz: "I was the president of Hungary". (Az arénában szinte senki nem ismerte fel Schmitt Pált, míg be nem mutatkozott.) Foster elszégyellte magát és eztán inkább a színpadon tartózkodott”.

