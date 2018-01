Az Art of the Title oldal immár negyedik éve hirdeti ki saját toplistáját az adott év legjobb főcímeivel. Az oldal szerkesztői a filmek és sorozatok mellett játékok, események és egyéb online produkciók főcímeit is vizsgálják, a 2017-es listát azért még így is a mozi- és televíziós alkotások uralják.

A legjobbnak a Lucy Maud Montgomery regényei alapján készült Anne With an E, The Tragically Hip Ahead By A Century c. dalával megtámogatott főcímét választották:

A második helyre a Netflix német gyártású misztikus sorozata, a Dark futott be, a széria hangulatához passzoló sejtelmes, Apparat Goodbye c. dalát felhasználó főcímével.

Harmadik lett az általunk is 2017 legjobb sorozatai közé választott Mindhunter intrója, amely a bűnűgyi sorozatokra jellemző nyomasztást emelte új szintre ezekkel a képsorokkal.

A legjobbak közé választották a retró hangulatot árasztó GLOW főcímét és a Wormwood, a Netflix dokuszériájának nyitójelenetét is. A mozifilmek között a Hitchcock Psychójából inspirációt merítő Split – Széttörve intrója is felbukkan a top tízben.

De nem maradhatott ki a toplistáról A galaxis őrzői vol. 2 mókás nyitójelenete sem.

A teljes lista itt érhető el.