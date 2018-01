[{"available":true,"c_guid":"8c6451ea-acc9-4575-b4eb-6ce7336176bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 58 éves Christian Moullec igazán jó kapcsolatot ápol a madarakkal.","shortLead":"Az 58 éves Christian Moullec igazán jó kapcsolatot ápol a madarakkal.","id":"20180105_Paratlan_felveteleket_keszit_a_madarak_vonulasarol_egy_ferfi__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c6451ea-acc9-4575-b4eb-6ce7336176bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35162483-2bf7-406b-85c5-eaad68fc4280","keywords":null,"link":"/elet/20180105_Paratlan_felveteleket_keszit_a_madarak_vonulasarol_egy_ferfi__video","timestamp":"2018. január. 05. 12:21","title":"Páratlan felvételeket készít a madarak vonulásáról egy férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22226f7f-8994-4d64-8f38-5f310f995f0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin államtitkár nem tartja erkölcsileg aggályosnak, hogy még a rosszabb anyagi helyzetű kisnyugdíjasoktól és a nagycsaládosoktól is pénzt kérjen a Fidesz.","shortLead":"Novák Katalin államtitkár nem tartja erkölcsileg aggályosnak, hogy még a rosszabb anyagi helyzetű kisnyugdíjasoktól és...","id":"20180106_Az_allamtitkar_szerint_nem_aggalyos_hogy_nyugdijasoktol_is_kernek_penzt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22226f7f-8994-4d64-8f38-5f310f995f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fce4e1-8215-4441-80b4-077ddc95d2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Az_allamtitkar_szerint_nem_aggalyos_hogy_nyugdijasoktol_is_kernek_penzt","timestamp":"2018. január. 06. 10:40","title":"Az államtitkár szerint nem aggályos, hogy nyugdíjasoktól is kérnek pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Állítólag hat potenciális vevő mozdult rá a vállalatra.","shortLead":"Állítólag hat potenciális vevő mozdult rá a vállalatra.","id":"20180106_Elado_a_Weinstein_ceg_raadasul_kifejezetten_olcsoert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eba52d-28b5-4016-9dcf-fdecaed483cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180106_Elado_a_Weinstein_ceg_raadasul_kifejezetten_olcsoert","timestamp":"2018. január. 06. 15:45","title":"Eladó a Weinstein-cég, ráadásul kifejezetten olcsóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b529a1-d266-44d5-86a8-346d5db4bccb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú Katinka visszatért Budapestre, de továbbra sem mutatkozik férjével és edzőjével, Shane Tusuppal.","shortLead":"Hosszú Katinka visszatért Budapestre, de továbbra sem mutatkozik férjével és edzőjével, Shane Tusuppal.","id":"20180105_Tusup_nelkul_kezdett_edzeni_Hosszu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b529a1-d266-44d5-86a8-346d5db4bccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58105dcd-316b-456d-9d8d-b861899bd652","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_Tusup_nelkul_kezdett_edzeni_Hosszu","timestamp":"2018. január. 05. 06:55","title":"Tusup nélkül kezdett edzeni Hosszú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindkét formátum eladási adatai növekszenek.","shortLead":"Mindkét formátum eladási adatai növekszenek.","id":"20180106_Tovabb_szarnyal_a_retro_egyre_tobb_kazetta_es_bakelitlemez_fogy_vilagszerte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ae1993-e75d-4877-8c84-6e80cd6f8fd2","keywords":null,"link":"/kultura/20180106_Tovabb_szarnyal_a_retro_egyre_tobb_kazetta_es_bakelitlemez_fogy_vilagszerte","timestamp":"2018. január. 06. 15:24","title":"Tovább szárnyal a retró - egyre több kazetta és bakelitlemez fogy világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029a67d4-dfa9-407e-abfe-ab7b42de08f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Apple elismerte, hogy minden Mac számítógép és iOS-eszköz, mint az iPhone és az iPad, komoly biztonsági réssel rendelkezik. A cég tájékoztatása szerint már kiadtak néhány frissítést a probléma elhárítására.","shortLead":"Az Apple elismerte, hogy minden Mac számítógép és iOS-eszköz, mint az iPhone és az iPad, komoly biztonsági réssel...","id":"20180105_Azonnal_frissitsen_ha_iPhoneja_vagy_iPadje_van__az_Apple_beismerte_a_sebezhetoseguket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=029a67d4-dfa9-407e-abfe-ab7b42de08f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb9eb97-d8de-482a-a0fc-b178cc37ebfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Azonnal_frissitsen_ha_iPhoneja_vagy_iPadje_van__az_Apple_beismerte_a_sebezhetoseguket","timestamp":"2018. január. 05. 10:31","title":"Azonnal frissítsen, ha iPhone-ja vagy iPad-je van – az Apple beismerte a sebezhetőségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ez derült ki egy csütörtökön közzétett új tanulmányból, amely egy évtizedre visszamenően elemezte a rendelkezésre álló adatokat. A hollywoodi stúdiók a mai napig vonakodnak nőkre bízni a rendezést.","shortLead":"Ez derült ki egy csütörtökön közzétett új tanulmányból, amely egy évtizedre visszamenően elemezte a rendelkezésre álló...","id":"20180105_Alig_kapnak_lehetoseget_a_noi_rendezok_Hollywoodban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d76cc7-70cc-453a-8620-89f5cbf32794","keywords":null,"link":"/kultura/20180105_Alig_kapnak_lehetoseget_a_noi_rendezok_Hollywoodban","timestamp":"2018. január. 05. 14:45","title":"Alig kapnak lehetőséget a női rendezők Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd78030-462a-47d7-a489-ebc542593591","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesznek többé Norbi Update-ek a most Norbi Update-ként ismert termékek. Schobert a háttérbe húzódik és onnan irányít majd.","shortLead":"Nem lesznek többé Norbi Update-ek a most Norbi Update-ként ismert termékek. Schobert a háttérbe húzódik és onnan...","id":"20180106_Eltunik_Schobert_Norbi_neve_a_termekeibol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cd78030-462a-47d7-a489-ebc542593591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997c8f4f-9fa7-44fc-bcc3-3c805180acf0","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Eltunik_Schobert_Norbi_neve_a_termekeibol","timestamp":"2018. január. 06. 08:54","title":"Eltűnik Schobert Norbi neve a termékeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]