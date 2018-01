A nyolcas szám fektetve a végtelent jelenti, ám mi most kevesebbel is beérjük: csak az elmúlt 80 esztendő nyolcasra végződő éveit tekintjük át – a sokféleség igényével, de a teljesség igénye nélkül - és azt nézzük, mit hoztak a populáris kultúrába.

1938

Orson Welles Világok harca rádiójátéka tömegpánikot okoz

Máig remek témát szolgáltat az, hogy a pánikok pánikja tört ki 1938. október 30-án az Egyesült Államokban, vagy a hoaxok hoaxát állította elő a sajtó, amikor egy feltörekvő színész-rendező rádiójátékban riogatott ufótámadással. Orson Welles a CBS New York-i stúdiójában dirigálta H. G. Wells regényének, a Világok harcának dramatizált verzióját, és ugyan a sugárzás előtt közölték, fikcióról van szó, sokan mégis megrémültek a hallottaktól.

A később a világ egyik legnagyobb rendezőjévé érett Welles ma valószínűleg elégedetten dörzsölné a tenyerét a szabadon kószáló álhírek láttán, ahogy akkor is elégedetten vehette tudomásul: a hetekig tartó médiafelhajtás nagyban hozzájárult karrierje előmozdításához.

Megjelenik az első Superman képregény

Ugyan az első Superman képregényfüzet 1939-ben jelenik meg, maga a képregényhős egy évvel korábban mutatkozott be az Action Comics képregényfüzet-sorozat első kiadásában (2014-ben egy ilyen kiadvány több mint 3 millió dollárért kelt el az eBay-en). A kiadványt a DC Comics elődjének tekinthető National Allied Publications jelentette meg, Jack Liebowitz felelős kiadó vezetésével. Superman Jerry Siegel és Joe Shuster teremtménye – a Krypton bolygóról a Földre utaztatott ős-szuperhős első változatát még 1933-ban, középiskolás diákként alkották meg – a többi pedig, ahogy mondani szokás, történelem.

Az első Superman film pedig 1978-ban jelent meg © AFP / Archives du 7eme Art

1948

Piacra dobják az első polaroid kamerát

A Polaroid egy direktpozitív analóg fotóeljárás, melynek során a rögzítés után a felhasználó azonnal, laboratóriumi eljárás nélkül hozzájuthat a végeredményhez, azaz a fotóhoz. A Polaroid Corporation céget 1937-ben alapította Dr. Edwin Land, a polaroid kamera pedig közel tíz év múlva, 1947-ben készült el, piacra pedig egy évvel később, 1948-ban került. Az első polaroid kamera a Land Model 95, maga a polaroid fényképezés pedig a populáris kultúra egyik jellemző hivatkozási pontja, a polaroid fényképezőgépek pedig a kor fétistárgyai lettek. A polaroid szó, nagyjából-egészében a modernség, a hűvös távolságtartás és a pillanatnyiság szinonimájaként szerepel film-, dal-, és lemezcímben is.

Bemutatják az első tranzisztoros rádiót

Ahogy a polaroid eljárás, úgy a tranzisztoros rádió is a rohanó időt, az őrülten vagány modernséget szimbolizálta a háború után. A tranzisztoros rádióban nem elektroncsövek vannak, hanem kisméretű tranzisztorok – ezeket használja a készülék erősítésre, míg a jelek dekódolására diódákat. A tranzisztor feltalálása lehetővé tette, hogy a nagyméretű készülékekből kicsik, táskarádiók (lásd a vonatkozó korabeli slágert) legyenek, ez pedig a kor ifjúsági kultúrájával, az új zenékkel, az új szórakozási formákkal összekapcsolva már meg is magyarázza, hogy miért a könnyűkultúra egyik legfontosabb fétistárgya a tranzisztoros rádió. Az első darabot 1947 végén prezentálta a Bell Laboratories, a sajtónak 1948-ban mutatták be az új terméket.

1958

Elvis Presley bevonul az amerikai hadseregbe

Elvis Presley nem csak a popkultúra, hanem a teljes 20. századi kultúrtörténet, sőt: a múlt század történelmének egyik legmeghatározóbb fenoménja volt – "Elvis előtt nem volt semmi", ahogy ezt nem kis, de érthető túlzással mondani szokták. Népmesehős volt. A legkisebb fiú. Ő volt az All American Boy, aki teherautósofőrből lett mindent vivő popsztár – akit ráadásul szinte népmesei módon fedeztek fel (bement egy memphisi stúdióba, hogy édesanyjának ajándékfelvételt készítsen, s kis túlzással, másnap sztár lett belőle). Addig át nem törhető falakat szakított át, össze nem kapcsolható társadalmi csoportokat kötött össze zenéjével. Menedzsere, Parker ezredes (aki se Parker, se ezredes nem volt – hanem csak egy korábbi mutatványos-impresszárió) később már tudatosan építette az imázsát. Ennek része volt, hogy mint rendes amerikai fiú, 1958-ban bevonult, és elment Németországba.

A Manchester United gépe lezuhan a müncheni repülőtéren

Kevés olyan megrázkódtatás érte a háború után az európai sportot, mint a szépreményű Manchester United katasztrófája (talán többek közt az izraeli sportolók 1972-es müncheni lemészárlása, az uruguayi rögbisek andoki drámája, a Heysel-, vagy a Hillsborough-tragédia említhető egy lapon ezzel a történettel). Matt Busby csillogóan tehetséges fiatalokból álló csapata (a Busby-bébik) Belgrádból, a Crvena Zvezda elleni meccsről tartott hazafelé, amikor a München-Riem repülőtéren a csapatot szállító gép harmadszorra sem tudott ellandolni a jeges kifutópályáról, egy kerítésnek rohant, kettétört és kigyulladt. 23 fő halt meg, köztük 8 labdarúgó. A klub erejét mutatja, hogy ebből a helyzetből is fel tudott állni, és Busby tíz év alatt újabb nagy csapatot épített, mely az 1967-68-as szezonban BEK-et nyert.

1968

Megjelenik a The Beatles cím nélküli dupla lemeze (a White Album, azaz a Fehér album)

Elképesztő ezt mondani, de nem tartozik a három legjobb Beatles-album, még talán az öt legjobb közé sem, mégis kulturális kegytárgy, minden bizonnyal sokrétűsége, színessége, antologikus jellege, testes, monstrózus mivolta okán. 1968-ra nyilvánvalóvá válik, hogy a Beatles megszűnt négy srác beatbandája lenni, a menedzser, Brian Epstein halála is ezeket a széttartó folyamatokat erősíti. A Fehér album valójában éppen azért annyira nagy és színes és széttartó, mert fellazult az együttes korábbi munkaetikája, nem is kicsit úrrá lett rajtuk az anything goes, azaz a minden jöhet hangulat, ráadásul ugyancsak nem kicsit úgy is érezhetjük magunkat a lemezt hallgatása során, mintha a négy (de ha a szerzőként kevéssé aktív Ringo Starrt kivesszük a képletből, akkor három) szerző párhuzamos szólólemezeit hallhatjuk. A Beatles utolsó két lemezére megint kollektívává fegyelmezi magát, de az már csak a szép elköszönésre elegendő.

Eladják az első Big Mac-et

A McDonalds, meg egyáltalán, a gyorséttermiség és a hamburger az elmúlt évtizedek egyik legevidensebb tömegkulturális szimbóluma. A gasztronómiai mélységek és árnyalatok nélküli futószalagkaja, a gyors fogyasztás és a tömeggyártás negatív bezzeggyereke, és állandó hivatkozási pontja. Az 1968-ban bemutatott Big Mac valójában nem egy hamburgerfajta neve, hanem egy védjegy a Meki bizonyos hamburgereire – ezen a néven kizárólag a McDonalds Corporation gyárthat szendvicseket (vagy kizárólag ő adhat engedélyt szendvicsek gyártására). A terméket a versenytárs Burger King Whopper nevű hamburgerjére válaszul vették be a csatasorba.

1978

Argentina–Magyarország 2-1

Magyarország 1978-ban 12 év szünet után jutott ki labdarúgó-világbajnokságra (nem volt ez 30 év szünet, mint 1986 és 2016 között, de akkor ez a bő egy évtized is őrületesen soknak tűnt, plusz látszik, már akkor sem kolbászból volt a kerítés). Magyarország többek közt a Szovjetuniót ejtette ki a selejtezőkben, majd interkontinentális pótselejtezőt játszott Bolívia ellen, és lazán továbbment. A vébén a magyar válogatott egy kifejezetten nehéz csoportba került, különös tekintettel a házigazda Argentinára, melynek katonai juntája ezzel a sporteseménnyel akart sikert magának, a népnek pedig kenyeret és cirkuszt nyújtani. A mérkőzésen a magyar csapat megszerezte a vezetést, ám aztán az argentinok két góllal fordítottak. A két fiatal magyar sztár, Nyilasi Tibor és Törőcsik András nem bírta a nyomást, többek közt azt, hogy kaptak is eleget az argentin védőktől – mindkettőt második sárga lappal állították ki a meccs utolsó hat percében.

Feloszlik a Sex Pistols

A jövőt nemcsak a zenében, hanem a képzőművészetben, sőt, a divatban, a közlésmódokban, de talán még a közéletben is meghatározó Sex Pistols olyan volt mint egy fellobbanó láng, "egyetlen pillanatra" óriási fénnyel láthatóvá vált, mindent megvilágított, aztán rövid idő után, úgy ahogy jött, el is tűnt. A zenekar intenzív két év működést, és egy tökéletes nagylemez elkészítését követően, egy dicstelen és rémálomszerű amerikai turné végén, 1978-ban jelentette be megszűnését. Úgy ahogy kell, no future-ösen, Johnny Rotten (John Lydon) énekes a turnézáró San Franciscó-i koncert színpadán kiáltotta ki, hogy vége.

1988

Megtalálták az első színházat, ahol Shakespeare-darabok mentek

Az 1587-ben egy lakóházra épített londoni Rose volt az első olyan kifejezetten színházi célokra felhúzott épület, ahol az angol szerző műveit játszották. A Liberty of Clink nevű, a londoni városi tanács joghatóságán kívül eső környéken felépített színház közelében épült később a legendás Globe is. A területet feltáró ásatások 1988-ban kezdődtek el, a munkálatokat a Museum Of London végezte, és számos a területen talált lelet kerül el az intézménybe. Egy évvel később pedig komoly kampányra volt szükség, hogy ne kezdjenek építkezéseket a területen, végül a Thatcher-kormány egy, az ilyen és hasonló archeológiai munkák védelméről szóló dokumentumot fogadott el. A Rose színház felbukkan a Szerelmes Shakespeare című filmben is.

© AFP / John D. McHugh

Felbukkan a crack az amerikai nagyvárosokban

A 80-as évek elején egyre nagyobb mennyiségű kokain árasztotta el az Egyesült Államokat. Az illegális kereskedelem úgy reagált erre, illetve az ebből következő árcsökkenésre, hogy megalkották a drog kisebb pakkokban árusítható, tiszta és szívható változatát, a cracket. Az évtized közepére a crack bevette az összes nagyobb várost, a kokainnal összefüggő orvosi esetek és a drogkereskedelemmel összefüggő bűncselekmények pedig több mint 10 százalékkal emelkedtek. A kutatók járványról beszéltek, mely 1988-ra érte el a csúcsát. Egyesek azt is tudni vélték, hogy a crackepidémia okozója leginkább a nicaraguai kokain, mely az amúgy a CIA által támogatott contrák segítségével jutott el az USA-ba.

1998

Kirobban a Lewinski-ügy

Donald Trump eszement Twitter-posztjai béna próbálkozásnak tűnnek elődje, Bill Clinton 1998. január 26-án elhangzott mondatához képest. „I did not have sexual relationship with that woman, Monica Lewinsky”, vagyis nem volt szexuális kapcsolatom Monica Lewinskyval – égette bele egy életre a tudatunkba a demokrata elnök egy fehér házi gyakornok nevét. Akivel, mint egy kék ruhának köszönhetően kiderült, valami mégis volt, méghozzá kilenc alkalommal, és többször az ovális irodában.

© AFP / Chris Kleponis

Az első interneten – ügyészségi dokumentumokkal súlyosbítva – követhető politikai szexbotrány legszaftosabb része azonban nem ez lett, hanem Clinton védekezése. Az elnök ugyanis úgy úszta meg a hamis tanúzásért ellene indított eljárást, hogy azzal érvelt: a szexuális aktusban aktívan részt kellene vennie. Ami viszont közte és Miss Lewinsky között történt, annál bizony a hölgy volt az aktív szereplő.

Bejegyzik a Google-t

A kilencvenes évek végén feltörekvő internetes cégek jó része alig élte túl az ezredfordulót, ám ami 1998. szeptember 4-én indult, az a világháló máig legsikeresebb sztorija: a Google-é. A két stanfordi PhD-hallgató, Larry Page és Sergey Brin által ezen a napon bejegyzett cég ma a világ legértékesebb márkája, amelynek első terméke egy keresőmotor volt. Mégpedig olyan, amely algoritmusának köszönhetően gyakorlatilag lesöpörte az összes konkurenst, és alapjaiban alakította át az információszerzést és gondolkodásunkat is.

És elképesztő bevételhez segítette a céget, amely egyre növekvő birodalmat épít azóta is. 2005-ben vásárolták fel az Android mobil operációs rendszert, egy évvel később a web első számú videomegosztóját, a YouTube-ot, levelezési, adattárolási és térképrendszere is uralja a világot, és ma már internetes böngészője, a Chrome is piacvezetővé lépett elő. De mielőtt folytatnánk a felsorolást: a Google gyakorlatilag a világ összes nyelvén már az internetes keresés szinonimájává lépett elő.

© AFP / Christoph Dernbach

2008

Gazdasági válság

2008. szeptember 16-én 168 év működés után bezárt a Lehman Brothers. A befektetési bank csődje a legnagyobb volt az Egyesült Államok történetében, és nyomában dominóként dőlt be az előző években szépen gondosan kialakított, egyre kockázatosabb hiteleken alapuló pénzügyi rendszer. A már 2007-től kibontakozó, előbb az ingatlanpiacot érintő, majd a gazdaság egészére kiterjedő válság pillanatok alatt érte el az egész világot, így a legsérülékenyebbek közé tartozó magyar gazdaságot is majdnem csődbe vitte. A forint bezuhanása nálunk is komoly gazdasági és ingatlanpiaci krízist hozott, amelynek a terheit ma is sokan nyögik még.

A válság pedig korábban elképzelhetetlen politikai fordulatokat hozott, amely a populizmus császára, Donald Trump üzletember elnökké választásában csúcsosodott ki. És egy teljesen valószerűtlen filmet is kaptunk, A nagy dobást, amely úgy jutott el a legjobb forgatókönyvnek járó Oscar-díjig, hogy valójában egy igen remek közgazdasági oktatóvideóról van szó.

Hollywoodi írósztrájk

Míg a 20 évvel korábbi írósztrájk még többek közt a VHS-kazetták után járó részesedések miatt robbant ki, két évtizeddel később már a DVD-k után járó, az alkotók szerint túl alacsony, a piac átalakulására nem reagáló százalékok, és az akkor gömbölyödő új média körüli szabályozás miatt állt a bál. Pontosabban: az alkotók/szerzők/színészek még mindig olyan alacsony százalékos részesedést kaptak a DVD-k eladása után, mint, amikor még a VHS volt a sokszorosítás fő médiuma, s ami az internetet illeti, épp ebből kiindulva előre szerették volna biztosítani jövőjüket. 12 000 filmipari szakember függesztette fel a munkavégzést 2007 novembere és 2008 februárja között (ezért elmaradt egyébként a Golden Globe), leálltak a talk show-k, sorozatok, filmforgatások. A felek 2008 késő telén végül megállapodásra jutottak egymással.