[{"available":true,"c_guid":"5cb5ee17-2b7c-4f4e-9091-4327c7120914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre azonosítatlan tárgy hevert a földön a metróállomás bejáratánál. A rendőrség nem terrortámadásként kezeli az esetet. ","shortLead":"Egyelőre azonosítatlan tárgy hevert a földön a metróállomás bejáratánál. A rendőrség nem terrortámadásként kezeli...","id":"20180107_Rejtelyes_robbanas_Stockholmban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cb5ee17-2b7c-4f4e-9091-4327c7120914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050a1601-bcc4-425c-aac2-f8892792c491","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Rejtelyes_robbanas_Stockholmban","timestamp":"2018. január. 07. 13:00","title":"Rejtélyes robbanás Stockholmban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cd41f3-31e8-4a4a-afc0-e60bede25e44","c_author":"Csanádi Márton","category":"nagyitas","description":"A pécsi, megyei feladatokat is ellátó Csorba Győző Könyvtárnak 283 településen vannak olvasói. Ezek többségében könyvtár működik, a legkisebb, zömmel zsákfalvakban pedig a könyvtárbuszos szolgáltatás kínál jó alternatívát. A könyvtár két mozgó járműve több ezer dokumentummal, nyomtatási és internetezési lehetőséggel várja az olvasókat, akik emellett a pécsi Tudásközpont milliós állományából is kérhetnek könyveket. A könyvtárbusz projektek célja a hátrányos helyzetű térségek könyvtári ellátása. A buszok kéthetente jutnak el egy-egy faluba, ahol másfél órán át állnak. Olyan helyeket is felkeresnek, ahol sokszor már a kisbolt és kocsma sincs. Van, ahol a másfél órás szolgáltatási idő éppen arra elég, hogy mindenki kivehesse a választott műveket, máshol esetleg csak két rendszeres vendég van, de ők több ember helyett is olvasnak. A polgármesteren és a kontaktszemély lelkesedésén is sok múlik: az utóbbi nem csak az áram és mosdó biztosításában segít, de figyelmezteti a feledékeny olvasókat a könyvtár érkezésére, vagy akár kölcsönöz is azoknak, akik épp nem érnek rá felkeresni a kamiont. A könyveknél azonban többet is visz a könyvtárosból és sofőrből álló személyzet: segítenek informatikai problémák megoldásában, álláshirdetésre való jelentkezésben, és a busz nem egyszer játszóházként is szolgál. Az olvasókat névről ismerik, a beszélgetések mindennapi problémáikról és örömeikről, a családtagok hogylétéről is szólnak. Ehhez a munkához nem elég a szakmai felkészültség, egy jó adag, az emberekre való nyitottságot is feltételez.","shortLead":"A pécsi, megyei feladatokat is ellátó Csorba Győző Könyvtárnak 283 településen vannak olvasói. Ezek többségében...","id":"20180108_Nemcsak_a_konyvtar_a_segitseg_is_hazhoz_megy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66cd41f3-31e8-4a4a-afc0-e60bede25e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2817d1-33a9-42a5-807b-a179a09bc8a2","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180108_Nemcsak_a_konyvtar_a_segitseg_is_hazhoz_megy","timestamp":"2018. január. 08. 12:15","title":"Nemcsak a könyvek, a segítség is házhoz megy a könyvtárbusszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0556bde3-8e90-42ed-84b4-613884d47189","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tiltakozók próbálták hétfő reggel megakadályozni a 130 éves immerathi dóm bontását Németországban. Nemcsak a templomot, a falut is eltüntetik a közeli bánya terjeszkedése miatt. ","shortLead":"Tiltakozók próbálták hétfő reggel megakadályozni a 130 éves immerathi dóm bontását Németországban. Nemcsak a templomot...","id":"20180108_fajdalmas_bucsu_banyaceg_romboltat_le_egy_domot_nemetorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0556bde3-8e90-42ed-84b4-613884d47189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf773a67-76bd-4d45-9d69-a601f0e7c92f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180108_fajdalmas_bucsu_banyaceg_romboltat_le_egy_domot_nemetorszagban","timestamp":"2018. január. 08. 11:35","title":"Fájdalmas búcsú: bányacég romboltat le egy dómot Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d732dd2a-05cb-4456-88ad-72c688dce844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta a telefonjait és táblagépeit hajtó iOS operációs rendszer új verzióját az Apple. Az elmúlt napokban nagy port kavart hibákat is orvosolták félig-meddig.","shortLead":"Kiadta a telefonjait és táblagépeit hajtó iOS operációs rendszer új verzióját az Apple. Az elmúlt napokban nagy port...","id":"20180108_apple_meltdown_spectre_ios_11_2_2_frissites_szoftverfrissites_mac_os_hibajavitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d732dd2a-05cb-4456-88ad-72c688dce844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53df4ecb-07d0-431a-bc5a-d7ab379a2dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180108_apple_meltdown_spectre_ios_11_2_2_frissites_szoftverfrissites_mac_os_hibajavitas","timestamp":"2018. január. 08. 21:03","title":"Akármilyen iPhone-ja van, nyomjon rá a frissítésre, ez most fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add4d94-fb80-418b-9aaa-edc7ef9d396d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nevess magadra! címmel 18 dalból álló új nagylemezt jelentetett meg az egykori URH-, Kontroll Csoport- és Sziámi-énekes Müller Péter Sziámi AndFriends nevű zenekara. Az albumot első alkalommal itt, a hvg.hu-n lehet meghallgatni.","shortLead":"Nevess magadra! címmel 18 dalból álló új nagylemezt jelentetett meg az egykori URH-, Kontroll Csoport- és Sziámi-énekes...","id":"20180108_Muller_Peter_Sziami_AndFriends_lemezpremier_Nevess_magadon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2add4d94-fb80-418b-9aaa-edc7ef9d396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc373ae-20d9-45d6-8bf5-501cf0b3c637","keywords":null,"link":"/kultura/20180108_Muller_Peter_Sziami_AndFriends_lemezpremier_Nevess_magadon","timestamp":"2018. január. 08. 11:05","title":"\"Ez az egyik legkedvesebb dolog, ami a rakendrollban történt velem\" – Müller Péter Sziámi AndFriends-lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce808a58-8e82-49c2-9c45-5d8cafaac452","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Omar Souleyman igazi jelenség, elektronikával kevert szíriai zenéjével már a Glastonbury fesztiválon is fellépett. Február 9-én koncertezik Budapesten.","shortLead":"Omar Souleyman igazi jelenség, elektronikával kevert szíriai zenéjével már a Glastonbury fesztiválon is fellépett...","id":"20180108_Omar_Souleyman_Durer_kert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce808a58-8e82-49c2-9c45-5d8cafaac452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9455ba-8132-40b1-b0ff-fc66d055b816","keywords":null,"link":"/kultura/20180108_Omar_Souleyman_Durer_kert","timestamp":"2018. január. 08. 15:54","title":"Szíriai lakodalmakból indult és a legmenőbb fesztiválokig jutott a Dürer kertben fellépő sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bfb125-23e1-48e7-b41e-8cc9614664e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bálnában lesz a gyűlés, ugyanott, ahol a Fidesz választási eredményváróit szokták tartani.","shortLead":"A Bálnában lesz a gyűlés, ugyanott, ahol a Fidesz választási eredményváróit szokták tartani.","id":"20180108_Penteken_szovik_Sorosellenes_tervuket_a_polgarmesterek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7bfb125-23e1-48e7-b41e-8cc9614664e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d803c525-e82d-466e-8e9e-7eb63035d67c","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Penteken_szovik_Sorosellenes_tervuket_a_polgarmesterek","timestamp":"2018. január. 08. 16:10","title":"Pénteken szövik Soros-ellenes tervüket a polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc71550-3551-4af8-b584-d78dfec3d25e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi vizsgálta ki saját döntését, és meglepő módon arra jutottak, hogy mindent jól csináltak.","shortLead":"Az Emmi vizsgálta ki saját döntését, és meglepő módon arra jutottak, hogy mindent jól csináltak.","id":"20180108_Letiltott_szinhaztortenesz_az_Emmi_mindent_rendben_talalt_sajat_maganal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fc71550-3551-4af8-b584-d78dfec3d25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca3b5cc-9db4-42bc-b826-da5cdf39ce9b","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Letiltott_szinhaztortenesz_az_Emmi_mindent_rendben_talalt_sajat_maganal","timestamp":"2018. január. 08. 12:51","title":"Letiltott színháztörténész: az Emmi mindent rendben talált saját magánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]