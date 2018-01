Az egykori White Stripes-frontember, aki néhai zenekara feloszlása óta több formációval is aktív volt (The Raconteurs, The Dead Weather), és már szólólemezeket is megjelentetett, sőt, James Bond-filmbetétdalt is produkált, két új számot is kiadott ma. A Connected By Love-hoz klip is készült. Korábban egy nagylemez-előzetes videót is megosztott.

"Még most is értelmezem ezt a dalt", nyilatkozta a Connected By Love-ról a Rolling Stone-nak, aminek a félreértések elkerülése végett nem adta az Infected By Love (Szerelemtől fertőzötten) címet, "A dallam a zsigereimből jött. Aztán megpróbáltam egy karakter helyzetébe képzelni magamat, elképzelni mire is gondolhat. És ebből kihozni, amit lehet. Kicsit olyan ez, mint amikor egy Broadway show-n kilöknek a függöny elé azzal, hogy akkor most ez és ez a neved", mondja White, aki szerint ezek a karekterek és ezek a történetek persze mindig arról is szólnak, mi magunk hogyan viszonyulunk a saját életünkhöz, a saját életünk helyzeteihez, vagy éppen mások életéhez.

Itt a Connected By Love:

Ez pedig a másik dal, az elég fura Respect Commander: