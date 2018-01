[{"available":true,"c_guid":"50d714a3-06e1-4d23-8e8e-9bf1458f362c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ian Fleming róla mintázta James Bond ősellenségét, Goldfingert.","shortLead":"Ian Fleming róla mintázta James Bond ősellenségét, Goldfingert.","id":"20180109_Tobb_mint_egymilliard_forintert_aruljak_a_magyar_brutalista_hazat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d714a3-06e1-4d23-8e8e-9bf1458f362c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a3dcf0-57a1-47c3-9840-5dbaea81e808","keywords":null,"link":"/kkv/20180109_Tobb_mint_egymilliard_forintert_aruljak_a_magyar_brutalista_hazat","timestamp":"2018. január. 09. 13:14","title":"Több mint egymilliárd forintért árulják a magyar brutalista házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5555db-d077-4af6-9ea5-45071c7645d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két zenész srác meg egy dobgép kelt feltűnést a 4-es/6-os villamos megállójában. Sikerük is van: a mosolygó járókelők lelkesen dobálják nekik az aprót.","shortLead":"Két zenész srác meg egy dobgép kelt feltűnést a 4-es/6-os villamos megállójában. Sikerük is van: a mosolygó járókelők...","id":"20180109_Oriasi_a_buli_a_Margit_hid_budai_hidfojenel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c5555db-d077-4af6-9ea5-45071c7645d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb27b5c-fab4-446a-9536-e45f762a94a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_Oriasi_a_buli_a_Margit_hid_budai_hidfojenel","timestamp":"2018. január. 09. 09:37","title":"Óriási a buli a Margit híd budai hídfőjénél!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagyobb áruházláncok versenyeznek a munkaerőért, az elmúlt félévben szinte mindannyian bért emeltek, a számokat többségük már nem is titkolja. Összehasonlítottuk a multik által kínált fizetéseket.","shortLead":"A nagyobb áruházláncok versenyeznek a munkaerőért, az elmúlt félévben szinte mindannyian bért emeltek, a számokat...","id":"20180109_Keres_On_annyit_mint_egy_Aldis_penztaros","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f533a-0769-40f8-9d92-9425085eaf82","keywords":null,"link":"/kkv/20180109_Keres_On_annyit_mint_egy_Aldis_penztaros","timestamp":"2018. január. 09. 10:05","title":"Keres ön annyit, mint egy aldis pénztáros? Rekordösszegre emelkedett a fizetésük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52eaea8-a0de-4e68-bc30-9a275a12526f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a számvevőszék sorra büntette az ellenzéki pártokat – a Jobbikot 331 millióra – a Nemzetgazdasági Minisztérium, ahol pár hónapja hoztak szabályt a fizetési szigorra, most mégis fellélegezhetnek a megbírságolt pártok, de van egy kikötés.","shortLead":"Miután a számvevőszék sorra büntette az ellenzéki pártokat – a Jobbikot 331 millióra – a Nemzetgazdasági Minisztérium...","id":"20180110_Mentoovet_dobott_de_csapdat_is_allitott_a_kormany_a_Jobbiknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a52eaea8-a0de-4e68-bc30-9a275a12526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df52da5-7c03-4acd-a8b1-54f802acb786","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Mentoovet_dobott_de_csapdat_is_allitott_a_kormany_a_Jobbiknak","timestamp":"2018. január. 10. 11:15","title":"Mentőövet dobott, de csapdát is állított a kormány a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e83f5-4f8d-42d4-8c5d-4472776f4f8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap hajnalban vett el egy drága mobilt.","shortLead":"Vasárnap hajnalban vett el egy drága mobilt.","id":"20180109_kifosztas_nyugati_ter_kifosztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e83f5-4f8d-42d4-8c5d-4472776f4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e5efd5-ab6e-4289-9b8e-eefee0f150b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_kifosztas_nyugati_ter_kifosztas","timestamp":"2018. január. 09. 13:03","title":"Már el is ítélték a Nyugati téri kifosztót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11371bc-fc00-4b44-9c5d-61c134d111a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten a gamer célközönségnek szánja új, minden eddiginél gyorsabb válaszidővel és egyebek mellett beépített hangutasítással rendelkező monitorjait (vagy méretüket látva inkább tévéit) a videokártyáiról ismerhető Nvidia. A szokásos újítások is megvannak, sőt, egy kisebb meglepetésről is lehullt a lepel.","shortLead":"Kifejezetten a gamer célközönségnek szánja új, minden eddiginél gyorsabb válaszidővel és egyebek mellett beépített...","id":"20180109_nvidia_bfgd_gamer_monitor_ces_2018_nvidia_freestyle","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c11371bc-fc00-4b44-9c5d-61c134d111a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bd3fb9-d4e2-4245-913b-b97fe38f6005","keywords":null,"link":"/tudomany/20180109_nvidia_bfgd_gamer_monitor_ces_2018_nvidia_freestyle","timestamp":"2018. január. 09. 14:03","title":"Erre várt minden játékos: a hangunkat követő óriásmonitorok jönnek az Nvidiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök arról biztosította Szöult, hogy amíg Dél- és Észak-Korea párbeszédet folytat egymással, nem indít katonai akciót a kommunista rezsim ellen.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök arról biztosította Szöult, hogy amíg Dél- és Észak-Korea párbeszédet folytat egymással, nem...","id":"20180110_trump_eszak_korea_szoul_parbeszed","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b60112c-c180-47a8-94db-8659e8b99be5","keywords":null,"link":"/vilag/20180110_trump_eszak_korea_szoul_parbeszed","timestamp":"2018. január. 10. 17:31","title":"Kiderült, mikor csaphat le Észak-Koreára az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913a3d3b-2a90-4fd2-b9d7-90692592d395","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"A Solar Walk címre hallgató film, melyet az Aarhus Jazz Orchestra kísér a vetítéseken, a Berlini Nemzetközi fFilmfesztiválra kapott meghívást.","shortLead":"A Solar Walk címre hallgató film, melyet az Aarhus Jazz Orchestra kísér a vetítéseken, a Berlini Nemzetközi...","id":"20180109_bucsi_reka_solar_walk_berlinale_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=913a3d3b-2a90-4fd2-b9d7-90692592d395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d35e3c8-62e1-4da3-8921-3d3ed84fc8f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_bucsi_reka_solar_walk_berlinale_2018","timestamp":"2018. január. 09. 13:51","title":"Bucsi Réka különleges alkotása Berlinben versenyez a legjobb rövidfilm díjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]