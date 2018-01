[{"available":true,"c_guid":"a6c2cc52-a595-4914-a50a-f245ff752ea3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Millie Bobby Brown egyébként mindjárt két szerepben is felbukkan majd a következő években. Mármint ennyi az, ami már biztos.","shortLead":"Millie Bobby Brown egyébként mindjárt két szerepben is felbukkan majd a következő években. Mármint ennyi az, ami már...","id":"20180110_Detektivfilm_Stranger_Things_sztar_Millie_Bobby_Brown","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6c2cc52-a595-4914-a50a-f245ff752ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e875ee0e-27a0-41e0-a86a-4df764b85303","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_Detektivfilm_Stranger_Things_sztar_Millie_Bobby_Brown","timestamp":"2018. január. 10. 17:02","title":"Detektívfilmben láthatjuk viszont a Stranger Things-sztárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két lopott autót is lefoglaltak az egyenruhások az ártándi határátkelőnél: a BMW-vel el akarták hagyni Magyarországot, a Land Roverrel viszont épp beléptek volna.","shortLead":"Két lopott autót is lefoglaltak az egyenruhások az ártándi határátkelőnél: a BMW-vel el akarták hagyni Magyarországot...","id":"20180110_artand_hataratkelo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0a1331-b6f5-410d-ab85-48ff0c24fe4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180110_artand_hataratkelo","timestamp":"2018. január. 10. 15:26","title":"Lebukott a BMW és a Land Rover sofőrje – két lopott autót is kiszúrtak az ártándi határőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913a3d3b-2a90-4fd2-b9d7-90692592d395","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"A Solar Walk címre hallgató film, melyet az Aarhus Jazz Orchestra kísér a vetítéseken, a Berlini Nemzetközi fFilmfesztiválra kapott meghívást.","shortLead":"A Solar Walk címre hallgató film, melyet az Aarhus Jazz Orchestra kísér a vetítéseken, a Berlini Nemzetközi...","id":"20180109_bucsi_reka_solar_walk_berlinale_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=913a3d3b-2a90-4fd2-b9d7-90692592d395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d35e3c8-62e1-4da3-8921-3d3ed84fc8f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_bucsi_reka_solar_walk_berlinale_2018","timestamp":"2018. január. 09. 13:51","title":"Bucsi Réka különleges alkotása Berlinben versenyez a legjobb rövidfilm díjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf50ede-a807-4618-aaa2-dbef2be4350f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, hangvezérelt okos kijelzőt vezet be a Google, az Amazon képernyővel ellátott okoshangszórójával kíván versenyezni.","shortLead":"Új, hangvezérelt okos kijelzőt vezet be a Google, az Amazon képernyővel ellátott okoshangszórójával kíván versenyezni.","id":"20180110_google_smart_display_platform","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bf50ede-a807-4618-aaa2-dbef2be4350f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7cbe83-7ee3-4203-8e95-cf90663b9ea0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_google_smart_display_platform","timestamp":"2018. január. 10. 21:00","title":"Itt a Google csattanós válasza az Amazon Echo Show-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae6993b-e216-4fed-8dfa-b5224b115613","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Országos referendum kiírását kérte Klaus Iohannis román államfőtől Razvan Rotaru, a bukaresti kormány vezető erejének számító Szociáldemokrata Párt (PSD) Botosani megyei parlamenti képviselője.","shortLead":"Országos referendum kiírását kérte Klaus Iohannis román államfőtől Razvan Rotaru, a bukaresti kormány vezető erejének...","id":"20180109_magyar_autonomia_romania_nepszavazasi_kezdemenyezes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ae6993b-e216-4fed-8dfa-b5224b115613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b881867a-8d09-4676-82e9-2dc9231eeb97","keywords":null,"link":"/vilag/20180109_magyar_autonomia_romania_nepszavazasi_kezdemenyezes","timestamp":"2018. január. 09. 13:40","title":"Országos népszavazást kezdeményeznek a magyar autonómiáról Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1e3a5e-9068-4329-b9b0-e59dae2f3180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig azt hitték, egy sima vadászjelentről van szó, de fura módon ráilleszthető az éjszakai égbolt képe. ","shortLead":"Eddig azt hitték, egy sima vadászjelentről van szó, de fura módon ráilleszthető az éjszakai égbolt képe. ","id":"20180109_Szupernovat_es_csillagkepeket_abrazolhat_egy_tobbezer_eves_indiai_sziklarajz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae1e3a5e-9068-4329-b9b0-e59dae2f3180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3793015d-7a2f-455f-a08d-1b804c8981c2","keywords":null,"link":"/elet/20180109_Szupernovat_es_csillagkepeket_abrazolhat_egy_tobbezer_eves_indiai_sziklarajz","timestamp":"2018. január. 09. 17:22","title":"Szupernóvát és csillagképeket ábrázolhat egy több ezer éves indiai sziklarajz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79eb918d-ed05-45f8-b0bf-a248f32162a3","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Még mindig nem használják ki a magyar kkv-k az elérhető infokommunikációs megoldásokat, pedig az nem csak a vezetőknek, de a munkavállalóknak is nagyban megváltoztatná a munkához való hozzáállását, növelné a hatékonyságot, ezzel együtt pedig a cég sikerességét is.","shortLead":"Még mindig nem használják ki a magyar kkv-k az elérhető infokommunikációs megoldásokat, pedig az nem csak a vezetőknek...","id":"20171229_Okos_eszkozokkel_okos_vallalatiranyitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79eb918d-ed05-45f8-b0bf-a248f32162a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e436af-8788-4a8c-8512-0d23a100f79e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20171229_Okos_eszkozokkel_okos_vallalatiranyitas","timestamp":"2018. január. 09. 12:05","title":"Ha elengedjük őket, hatékonyabban dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Össztűz zúdult a francia sajtóban és a közösségi médiában a színésznőre és társaira, akik nyílt levélben bírálták a #metoo mozgalmat, mondván túl messzire ment, és a férfiak elleni feljelentéskampány csak az erkölcscsőszök és a vallási szélsőségesek kezére játszik.","shortLead":"Össztűz zúdult a francia sajtóban és a közösségi médiában a színésznőre és társaira, akik nyílt levélben bírálták...","id":"20180110_catherine_deneuve_metoo_reakcio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91aa90cb-c462-4948-a87d-c459645e449d","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_catherine_deneuve_metoo_reakcio","timestamp":"2018. január. 10. 19:57","title":"Durva visszhangja van Catherine Deneuve-ék #metoo-s levelének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]