[{"available":true,"c_guid":"8733ca3c-e2c4-4c46-9e17-df885742b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy amerikai cég vállalta a küldetést, ami lehet, hogy csak jó reklám lesz forradalmi technológiája számára.","shortLead":"Egy amerikai cég vállalta a küldetést, ami lehet, hogy csak jó reklám lesz forradalmi technológiája számára.","id":"20180110_Ujraindul_a_kereses_a_malaj_gep_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8733ca3c-e2c4-4c46-9e17-df885742b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779232f1-c73e-409e-9144-4693f4aac1ee","keywords":null,"link":"/kkv/20180110_Ujraindul_a_kereses_a_malaj_gep_utan","timestamp":"2018. január. 10. 11:23","title":"Újraindul a keresés a maláj gép után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9355bfc-97df-4571-9782-0bbf14f8ba07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki kisgyerekként gondolkozott azon, hol töltik a buszok az éjszakát, most boldogan figyelheti, hogyan kommunikál egy igazán profi tömegközlekedési cég.","shortLead":"Aki kisgyerekként gondolkozott azon, hol töltik a buszok az éjszakát, most boldogan figyelheti, hogyan kommunikál...","id":"20180110_Melyik_busz_alhat_a_garazsban_Ilyen_cuki_valaszt_nem_adott_meg_kozlekedesi_ceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9355bfc-97df-4571-9782-0bbf14f8ba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6b75fc-0f29-4e58-a237-09e12f86cfb3","keywords":null,"link":"/kkv/20180110_Melyik_busz_alhat_a_garazsban_Ilyen_cuki_valaszt_nem_adott_meg_kozlekedesi_ceg","timestamp":"2018. január. 10. 10:05","title":"Melyik busz alhat a garázsban? Ilyen cuki választ nem adott még közlekedési cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70529ae9-6526-4215-855c-4d5e12a0e5fb","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A település gazdálkodását nyomon követő új, úgynevezett ASP-rendszerrel kínlódtak a pénzügyesek tavaly, ez is közrejátszhatott abban, hogy borult Csanádpalota költségvetése. A kiutat jelentő megszorításokról a jövő héten dönt a képviselő-testület.","shortLead":"A település gazdálkodását nyomon követő új, úgynevezett ASP-rendszerrel kínlódtak a pénzügyesek tavaly, ez is...","id":"20180110_Csanadpalotai_csod_nagyon_rosszul_konyvelhettek_a_hivatalban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70529ae9-6526-4215-855c-4d5e12a0e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74267ced-6c1f-4b18-b6ab-2598a9c45183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_Csanadpalotai_csod_nagyon_rosszul_konyvelhettek_a_hivatalban","timestamp":"2018. január. 10. 17:15","title":"Kisváros csődveszélyben: túl okos volt a könyvelési rendszer a pénzügyeseknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f327365-b174-41d7-9b89-e687788dfc99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Festménynek is beillene néhány azok közül a fényképek közül, melyek titkosítását nemrég oldotta fel az Egyesült Államok kormányzata.","shortLead":"Festménynek is beillene néhány azok közül a fényképek közül, melyek titkosítását nemrég oldotta fel az Egyesült Államok...","id":"20180109_amerikai_atomkiserletek_fotok_fenykepek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f327365-b174-41d7-9b89-e687788dfc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e4cd18-2eef-44f1-be78-edc32f6aad70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180109_amerikai_atomkiserletek_fotok_fenykepek","timestamp":"2018. január. 09. 11:03","title":"Ritka fényképek kerültek elő a titkos amerikai atomkísérletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981f98fb-d581-4036-8848-4c6a792fc5dc","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Szabálytalanul fejlesztettek többpályás sportcentrummá egy önkormányzati focipályát Biatorbágyon, fittyet hányva arra, mire szól az építési engedély. A fideszes alpolgármester nyíltan kijelentette, hogy majd utólag fogják hozzáigazítani az építési szabályzatot a megvalósult beruházáshoz. A több százmillióból kibővített focipályákon a hét minden napján edzések vagy meccsek vannak, ezért a környező házakban lakók élete ellehetetlenült, az ingatlanjaik elértéktelenedtek. De akár este is tudnak füvet nyírni, mert a pályákat bevilágító reflektorok kéretlen fényében élnek.","shortLead":"Szabálytalanul fejlesztettek többpályás sportcentrummá egy önkormányzati focipályát Biatorbágyon, fittyet hányva arra...","id":"20180110_Bevilagit_a_reflektor_a_haloba_kozpenzbol_illegalisan_epult_focicentrum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=981f98fb-d581-4036-8848-4c6a792fc5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f97cec7-a2c4-4d82-9b25-607c16fe15b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Bevilagit_a_reflektor_a_haloba_kozpenzbol_illegalisan_epult_focicentrum","timestamp":"2018. január. 10. 06:30","title":"\"A focipálya reflektora világít a hálónkban\" – közpénzből bővítették ki illegálisan a sportcentrumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök öccse, Orbán Áron a Nehéz Kő után a NAKK-ból is kiszállt.","shortLead":"A miniszterelnök öccse, Orbán Áron a Nehéz Kő után a NAKK-ból is kiszállt.","id":"20180109_eladtak_az_orban_csalad_egyik_ceget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da0f1d9-1ad3-4c22-9e75-661e02d5575e","keywords":null,"link":"/kkv/20180109_eladtak_az_orban_csalad_egyik_ceget","timestamp":"2018. január. 09. 19:33","title":"Eladták az Orbán család egyik cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7707c0e-05b7-415e-b518-4ac7345d6b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az Együtt elnöke és már többször próbált leülni Molnár Gyulával. Most sikerült beszélniük.","shortLead":"Aki az Együtt elnöke és már többször próbált leülni Molnár Gyulával. Most sikerült beszélniük.","id":"20180109_Az_MSZP_elnokevel_targyalt_Juhasz_Peter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7707c0e-05b7-415e-b518-4ac7345d6b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce29190-d2b8-4376-94a7-403f7f15b113","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Az_MSZP_elnokevel_targyalt_Juhasz_Peter","timestamp":"2018. január. 09. 16:22","title":"Az MSZP elnökével tárgyalt Juhász Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d8a683-1d6f-4d3d-99c2-319481883a0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől kedden este és szerdán is sáros eső eshet. ","shortLead":"Ettől kedden este és szerdán is sáros eső eshet. ","id":"20180109_Szaharai_porral_van_tele_a_levego","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52d8a683-1d6f-4d3d-99c2-319481883a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8938d7f1-45ea-4cd6-a421-33e24cb9ee9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Szaharai_porral_van_tele_a_levego","timestamp":"2018. január. 09. 15:45","title":"Szaharai porral van tele a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]