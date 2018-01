[{"available":true,"c_guid":"437d15b5-5fcc-4ee8-8549-784a33bc1dfc","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A párttörvény nem szabályozta, mit kell tenni egy olyan Állami Számvevőszéki büntetéssel, amit nem tiltott vagyoni hozzájárulásként fogadott el egy párt. A 28 éves szabályozást pont tavaly ősszel változtatták meg. ","shortLead":"A párttörvény nem szabályozta, mit kell tenni egy olyan Állami Számvevőszéki büntetéssel, amit nem tiltott vagyoni...","id":"20180109_Jobbik_buntetes_az_NGM_pont_osszel_szabalyozta_a_behajtasi_szabalyokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=437d15b5-5fcc-4ee8-8549-784a33bc1dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb68733-c833-44e7-b842-793ffcc571cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Jobbik_buntetes_az_NGM_pont_osszel_szabalyozta_a_behajtasi_szabalyokat","timestamp":"2018. január. 09. 18:50","title":"A Jobbikot egy olyan szabály fojtogatja, amit alig pár hónapja hoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0161d8c3-17d9-424c-b154-b218a5413cf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adatok nemzetközi összehasonlításban és a szürkefoglalkoztatás figyelembevételével már nem jelentenek akkora sikert.","shortLead":"Az adatok nemzetközi összehasonlításban és a szürkefoglalkoztatás figyelembevételével már nem jelentenek akkora sikert.","id":"20180111_Hivatalosan_mar_csak_ennyien_dolgoznak_minimalberert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0161d8c3-17d9-424c-b154-b218a5413cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724ef143-9644-47da-901a-48a944f8109d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180111_Hivatalosan_mar_csak_ennyien_dolgoznak_minimalberert","timestamp":"2018. január. 11. 09:46","title":"Hivatalosan már csak ennyien dolgoznak minimálbérért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f11c9f-76e9-4582-a56b-b2bac6d5c3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi egy páncélozott csapatszállító járművel hajtott neki az üzletnek szerdára virradóra az észak-oroszországi Apatyitiben, majd átmászott a kirakat törmelékén, és bevásárolt.","shortLead":"A férfi egy páncélozott csapatszállító járművel hajtott neki az üzletnek szerdára virradóra az észak-oroszországi...","id":"20180110_pancelozott_jarmuvel_ment_borert_egy_orosz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f11c9f-76e9-4582-a56b-b2bac6d5c3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b4befc-7f30-43aa-a6ad-062562ecf6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180110_pancelozott_jarmuvel_ment_borert_egy_orosz","timestamp":"2018. január. 10. 21:47","title":"\"Tankkal\" ugrott le a boltba borért egy kapatos orosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db7131-fb4a-400b-8aa4-4617a6148740","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Áder János nem okozott meglepetést, nem mintha szokása lenne. Április 8-ra kiírta a soron következő országgyűlési választásokat. Összeszedtünk, mit kell tudni a következő három hónap ütemezéséről.","shortLead":"Áder János nem okozott meglepetést, nem mintha szokása lenne. Április 8-ra kiírta a soron következő országgyűlési...","id":"20180108_2018_as_valasztasok_ader_janos_fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58db7131-fb4a-400b-8aa4-4617a6148740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548a8643-9e52-4027-b1dc-81e89fe1e31f","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_2018_as_valasztasok_ader_janos_fidesz","timestamp":"2018. január. 11. 10:45","title":"Áder indítja a maratont, amelyet a Fidesz a 30. kilométertől kezdhet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1c9f27-b394-47a9-992e-aae496b69d2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pár napja jelentette be Peter Kwong kínai üzletember, hogy megvette a bordeaux-i régió egyik legnagyobb becsben tartott szőlészetét, amely, mint minden borgazdaság, egy kastély körül jött létre. A mesés építmény neve: Chateau Bellefont-Belcier.","shortLead":"Pár napja jelentette be Peter Kwong kínai üzletember, hogy megvette a bordeaux-i régió egyik legnagyobb becsben tartott...","id":"20180111_Kinai_toketol_bodorodik_a_Bordeauxi_szolo_levele_de_attol_a_bor_meg_francia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1c9f27-b394-47a9-992e-aae496b69d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd42fc1-eaef-4b52-a6ba-b59605d642b2","keywords":null,"link":"/kkv/20180111_Kinai_toketol_bodorodik_a_Bordeauxi_szolo_levele_de_attol_a_bor_meg_francia","timestamp":"2018. január. 11. 11:48","title":"Kínai tőkétől bodorodik a bordeaux-i szőlő levele, de attól a bor még francia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f3506a-4783-4ea9-bf51-914cb251d517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Párás, ködös napok érkeznek, közben folyamatosan hűl majd le a levegő. Hétvégére már fagyos időt ígér az előrejelzés, és lesznek olyan helyek, ahol napközben sem megy 0 fok fölé a hőmérséklet. ","shortLead":"Párás, ködös napok érkeznek, közben folyamatosan hűl majd le a levegő. Hétvégére már fagyos időt ígér az előrejelzés...","id":"20180109_szurke_kodos_ido_utan_koszont_be_a_fagyos_idoszak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f3506a-4783-4ea9-bf51-914cb251d517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bb1e02-0659-4916-93d4-06042eae42e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_szurke_kodos_ido_utan_koszont_be_a_fagyos_idoszak","timestamp":"2018. január. 10. 05:05","title":"Szürke, ködös idő után köszönt be a fagyos időszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df57c91-471c-46fa-a65c-85b79f028139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a 34 éves nő a napokban szülte meg a gyermeket, majd megölte.","shortLead":"A gyanú szerint a 34 éves nő a napokban szülte meg a gyermeket, majd megölte.","id":"20180110_orizetbe_vettek_a_pasztoi_csecsemogyilkossaggal_gyanusitott_not","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9df57c91-471c-46fa-a65c-85b79f028139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59a4f5e-b223-483b-987d-29f8277955ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_orizetbe_vettek_a_pasztoi_csecsemogyilkossaggal_gyanusitott_not","timestamp":"2018. január. 10. 05:25","title":"Őrizetbe vették a pásztói csecsemőgyilkossággal gyanúsított nőt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc3f506-1245-4433-a1f9-9748cb18569e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az énekes azt ígéri, hogy néhány hónap múlva nagy bulit csapnak.","shortLead":"Az énekes azt ígéri, hogy néhány hónap múlva nagy bulit csapnak.","id":"20180111_Ricky_Martin_osszehazasodott_a_baratjaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcc3f506-1245-4433-a1f9-9748cb18569e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebf827d-54f8-4245-b520-8cb8beb96f6b","keywords":null,"link":"/kultura/20180111_Ricky_Martin_osszehazasodott_a_baratjaval","timestamp":"2018. január. 11. 15:03","title":"Ricky Martin összeházasodott a barátjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]