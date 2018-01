A #metoo kampány forgatagában Woody Allen némiképp anomáliának tűnik. Gyermekei anyjának, Mia Farrow-nak, majd a nevelt lányának, Dylan Farrow-nak a vádjai nyomán ráragadt a gyerekmolesztáló címke. A szexuális zaklatások elleni harcból alaposan kivette a részét a fia, Ronan Farrow, aki a New Yorkerben publikált cikkeivel tovább mélyítette a gödröt, amelybe Harvey Weinstein zuhant, az írásai a #metoo mozgalom fontos mérföldkövei lettek. Dylan és Ronan Farrow is kitartóan emlegeti fel újra és újra a molesztálási vádakat Allen ellen, a filmrendező és a karrierje is azonban mintha immunis lenne ezekre.

Míg Kevin Spacey alól kihúztak egy egész sorozatot, az új filmjéből pedig szó szerint az utolsó pillanatban vágta ki, és cserélte le őt Christopher Plumerre Ridley Scott rendező, míg Harvey Weinsteint mindenhonnan kizárták, beleértve a saját cégét is, míg a műsorvezető Matt Lauert kirúgták, a rendező Marton Lászlótól pedig elköszöntek, addig Woody Allen legújabb filmje, a Wonder Wheel bemutatója a szokásoknak megfelelően simán lezajlott tavaly decemberben, és bár a benne szereplő színészeket kérdezgették ugyan a rendező elleni vádakról, őt magát még nem rohanták le a kérdésekkel. A vádakat egyébként több mint húsz éve tagadja.

© AFP / Bertrand Langlois

Legutóbb sem a saját ügyéről, hanem Weinsteinről nyilatkozott, akivel úgy emberileg, mint szakmailag keresztezték egymás útját, hiszen több filmen is együtt dolgoztak a Lövések a Broadway-n címűtől kezdve a Vicky Christina Barcelonáig. Az ellene felhozott molesztálási vádak után valahol érthető lett volna, ha a Weinstein-botrány közepén a hallgatást választja, de ő megszólalt, és szomorúnak nevezte a történteket, amelyek a producer bukásához vezettek, majd gyorsan figyelmeztetett is arra, hogy mennyire nem helyes a boszorkányüldözés, „a salemi hangulat, amelyben minden fickónak, aki kacsint egyet az irodában, hívnia kell az ügyvédét, hogy megvédje magát”.

A Farrow család négy évvel ezelőtt újraindított ostroma után úgy tűnt, mintha Allen körül is kezdene elfogyni a levegő, de ez végül még ebben a zaklatásos történetekkel teli időszakban sem történt meg.

Az Allen-archívum bugyrai

Ebbe az irányba próbálja meg viszont elmozdítani a közvéleményt Richard Morgan, a Princeton Egyetem könyvtárosai szerint az első ember, aki átrágta magát Woody Allen 57 évet felölelő, 56 dobozt megtöltő jegyzetein és vázlatain, és a Washington Postban a napokban megjelent írásában levonta a következtetést, hogy a 24 Oscar-jelöléssel és négy Oscar-díjjal elismert rendező szövegeit átitatja a nőgyűlölet. Az archívum 1980 óta gyarapszik a Princetonon, maga Allen adta át a jegyzeteit az egyetemnek.

Morgan idézetekkel teli írásából kiderül, ami már eddig is nagyrészt tudható volt: hogy Allen hosszú és termékeny karrierje során egyfajta fétisként kezelte a fiatal lányokat, és a filmjeiben, valamint az írásaiban ünnepelte a rájuk irányuló szexuális töltetű férfitekintetet. Ez ugyanakkor aligha lepi meg azokat, akik látták a filmjeit, hallottak a bulvárlapok által alaposan körbejárt házasságáról Soon-Yi Previnnel, a volt társának, Mia Farrow-nak az adoptált lányával, vagy épp olvasták Dylan Farrow négy éve nyílt levélben részletezett molesztálási vádjait.

© AFP / Albeto Pizzoli

Woody Allen tulajdonképpen egy egész életművet épített erre a személyiségjegyre. Allen filmjei a kapcsolatokról szólnak, sokszor idősebb férfiak és fiatal, nagyon fiatal nők kapcsolatáról. Ezek közül néhány hangos siker volt, mint például a Manhattan, amelyben Allen 42 éves figurája egy 17 éves lánnyal randizik, az őt játszó 16 éves Mariel Hemingway viszont az Oscar-jelölést érő szerepét meglehetősen felkavaró élményként élte meg. Egy 2015-ös interjúban arról beszélt, mennyire tapasztalatlan volt, és heteken át aggódott a csókjelenet miatt Allennel. „Úgy letámadott, mintha sorhátvéd lennék” – emlékezett vissza a forgatásra, a jelenet után pedig nem győzte kérdezgetni az operatőrt, hogy ugye nem kell még egyszer felvenni.

© AFP / Collection Christophel

Érdem vagy szégyen Allennek dolgozni?

Allen esetében az a fura helyzet állt elő, hogy egyelőre csak a filmjeiben szereplő színészeket kérdezik az ügyeiről, és vonják felelősségre azért, mert vállalják a felkérését. Nemrég például Selena Gomezt hozták kellemetlen helyzetbe, amikor számon kérték, hogy miért dolgozik együtt a rendezővel a legújabb filmjén. Dylan Farrow tavaly decemberben a Los Angeles Times-ban megjelent véleménycikkében vádolta meg kettős mércével Kate Winsletet és Blake Lively-t, amiért Harvey Weinstein tetteit elítélik ugyan, de tovább dolgoznak Woody Allennel.

Ellen Page tavaly novemberben a Facebookon írt arról, hogy karrierjében azt bánja a legjobban, hogy együtt dolgozott Allennel, és szégyelli, hogy 2012-ben játszott a Rómának szeretettel című filmben. A film másik szereplője, Greta Gerwig a napokban nyilatkozott úgy, hogy sajnálja a közös munkát a rendezővel.

Ha akkor tudtam volna, amit most tudok, nem szerepeltem volna a filmben.

Azóta sem dolgoztam neki, és soha többé nem is fogok vele dolgozni. Dylan Farrow cikkeiből rájöttem, hogy csak súlyosbítottam egy másik nő fájdalmát, és megszakadt a szívem erre a felismerésre” – mondta. Mira Sorvino, aki a Hatalmas Aphrodité című filmben szerepelt és nyert Oscar-díjat érte, nyílt levélben tudatta a világgal, hogy hisz Dylan Farrow-nak. Sorvino egyébként egyike Harvey Weinstein vádlóinak, és pont Ronan Farrow-nak mesélt az őt érő szexuális visszaélésekről.

© AFP / Dennis Van Tine

Régi családi ügy

A Woody Allen elleni molesztálási vádak annyiban nem illeszkednek a #metoo mozgalom által felszínre dobott történetek többségéhez, hogy ezek már a kilencvenes években elhangzottak, elsőként Mia Farrow-tól pár hónappal az után, hogy kiderült, Allennek afférja van az akkor 21 éves nevelt lányukkal, Soon-Yivel. Farrow azt állította, hogy 1992-ben a connecticuti házukban negyedórára felügyelet nélkül maradt apa és a hétéves Dylan a padlásszobában, és állítólag ez alatt az idő alatt molesztálta.

© AFP / Dennis Van Tine

Később egy szakértői vizsgálat megállapította, hogy Dylant nem erőszakolták meg, az ügyészség nem emelt vádat Woody Allen ellen, az ügyben illetékes bíró pedig arra jutott, hogy a bizonyítékok nem meggyőzőek, sem pró, sem kontra.

Dylan Farrow 2014-ben, nem sokkal az előtt, hogy Woody Allent a Golden Globe-on kitüntették a Cecil B. DeMille életműdíjat, nyílt levelet írt a New York Times egyik blogjába arról, hogy a rendező több mint húsz évvel korábban megerőszakolta őt. Dylan, Ronan és Mia Farrow azóta is kitart a vád mellett, Woody Allen pedig tagadja.

Dylan Farrow eddig az egyetlen, aki Woody Allent szexuális zaklatással vádolta meg.

A #metoo kampány csúcsán, tavaly decemberben Dylan Farrow ismét saját írással jelentkezett ezúttal a Los Angeles Timesban, és azon merengett, hogy miért van az, hogy Harvey Weinsteint és több más hírességet kivetett magából Hollywood, addig Allen épp egy több millió dolláros forgalmazási szerződést között az Amazonnal. Arra a kérdésre, hogy a #metoo forradalom miért nem söpörte el még Woody Allent, Dylan Farrow megadja a maga válaszát: