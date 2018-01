[{"available":true,"c_guid":"c7f6364e-b6dc-42e5-892b-4b9c08bbe1c1","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Egyedüliként a szegedi menekültellenes plakátok lefestése miatt indult büntető eljárás még két és fél évvel ezelőtt, a többi esetben szabálysértés miatt vegzálták az így tiltakozókat. Ráadásul a szegedi fiatalok pere valahogy nem akar befejeződni, rendre elnapolják az ősz óta tartó másodfokú tárgyalást.","shortLead":"Egyedüliként a szegedi menekültellenes plakátok lefestése miatt indult büntető eljárás még két és fél évvel ezelőtt...","id":"20180112_A_vegen_meg_leultetik_a_szegedi_menekultellenes_plakatok_lefestoit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f6364e-b6dc-42e5-892b-4b9c08bbe1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1585a479-ee1b-400d-9fba-b6abaa86e56c","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_A_vegen_meg_leultetik_a_szegedi_menekultellenes_plakatok_lefestoit","timestamp":"2018. január. 12. 18:12","title":"A végén még leültetik a szegedi menekültellenes plakátok lefestőit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce736556-14d8-4593-aaa3-5f3cbf966998","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kényszerleszállást hajtott végre szerda este egy belföldi járat a varsói repülőtéren, halálos áldozatok nincsenek.","shortLead":"Kényszerleszállást hajtott végre szerda este egy belföldi járat a varsói repülőtéren, halálos áldozatok nincsenek.","id":"20180110_kenyszerleszallas_varsoban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce736556-14d8-4593-aaa3-5f3cbf966998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe9114f-1efb-476a-97ed-2ab79b2b8549","keywords":null,"link":"/vilag/20180110_kenyszerleszallas_varsoban","timestamp":"2018. január. 10. 22:06","title":"Kényszerleszállás Varsóban: orrfutó nélkül landolt egy gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két terméket hívott vissza az áruházlánc.","shortLead":"Két terméket hívott vissza az áruházlánc.","id":"20180112_termekvisszahivas_metro_asvanyviz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f22275a-75c3-4be4-887a-104c107afe75","keywords":null,"link":"/kkv/20180112_termekvisszahivas_metro_asvanyviz","timestamp":"2018. január. 12. 11:45","title":"A Metróban vásárolt ásványvizet? Lehet, hogy baj van vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d277c87-adff-4de7-b3d7-1b88bceea404","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Két évig reklámoztak úgy egy tápszert, mintha egy független szakmai szervezet ajánlotta volna. ","shortLead":"Két évig reklámoztak úgy egy tápszert, mintha egy független szakmai szervezet ajánlotta volna. ","id":"20180112_Gyermekorvosok_ajanlasaval__tapszert_birsagolt_a_GVH_a_megteveszto_reklam_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d277c87-adff-4de7-b3d7-1b88bceea404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423d9a11-5c19-49b8-9f8c-a480563e1ee2","keywords":null,"link":"/kkv/20180112_Gyermekorvosok_ajanlasaval__tapszert_birsagolt_a_GVH_a_megteveszto_reklam_miatt","timestamp":"2018. január. 12. 15:59","title":"\"Gyermekorvosok ajánlásával\" – tápszert bírságolt a GVH a megtévesztő reklám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fe1a1c-2ea2-4386-b33e-1c9c638dc7fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elvesztette megbízását a királynő alsóneműjét beszállító cég.","shortLead":"Elvesztette megbízását a királynő alsóneműjét beszállító cég.","id":"20180111_Melltarto_gate_a_brit_kiralyi_udvarban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54fe1a1c-2ea2-4386-b33e-1c9c638dc7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccccda0c-1a44-4cef-9ebd-aaf4f686296a","keywords":null,"link":"/kultura/20180111_Melltarto_gate_a_brit_kiralyi_udvarban","timestamp":"2018. január. 11. 17:45","title":"Melltartó-gate a brit királyi udvarban egy könyv nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efa3c28-4341-42c0-b0d1-a9c173d8b47f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügy európai és amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára azt is állította a Times of Maltának adott interjúban, hogy Magyarország tavaly titokban 1300 menekültet fogadott be. ","shortLead":"A külügy európai és amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára azt is állította a Times of Maltának adott...","id":"20180111_altusz_kristof_times_of_malta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6efa3c28-4341-42c0-b0d1-a9c173d8b47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc773ff-d8ab-4e70-8baa-f3bb6e8c2415","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_altusz_kristof_times_of_malta","timestamp":"2018. január. 11. 14:20","title":"Altusz: Magyarországon bevett dolog muszlim megszállást emlegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53a6bb1-20e6-470d-9a82-fa8f850f2fbf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A több száz utasra mindössze egyetlen WC jutott, de legalább volt fűtés és világítás.","shortLead":"A több száz utasra mindössze egyetlen WC jutott, de legalább volt fűtés és világítás.","id":"20180112_a_vonat_elorelathatolag_15_orat_kesik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d53a6bb1-20e6-470d-9a82-fa8f850f2fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf8c64c-5e02-4e0e-a7b4-a494b2a1b382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180112_a_vonat_elorelathatolag_15_orat_kesik","timestamp":"2018. január. 12. 07:11","title":"A vonat előreláthatólag 15 órát késik – fotók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fbaebb-4a8d-4ace-8298-ff55688a2179","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindent jobban tudó munkatársak, hátunk mögötti sugdolózás vagy szemtől szembe kapott támadások, leszavazott ötletek minden értekezleten. Sajnos sokunknak ismerős. ","shortLead":"Mindent jobban tudó munkatársak, hátunk mögötti sugdolózás vagy szemtől szembe kapott támadások, leszavazott ötletek...","id":"20180111_Gyilkos_iroda_hogyan_kezeljuk_a_mergezo_kollegakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04fbaebb-4a8d-4ace-8298-ff55688a2179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f6e24b-84b6-459e-92b3-0f351dad27f5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180111_Gyilkos_iroda_hogyan_kezeljuk_a_mergezo_kollegakat","timestamp":"2018. január. 11. 15:00","title":"Gyilkos iroda: hogyan kezeljük a mérgező kollégákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]