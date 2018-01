[{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tagadja Donald Trump, hogy \"pöcegödör\" szóval illette volna az Egyesült Államokba érkező bevándorlók szülőhazáit. Az elnök elismerte, hogy kemény szófordulattal élt, de állítása szerint az ominózus kifejezés nem szerepelt benne.
2018. január. 12. 15:12
Trump tagad, azt mondja, nem pöcegödrözte le a bevándorlók országát

Pedig A világ összes pénze rendezője néhány nappal ezelőtt azt nyilatkozta, senki nem kért pluszpénzt az extra forgatási napokért. Igaz, a hírek szerint a színésznek nem is azzal volt problémája. 2018. január. 12. 11:42
Gázsiemelést kért Mark Wahlberg, amikor kiderült, új szereplő érkezik Kevin Spacey helyére

Kilencvennyolc önkormányzati hivatal 6854 dolgozója csatlakozott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által, az önkormányzati dolgozók béremelése érdekében meghirdetett pénteki és hétfői sztrájkhoz – közölte az MKKSZ elnöke pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.
2018. január. 12. 11:54
Az önkormányzati dolgozók közel fele sztrájkol

Tatabányánál éjszaka egy kamiont ért baleset, hajnalban pedig hat autó ütközött egymásnak.
2018. január. 11. 06:07
Hatos baleset után dugó van az M1-esen

A török kormány állítja, hogy a gülenista hálózat tagjainak megalapozatlan rágalmai alapján foghatnak perbe török tisztviselőket az Egyesült Államokban. 2018. január. 12. 11:26
Török külügy: jobb átgondolni az amerikai utazásokat az önkényes letartóztatások veszélye miatt

A terjedelmes listáról úgy tudni, hogy azt nem a nagyvállalkozó állította össze, másvalaki(k) magánakciójáról lehet szó.
2018. január. 11. 20:25
Simicska hirdetőoszlopán jelentek meg a kormány feleslegesnek vélt költései

Évtizedek óta probléma Tatabányán, hogy az egyik nem hivatalos vasúti átkelőnél nincs semmiféle jelzés vagy akadály, amely figyelmeztethetné az arra közlekedőket. Legutóbb egy ott játszó kisfiút gázolt halálra egy tehervonat, azelőtt pedig egy férfit. Az egyetlen átkelő jókora kitérőt jelent, de azzal sincs minden rendben. A helyiek megoldásért könyörögnek.
2018. január. 11. 14:32
Több áldozatot követelt már a veszélyes vasúti átkelő, mégsincs megoldás

Új, hangvezérelt okos kijelzőt vezet be a Google, az Amazon képernyővel ellátott okoshangszórójával kíván versenyezni.
2018. január. 10. 21:00
Itt a Google csattanós válasza az Amazon Echo Show-ra