Egyre jobban tisztul a kép az Oscar-jelöltek január 23-ai bejelentései előtt, bár a legrangosabb kategóriában, a legjobb filmek mezőnyében valószínűleg olyan megjósolhatatlan lesz a győztes, mint a tavalyi emlékezetes Holdfény/Kaliforniai álom befutónál.

A Golden Globe-gála, majd a mindig mérvadónak számító Critics' Choice Awards után azonban szinte biztos befutónak tűnik Frances McDormand (Három óriásplakát...) a legjobb színésznő díjára, míg Gary Oldman (A legsötétebb óra) első Oscarja is elég valószínű a férfi főszereplőknél. Az eredeti forgatókönyveknél pedig óriási hiba lenne nem a Tűnj el!-nek ítélni az Oscart, mint ahogy Allison Janney (Én, Tonya) és Sam Rockwell (Három óriásplakát...) is egyre jobban készülhet a köszönőbeszédére a mellékszereplők mezőnyében.

Ami viszont a díjaknál is fontosabb, hogy szinte az összes jelölésre esélyes filmet bemutatják márciusig a hazai mozik, így a következő hetekben tényleg minőségi választékból lehet válogatni a pénztáraknál. Ezért próbálunk meg segíteni a választásban a filmek minikritikáival a magyarországi bemutatójuk sorrendjében, amit a filmcímek alatt közlünk.

Floridai álom (The Florida Project)

január 18.

Fájó, hogy a jelek szerint egyedül az apafiguraként viselkedő motelmenedzsert játszó Willem Dafoe-nak van esélye az Oscar-jelölésre a film alkotógárdájából. A forgatókönyv mellett a tényleg egyedi látásmódú, nagyon karakterközpontú rendezés és az (egyelőre) ismeretlen színészek is megérdemelnék legalább a jelölést. A Floridai álom egy ún. “rejtőzködő” hajléktalan családra koncentrál, akik az orlandói Disney World csillogó környezetében, egy lepukkant motelben laknak, állandó lakcím nélkül, hétről hétre vért izzadva a lakbérért.

© ADS Service

A 2008-as válság amerikai veszteseivel, a peremre szorult családokkal amerikai film még nem foglalkozott ekkora szívvel, de nem csak a témaválasztása miatt kiemelkedő film ez a Tangerine-nel befutó Sean Bakertől. A Floridai álom ugyanis a vakációjukat töltő gyerekek szemszögéből mutatja be ezt a furcsa, csodabogarakkal, átutazókkal, perverzekkel lakott környéket, ami a kilátástalan helyzet ellenére rengeteg élettel telik meg napról napra.

Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

január 25.

Az egyértelmű kritikai sikere ellenére megosztó filmnek számít Martin McDonagh újabb amerikai környezetbe helyezett drámája. Tény, hogy a rasszizmus, a vallás vagy a gyász kérdését sem a legpíszíbb módon közelíti meg a film, de aki ismeri McDonagh színházi vagy filmes munkásságát ezen aligha lepődhet meg.

Három óriásplakát Ebbing határában © Fórum Hungary

A Három óriásplakát... elsősorban a színészek teljesítményétől lett kiemelkedő alkotás, nem véletlenül nagy esélyes a gyászoló anyát játszó Frances McDormand, és az elég egyszerű eszközökkel dolgozó rendőrt alakító Sam Rockwell is az Oscarra. A pazar párbeszédek mellett McDonagh most az érzelmeket is ügyesen adagolja, így az egymással durván bánó kisvárosi lakók idővel érző, és tépelődő emberekké változnak a szemünk láttára. Így folyamatosan a végletek, az idióta viccek és a mélyen emberi pillanatok között táncoló dráma kerekedik a látszólag pofonegyszerű történetből.

Én, Tonya (I, Tonya)

február 1.

A műkorcsolyázás finoman szólva sem tartozik a leggyakoribb sportfilm-témák közé, pedig ebben a filmben aztán bőven van feszültség minden egyes jégen megtett mozdulatban.

De nem csak ott, hiszen az Én, Tonya egy hosszúra nyújtott, erőszakba torkolló családi veszekedés krónikája, amely aztán egy ponton a Coen-filmeket idéző abszurd krimibe vált.

Én, Tonya © Vertigo Média

Úgy tűnik, az idei évben az anya-lánya szerepre fókuszáló filmek sikerülnek jól, hiszen a Lady Bird-höz hasonlóan ezt a filmet is két női főszereplő, az Allison Janney és Margot Robbie közötti kémia viszi a hátán. Az egykori bulvársztár Tonya Harding több szemszögből elmesélt életrajzát a gyerekkortól egészen az olimpiai szereplésig követő történet miattuk marad végig izgalmas, és emberközeli.

Szólíts a neveden (Call Me By Your Name)

február 8.

A természetközeli és az érzékeket szinte letámadó stílusával már korábban felhívta magára a figyelmet az olasz Luca Guadagnino (Szerelmes lettem, A Bigger Splash), ebben a filmjében azonban úgy döntött, szülővárosában, Cremában, Észak-Olaszországbaneddigi filmjeinél is letisztultabb módon forgatja le ezt a felszínen szinte eseménytelen, valójában szívbemarkoló történetet.

Szólíts a neveden © InterCom

Nehéz bármit is kiemelni a Szólíts a nevedenből, mert a két főszereplőről (a szinte a semmiből világsztárrá váló Timothée Chalamet illetve Armie Hammer) a lenyűgöző helyszínekről, a nagyon gondosan kiválogatott zenéről (nem csak Sufjan Stevens miatt), vagy a film letaglózó utolsó perceiről is külön esszét lehetne írni, szóval ha valamit, akkor ezt a filmet tényleg érdemes moziban nézni.

A víz érintése (The Shape Of Water)

február 22.

Talán Guillermo del Toro filmjének Oscar-díjára fizetnék most a legkisebb összeget a fogadóirodák a legjobb film kategóriában: velencei premierje óta mindenki az új A faun labirintusaként ünnepelte a filmet, amelynek mindenfajta cinizmustól, iróniától mentes, naiv hangulata sok nézőnél célba talált.

A víz érintése © Fórum Hungary

A víz érintésében del Toro a tőle megszokott receptet választja, hiszen a hidegháborús kémtörténet csak a díszletet adja a meseszerű szerelmi történethez.A szebbnél szebb beállítások, díszletek persze mit sem érnének, ha Sally Hawkins nem adná ennyire hitelesen a különös, emberszerű lénybe beleszerető néma nőt, és ha a mellékszereplők nem lennének ennyire karikatúraszerűen gonoszak (Michael Shannon), vagy m-már hihetetlenül jóságosak (Richard Jenkins).

Lady Bird

március 1.

Több jóslat szerint is a Lady Bird lehet az idei év Holdfénye: vagyis az a film, amely szerényebb költségvetése ellenére végül egyéni látásmódja miatt elnyeri az Oscar-szavazók bizalmát. Az eddig színésznőként csodált Greta Gerwig rendezése a szokásosnál mélyebb, humorosabb, az átlagnál érzékenyebb felnövéstörténet, melynek középpontjában az egyszerre magabiztos, de rendkívül törékeny Christine, azaz Lady Bird (Saoirse Ronan) áll.

Lady Bird © UIP-Duna Film

A film munkacíme korábban Anyák és lányok volt, ez az alapfelállás pedig abszolút érződik is a végeredményen, hiszen a film valójában a kisvárosi Sacramentóból a metropoliszba, New Yorkba vágyó Lady Bird és féltő édesanyja (Laurie Metcalf) konfliktusának kitárgyalása. A film egyik nagy bravúrja az, hogy ezt a konfliktust úgy teszi átélhetővé, hogy a két színésznő szinte alig vált hangos szót egymással a film során; a másik, hogy különösebb szerzői sulykolás nélkül válik ez az önéletrajzi ihletettetségű történet univerzális metaforává.

Amikre még érdemes odafigyelni

A lista természetesen nem teljes, hiszen szintúgy számolni kell az Oscar-versenyben Gary Oldman Churchill-alakításával (A legsötétebb óra), és az egyelőre meglepően kevés díjat kapó Spielberg-filmmel, a Meryl Streepet és Tom Hankst is felvonultató Pentagon titkaival is. Néhány, a "surranópályán" támadó filmet, pedig még szintén el lehet csípni, hiszen a romkomot újra komolyan vehető műfajjá varázsoló Rögtönzött szerelmet (The Big Sick) még adják a mozik, a Netflixen pedig a II. világháború utáni személyes és társadalmi problémákról mesélő, gyönyörű Mudboundnak érdemes egy esélyt adni.

A Pentagon titkai © TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO. LLC.

De hamarosan a magyar mozinézők is kideríthetik, hogy a Testről és lélekről milyen mezőnyben került fel a szűkített Oscar-listára, hiszen a kategórai esélyesei közül a megdöbbentően szikár Szeretet nélkül (Loveless) mellett Fatih Akin Golden Globe-nyertes német Sötétbenjét (In The Fade), és az izraeliek titkos favoritját, a Foxtrotot is bemutatják a magyar mozik.