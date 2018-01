[{"available":true,"c_guid":"8a68e5a3-f3a0-448d-b5b7-d593a17bd4c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök Kállósemjén térségében kapcsolták le a három afgán és nyolc vietnami állampolgárt.","shortLead":"A rendőrök Kállósemjén térségében kapcsolták le a három afgán és nyolc vietnami állampolgárt.","id":"20180116_repulovel_erkezo_illegalis_bevandorlokat_fogtak_szabolcsban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a68e5a3-f3a0-448d-b5b7-d593a17bd4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882b73bc-c9b3-4dc0-b232-43cca823330f","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_repulovel_erkezo_illegalis_bevandorlokat_fogtak_szabolcsban","timestamp":"2018. január. 16. 16:36","title":"Repülővel érkező illegális bevándorlókat fogtak Szabolcsban – Sokak szerint az, aki pucolt hagymát vásárol, egyszerűen lusta.
Meztelen hagyma miatt buktak ki a vásárlók a Lidlre Bár az elnevezést nem erősítette meg, de azt elárulta a OnePlus vezérigazgatója, hogy mikor lesz kész új zászlóshajójuk (OnePlus 6?). 2018. január. 16. 10:00
Megvan, mikor jön az új OnePlus-csúcstelefon Megszületett a főtanácsnoki indítvány a Sziber-ügyben.
2018. január. 16. 11:20
Hidegzuhany a devizahiteleseknek az Európai Bíróságtól A Külügyi bizottság kedden délután tart rendkívüli ülést.
2018. január. 15. 11:13
Rendkívüli ülésen tárgyalják a román miniszterelnök akasztásra utaló szavait Az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná a kilépésről (Brexit) szóló korábbi döntését – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kedden Strasbourgban arra utalva, hogy a Brexit folyamata még visszafordítható.
2018. január. 16. 12:28
Tusk szerint még le lehet állítani a Brexitet A Bloombergen is megjelent a sztori az 1300 befogadott menekültről, amely miatt Orbán most védekezésre kényszerül. 2018. január. 15. 18:37
Bloomberg: Orbán védekezésre kényszerül Tudose szerint az állami hatóságok mandátumára utalt igazából, amikor felelősökről beszélt.
2018. január. 15. 15:43
Fura magyarázat: a "mandátum lobogásáról" beszélt a román miniszterelnök