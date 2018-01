[{"available":true,"c_guid":"7093732e-15c4-47d4-a8a3-8ccee7fd262e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi rendszerint súlyos fenyegetésekkel érte el, hogy adósa hétfről hétre fizessen neki. ","shortLead":"A férfi rendszerint súlyos fenyegetésekkel érte el, hogy adósa hétfről hétre fizessen neki. ","id":"20180119_TEKesek_kapcsoltak_le_a_miskolci_uzsorast_aki_tiz_evig_szorongatta_adosat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7093732e-15c4-47d4-a8a3-8ccee7fd262e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401b64ac-3bb4-4e33-93f7-03679717bfb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_TEKesek_kapcsoltak_le_a_miskolci_uzsorast_aki_tiz_evig_szorongatta_adosat","timestamp":"2018. január. 19. 11:09","title":"TEK-esek kapcsolták le a miskolci uzsorást, aki tíz évig szorongatta adósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbeca351-568b-413d-9eb7-54c6f1bc0532","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térképen nézhetők meg az európai populáció 2050-re prognosztizált változásai. ","shortLead":"Térképen nézhetők meg az európai populáció 2050-re prognosztizált változásai. ","id":"20180119_A_CIA_statisztikaja_szerint_veszesen_fogy_a_magyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbeca351-568b-413d-9eb7-54c6f1bc0532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5de8027-4c7d-484a-8113-87af7f4accd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_A_CIA_statisztikaja_szerint_veszesen_fogy_a_magyar","timestamp":"2018. január. 19. 10:16","title":"A CIA statisztikája szerint vészesen fogy a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30cdf88-7e30-4fc4-89bc-5db83f74bdc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub Fókusz című műsorának riporterei örökbefogadásra váró házasoknak adták ki magukat és feladtak egy hirdetés az interneten, így jutott el az első gyermekét váró vidéki párhoz.","shortLead":"Az RTL Klub Fókusz című műsorának riporterei örökbefogadásra váró házasoknak adták ki magukat és feladtak egy hirdetés...","id":"20180118_otmillioert_eladta_volna_gyermeket_egy_terhes_no_de_egyelore_nincs_nyomozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f30cdf88-7e30-4fc4-89bc-5db83f74bdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1e0a64-713e-43b1-b0ef-24e713e0c887","keywords":null,"link":"/elet/20180118_otmillioert_eladta_volna_gyermeket_egy_terhes_no_de_egyelore_nincs_nyomozas","timestamp":"2018. január. 18. 20:54","title":"Ötmillióért eladta volna gyermekét egy terhes nő, de egyelőre nincs nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca5d07-8e7e-4269-b0dd-e248d54f63b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lázár korábban arról beszélt, hogy megveszik a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, a főváros most tesz egy lépést a tárgyalások felé. ","shortLead":"Lázár korábban arról beszélt, hogy megveszik a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, a főváros most tesz egy lépést...","id":"20180118_A_fovaros_a_kormanyra_akarja_rasozni_a_Balnat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ca5d07-8e7e-4269-b0dd-e248d54f63b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cf227c-6724-45c6-bec4-44d1bb6f6929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180118_A_fovaros_a_kormanyra_akarja_rasozni_a_Balnat","timestamp":"2018. január. 18. 14:55","title":"A főváros a kormányra akarja rásózni a Bálnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a19ef1d-e300-4233-b6b9-44aa49c9bf27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fészliftes Fabia a hírek szerint a márciusi Genfi Autószalonon már be is mutatkozik majd, addig biztosan sok részletét megismerhetjük.","shortLead":"A fészliftes Fabia a hírek szerint a márciusi Genfi Autószalonon már be is mutatkozik majd, addig biztosan sok...","id":"20180118_skoda_fabia_facelift_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a19ef1d-e300-4233-b6b9-44aa49c9bf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e575b14d-4c03-40a8-856f-1942f09eb00f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180118_skoda_fabia_facelift_2018","timestamp":"2018. január. 18. 19:44","title":"Jön a Skoda Fabia frissítése: itt az első kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c911af03-1e14-492c-bcdb-57834dc0170a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német férfinek még jogosítványa sincs, ráadásul ittas sem volt, így nem tudni, mi motiválta.","shortLead":"A német férfinek még jogosítványa sincs, ráadásul ittas sem volt, így nem tudni, mi motiválta.","id":"20180119_nemetorszag_traffipax_nemet_traktoros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c911af03-1e14-492c-bcdb-57834dc0170a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabcaa74-62b9-4a2b-82f6-da8847dc47ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_nemetorszag_traffipax_nemet_traktoros","timestamp":"2018. január. 19. 15:31","title":"Elege lett a traffipaxokból, hatot döntött ki egyetlen éjszaka alatt a német traktoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7427e430-d932-4565-9729-3fe77bca08ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem állnak le a gyártással. ","shortLead":"Egyelőre nem állnak le a gyártással. ","id":"20180118_Megmenti_az_Emirates_az_Airbus_oriasgepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7427e430-d932-4565-9729-3fe77bca08ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3fe9a8-c4d3-4d22-985f-41ec5301d25b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180118_Megmenti_az_Emirates_az_Airbus_oriasgepet","timestamp":"2018. január. 18. 15:54","title":"Megmenti az Emirates az Airbus óriásgépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3cacf-b2f5-41d1-8806-5354975f9ce0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahnon történő gyári teszteknek megvan az a hátránya, hogy a még be nem jelentett autókat videóra veszik. Így történt ez most is.","shortLead":"Az Autobahnon történő gyári teszteknek megvan az a hátránya, hogy a még be nem jelentett autókat videóra veszik...","id":"20180119_lebukott_a_teljesen_uj_3as_bmw_autopalyan_videoztak_le_a_2019es_tipust","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3cacf-b2f5-41d1-8806-5354975f9ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c230a8b-893b-4fd8-9f69-0ad9c2a9473f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_lebukott_a_teljesen_uj_3as_bmw_autopalyan_videoztak_le_a_2019es_tipust","timestamp":"2018. január. 19. 11:27","title":"Lebukott a teljesen új 3-as BMW, autópályán videózták le a 2019-es típust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]