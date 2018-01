[{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szemcsés, fekete-fehér felvételeket alakít át színes, 3D-s első világháborús dokumentumfilmmé Peter Jackson, A hobbit és A Gyűrűk Ura trilógia rendezője.","shortLead":"Szemcsés, fekete-fehér felvételeket alakít át színes, 3D-s első világháborús dokumentumfilmmé Peter Jackson, A hobbit...","id":"20180122_Uj_filmen_dolgozik_A_Hobbit_es_A_Gyuruk_Ura_rendezoje__es_nem_fantasy_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f2d1ef-1631-4c81-a848-9e8b4096b25f","keywords":null,"link":"/kultura/20180122_Uj_filmen_dolgozik_A_Hobbit_es_A_Gyuruk_Ura_rendezoje__es_nem_fantasy_lesz","timestamp":"2018. január. 22. 19:45","title":"Új filmen dolgozik A Hobbit és A Gyűrűk Ura rendezője – és nem fantasy lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dolores O'Riordan halálával kapcsolatos vizsgálat eredményeit csak hónapokkal későbbre ígérik.","shortLead":"A Dolores O'Riordan halálával kapcsolatos vizsgálat eredményeit csak hónapokkal későbbre ígérik.","id":"20180122_Vasarnap_bucsuztattak_holnap_temetik_a_Cranberries_enekesnojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c933571f-fb69-49b4-9b6a-143a39e8c75e","keywords":null,"link":"/elet/20180122_Vasarnap_bucsuztattak_holnap_temetik_a_Cranberries_enekesnojet","timestamp":"2018. január. 22. 17:05","title":"Vasárnap búcsúztatták, holnap temetik a Cranberries énekesnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Gatwick-i repülőtéren felszállásra váró British Airways gép utasainak tűnt fel mintha nem lenne tiszta a kapitány.","shortLead":"A Gatwick-i repülőtéren felszállásra váró British Airways gép utasainak tűnt fel mintha nem lenne tiszta a kapitány.","id":"20180121_pilota_reszeg_british_airways","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd87f2e4-8ce8-423b-b85f-350c207dc28e","keywords":null,"link":"/vilag/20180121_pilota_reszeg_british_airways","timestamp":"2018. január. 21. 11:24","title":"Rendőrök vitték el a részeg pilótát egy British Airways gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3322f87f-401d-49f0-90d2-f382feb4da32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":" Egy átlag amerikai körülbelül ennyit keres egy évben, sok helyen házat is lehet venni 48 ezer dollárból, de Európa egyik legdrágább részén, a Riviérán egyetlen éjszaka kerül ennyibe. Igaz, nem akárhol. ","shortLead":" Egy átlag amerikai körülbelül ennyit keres egy évben, sok helyen házat is lehet venni 48 ezer dollárból, de Európa...","id":"20180122_Egy_ejszaka_48_ezer_dollar_a_tragikus_sorsu_hercegno_nevet_viselo_lakosztalyban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3322f87f-401d-49f0-90d2-f382feb4da32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaa56ea-58be-4991-9be3-056d780c48a1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180122_Egy_ejszaka_48_ezer_dollar_a_tragikus_sorsu_hercegno_nevet_viselo_lakosztalyban","timestamp":"2018. január. 22. 14:25","title":"Egyetlen éjszaka 12 millió forintba kerül ebben a szállodai lakosztályban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bc7728-5a29-4c6f-b801-a4eae08d15a7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felnézett, majd bumm.","shortLead":"Felnézett, majd bumm.","id":"20180121_70_meterrol_buntetett_egy_kapus_egy_spanyol_meccsen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93bc7728-5a29-4c6f-b801-a4eae08d15a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ca2d56-1234-479c-8b05-3af7ac4ebd56","keywords":null,"link":"/sport/20180121_70_meterrol_buntetett_egy_kapus_egy_spanyol_meccsen","timestamp":"2018. január. 21. 10:36","title":"70 méterről büntetett a kapus egy spanyol meccsen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c031be-ad5e-460f-9ad0-26963156bf7e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak rengetegen utaznak, de sokat is költenek külföldön.","shortLead":"Nem csak rengetegen utaznak, de sokat is költenek külföldön.","id":"20180121_kna_turizmus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06c031be-ad5e-460f-9ad0-26963156bf7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66ccb89-7bde-42f0-9ab9-fb198b41f45c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180121_kna_turizmus","timestamp":"2018. január. 21. 10:49","title":"Évente 200 millió kínai turista lesz hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec1a059-ab5e-49ad-9a73-20d804bf0fa8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonanőkből álló csoport 62 nap alatt gyűrte le az 1700 kilométeres távot. ","shortLead":"A katonanőkből álló csoport 62 nap alatt gyűrte le az 1700 kilométeres távot. ","id":"20180121_Eloszor_szelte_at_az_Antarktiszt_egy_csak_nokbol_allo_expedicio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec1a059-ab5e-49ad-9a73-20d804bf0fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6668328f-f8a8-4036-aca0-51e58be7e9fc","keywords":null,"link":"/vilag/20180121_Eloszor_szelte_at_az_Antarktiszt_egy_csak_nokbol_allo_expedicio","timestamp":"2018. január. 21. 15:53","title":"Először szelte át az Antarktiszt egy csak nőkből álló expedíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340cd5f5-d273-4d23-84da-38b617544a71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Februárban a divat világát is beveszi a Sony, miután a Nike-kal való együttműködés során elkészítették a kifejezetten gamereknek szánt PlayStation cipőt.","shortLead":"Februárban a divat világát is beveszi a Sony, miután a Nike-kal való együttműködés során elkészítették a kifejezetten...","id":"20180122_sony_nike_pg_2_colorway_cipo_playstation_cipo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340cd5f5-d273-4d23-84da-38b617544a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4001eb-6aa8-4c34-a283-a8725ab5c65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180122_sony_nike_pg_2_colorway_cipo_playstation_cipo","timestamp":"2018. január. 22. 11:03","title":"Itt van minden PlayStation-rajongó (lábainak) álma: egy gamercipő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]