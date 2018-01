[{"available":true,"c_guid":"7d1d82ec-9ab2-4aff-81c8-2cea6d3a3a11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez volna az úgynevezett munkahelyi ártalom?","shortLead":"Ez volna az úgynevezett munkahelyi ártalom?","id":"20180124_jean_marc_gales_lotus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d1d82ec-9ab2-4aff-81c8-2cea6d3a3a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9ea89f-1ec6-4870-8c63-8981dc2b9911","keywords":null,"link":"/cegauto/20180124_jean_marc_gales_lotus","timestamp":"2018. január. 24. 15:22","title":"Ilyen egy rendes sportautómárka főnöke – elveszik a jogsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0378e06-67b9-4631-ac51-3cc6d2f2fae4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon Go egy olyan boltot takar, ahol nincsenek pénztárak, a fizetéshez elég csak kisétálni a boltból.","shortLead":"Az Amazon Go egy olyan boltot takar, ahol nincsenek pénztárak, a fizetéshez elég csak kisétálni a boltból.","id":"20180125_amazon_go_bevaslarlas_nyitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0378e06-67b9-4631-ac51-3cc6d2f2fae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a85e78d-69ff-46c0-b270-0ef5ce8c6229","keywords":null,"link":"/tudomany/20180125_amazon_go_bevaslarlas_nyitas","timestamp":"2018. január. 25. 09:03","title":"Íme az első tapasztalatok: így működik az ABC, ahol se eladó nincs, se pénztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20862dae-2f41-4534-99c3-3ef9baf283f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Andy Vajna csatornájának reggeli műsora helyenként olyan, mintha színészek tartanának felolvasópróbát, de már maguk is unnák. Kedd reggel a mikrofonállvány-színvonalon kérdező műsorvezető és a Fidesz frakcióvezetője együtt próbált érdekes beszélgetést imitálni, kevés sikerrel, pedig érezhetően a Jobbik–LMP-mantra volt kiadva leckének, grátisz migránsozással.","shortLead":"Andy Vajna csatornájának reggeli műsora helyenként olyan, mintha színészek tartanának felolvasópróbát, de már maguk is...","id":"20180123_Az_allampolgarok_elvszerubbek_a_partoknal__Gulyas_megvilagosodott_a_Tv2_kanapejan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20862dae-2f41-4534-99c3-3ef9baf283f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a0ada2-9478-4bfa-9649-54609e5ab3a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Az_allampolgarok_elvszerubbek_a_partoknal__Gulyas_megvilagosodott_a_Tv2_kanapejan","timestamp":"2018. január. 23. 10:36","title":"„Az állampolgárok elvszerűbbek a pártoknál” – Gulyás megvilágosodott a Tv2 kanapéján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815bf109-4e88-47b3-a41f-365059710a07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét izgulhatunk magyar jelöltért a filmes világ legnagyobb presztízsű megmérettetésén, az Oscar-díjak átadóján. Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje ott van az öt jelölt között a legjobb idegen nyelvű film kategóriában. ","shortLead":"Ismét izgulhatunk magyar jelöltért a filmes világ legnagyobb presztízsű megmérettetésén, az Oscar-díjak átadóján...","id":"20180123_Oscardijra_jeloltek_a_Testrol_es_lelekrolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815bf109-4e88-47b3-a41f-365059710a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3347cc56-246d-4af4-bf56-fdfc16f9c2d3","keywords":null,"link":"/kultura/20180123_Oscardijra_jeloltek_a_Testrol_es_lelekrolt","timestamp":"2018. január. 23. 14:41","title":"Oscar-díjra jelölték a Testről és lélekről-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy egész nyomozócsoportot állítottak az ügyre.","shortLead":"Egy egész nyomozócsoportot állítottak az ügyre.","id":"20180123_Ot_megyeben_kutatnak_VV_Fanni_holtteste_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b4d527-bbb7-4ad4-9d52-e82ac621d12a","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Ot_megyeben_kutatnak_VV_Fanni_holtteste_utan","timestamp":"2018. január. 23. 10:05","title":"Öt megyében kutatnak VV Fanni holtteste után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8978aa93-adec-4b53-ba6a-475eb61e4de8","c_author":"Techet Péter","category":"velemeny","description":" Lehet, hogy a pénz megérkezett – de a NER tartalmilag egyetlen elemében sem keresztény. Vélemény.","shortLead":" Lehet, hogy a pénz megérkezett – de a NER tartalmilag egyetlen elemében sem keresztény. Vélemény.","id":"20180123_Techet_egyhazak_katolicizmus_keresztenyseg_migracio_Nemetorszag_szelsojobb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8978aa93-adec-4b53-ba6a-475eb61e4de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0da89fe-7afd-42bd-8aea-e707b7c6f804","keywords":null,"link":"/velemeny/20180123_Techet_egyhazak_katolicizmus_keresztenyseg_migracio_Nemetorszag_szelsojobb","timestamp":"2018. január. 23. 12:53","title":"Techet Péter: Nem csak pedofil papok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c7b24d-9b78-4c27-8206-dab980409270","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"\"A rendszer úgy rossz, ahogy van\" – fogalmazott meg sommás véleményt a középiskolai felvételiről az Eduline-nak a Magyartanárok Egyesületének elnöke, akinek véleményével alighanem oktatáskutatók, gyermekpszichológusok is egyetértenek.","shortLead":"\"A rendszer úgy rossz, ahogy van\" – fogalmazott meg sommás véleményt a középiskolai felvételiről az Eduline-nak...","id":"20180124_Felelem_es_retteges_nyolcadikban_Nem_lehetne_emberibb_a_kozepiskolai_felveteli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2c7b24d-9b78-4c27-8206-dab980409270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3ddb9b-85c8-4915-b704-1045b32c45a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Felelem_es_retteges_nyolcadikban_Nem_lehetne_emberibb_a_kozepiskolai_felveteli","timestamp":"2018. január. 24. 10:23","title":"Félelem és rettegés nyolcadikban: Nem lehetne emberibb a középiskolai felvételi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180123_Magyar_regeny_lett_Kinaban_Az_ev_konyve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9694ab-7891-4639-b8fe-3df6e0dea54f","keywords":null,"link":"/kultura/20180123_Magyar_regeny_lett_Kinaban_Az_ev_konyve","timestamp":"2018. január. 23. 09:59","title":"Magyar regény lett Kínában Az év könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]