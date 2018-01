[{"available":true,"c_guid":"d7e25f98-0185-4e03-b66d-aeb0081db6ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Zsolt bizottsági elnök levelet ír Soros Györgynek. ","shortLead":"Molnár Zsolt bizottsági elnök levelet ír Soros Györgynek. ","id":"20180125_Bohozatba_fulladt_a_Nemzetbiztonsagi_bizottsag_ulese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7e25f98-0185-4e03-b66d-aeb0081db6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a29b28c-8e51-4f2c-bc7b-2cb94bdac1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Bohozatba_fulladt_a_Nemzetbiztonsagi_bizottsag_ulese","timestamp":"2018. január. 25. 08:31","title":"Bohózatba fulladt a Nemzetbiztonsági bizottság ülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47560392-3f5b-44b4-b8e4-3c973bdfd503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint nem. Az EP-s szöveget viszont megszavazták. Kamuznak?\r

","shortLead":"A Fidesz szerint nem. Az EP-s szöveget viszont megszavazták. Kamuznak?\r

","id":"20180124_Kamumeter_simogate_migranst_es_civilt_a_Fidesz_Brusszelben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47560392-3f5b-44b4-b8e4-3c973bdfd503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd03d44-78c9-48b7-9993-cf2232ff506a","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Kamumeter_simogate_migranst_es_civilt_a_Fidesz_Brusszelben","timestamp":"2018. január. 24. 13:23","title":"Kamuméter: simogat-e migránst és civilt a Fidesz Brüsszelben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"H. N.","category":"kkv","description":"Egy igen érdekes tenderen van túl Orbán Viktor kedvenc falujának vezetője.","shortLead":"Egy igen érdekes tenderen van túl Orbán Viktor kedvenc falujának vezetője.","id":"20180124_Meszaros_Lorinc_polgarmester_megbizta_Meszaros_Lorinc_vallalkozot_egy_kozbeszerzessel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8df0e-2a97-4801-8e9c-c3e11acae504","keywords":null,"link":"/kkv/20180124_Meszaros_Lorinc_polgarmester_megbizta_Meszaros_Lorinc_vallalkozot_egy_kozbeszerzessel","timestamp":"2018. január. 24. 10:26","title":"Mészáros Lőrinc polgármester megbízta Mészáros Lőrinc vállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mol Limo Budapesten 200 benzines és 100 elektromos járművel kezdi meg a szolgáltatást.","shortLead":"A Mol Limo Budapesten 200 benzines és 100 elektromos járművel kezdi meg a szolgáltatást.","id":"20180125_elindult_a_limo_a_mol_automegoszto_szolgaltatasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2ee8fc-aa8b-4d9f-acce-f27c62087e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180125_elindult_a_limo_a_mol_automegoszto_szolgaltatasa","timestamp":"2018. január. 25. 13:05","title":"Elindult a Limo, a MOL autómegosztó szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a606efda-cd7a-45a4-aa04-2c101a6cf192","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség (FIS) döntése értelmében Magyarország is indulhat az alpesi sízők csapatversenyében a február 9-én rajtoló pjongcsangi téli olimpián, így a férfiaknál és a nőknél is két-két versenyző képviselheti majd az országot.","shortLead":"A nemzetközi szövetség (FIS) döntése értelmében Magyarország is indulhat az alpesi sízők csapatversenyében a február...","id":"20180125_ujabb_jo_hirt_kapott_a_magyar_teli_olimpiai_csapat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a606efda-cd7a-45a4-aa04-2c101a6cf192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b47a9e-59a8-403c-89c5-c425b1a594a9","keywords":null,"link":"/sport/20180125_ujabb_jo_hirt_kapott_a_magyar_teli_olimpiai_csapat","timestamp":"2018. január. 25. 12:48","title":"Újabb jó hírt kapott a magyar téli olimpiai csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ötvenezer forintjába került a Tilos Rádiónak a délutáni műsorsávban felolvasott kortárs irodalmi regény.","shortLead":"Ötvenezer forintjába került a Tilos Rádiónak a délutáni műsorsávban felolvasott kortárs irodalmi regény.","id":"20180125_a_mediatanacsnak_nem_az_alkohol_es_a_szex_volt_problemas_hanem_az_idopont","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cbee83-5aa8-4178-9870-825353963b31","keywords":null,"link":"/kkv/20180125_a_mediatanacsnak_nem_az_alkohol_es_a_szex_volt_problemas_hanem_az_idopont","timestamp":"2018. január. 25. 16:41","title":"A médiatanácsnak nem az alkohol és a szex volt problémás, hanem az időpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1475-4774-40ed-a637-64ed36c3c5e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Sztálin halála című film forgalmazási engedélyét vonták vissza két nappal az országos premier előtt.","shortLead":"A Sztálin halála című film forgalmazási engedélyét vonták vissza két nappal az országos premier előtt.","id":"20180124_Elobb_politikusok_zart_korben_megneztek_majd_letiltottak_egy_filmet_Oroszorszagban_Sztalin_halala","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669d1475-4774-40ed-a637-64ed36c3c5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2992e37f-82ed-4249-bcfb-a714cf8e2159","keywords":null,"link":"/kultura/20180124_Elobb_politikusok_zart_korben_megneztek_majd_letiltottak_egy_filmet_Oroszorszagban_Sztalin_halala","timestamp":"2018. január. 24. 14:43","title":"Előbb politikusok zárt körben megnéztek, majd letiltottak egy filmet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83796cd5-45ce-46fe-a735-e86e7033fe1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filmügyi biztosnak megvan a véleménye a Weintstein-botrányról. Ha őt vádolnák meg, elmondaná az igazat. A média szerepe szerinte érdekes az ügyben. Ők a TV2-nél azon vannak, hogy kiegyensúlyozott legyen a tájékoztatás.","shortLead":"A filmügyi biztosnak megvan a véleménye a Weintstein-botrányról. Ha őt vádolnák meg, elmondaná az igazat. A média...","id":"20180124_Andy_Vajna_Csak_ido_kerdese_ki_mikor_kerul_a_vagodeszkara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83796cd5-45ce-46fe-a735-e86e7033fe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b7f71c-4d26-4409-b8ca-e44eba4adb3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Andy_Vajna_Csak_ido_kerdese_ki_mikor_kerul_a_vagodeszkara","timestamp":"2018. január. 24. 10:02","title":"Andy Vajna: Csak idő kérdése, ki mikor kerül a vágódeszkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]