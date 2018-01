[{"available":true,"c_guid":"fc510e50-4741-4645-9179-4b8f4c1b0e8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Stratégiai partnerségre lépett az Atmedia, mint a legnagyobb magyar tévés sales house, valamint a Mediaworks, a Lapcom és az Inform Média online felületeit kizárólagosan értékesítő Printimus Kft.","shortLead":"Stratégiai partnerségre lépett az Atmedia, mint a legnagyobb magyar tévés sales house, valamint a Mediaworks, a Lapcom...","id":"20180126_Meszaros_Lorinc_Printimus_Atmedia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc510e50-4741-4645-9179-4b8f4c1b0e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c00b707-be3b-4358-b6ab-76fdfccf9a17","keywords":null,"link":"/kkv/20180126_Meszaros_Lorinc_Printimus_Atmedia","timestamp":"2018. január. 26. 16:38","title":"Mészáros Lőrinc rátelepedett a megyei lapok online hirdetéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd048dcb-b281-4832-b3df-088a46e08e32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Orosz duó ellen lépnek majd pályára. ","shortLead":"Orosz duó ellen lépnek majd pályára. ","id":"20180125_Babosek_reggel_hat_korul_kezdik_a_dontot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd048dcb-b281-4832-b3df-088a46e08e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81dd69bb-e9a2-4f27-9685-b16966fa5a72","keywords":null,"link":"/sport/20180125_Babosek_reggel_hat_korul_kezdik_a_dontot","timestamp":"2018. január. 25. 16:37","title":"Babosék reggel hat körül kezdik a döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évente nagyjából 90 millió autót gyártanak a világon. Egy egyszerű infografikán csodásan látszanak a számok, melyik ország, kontinens, hogyan szerepel ebben az ágazatban.","shortLead":"Évente nagyjából 90 millió autót gyártanak a világon. Egy egyszerű infografikán csodásan látszanak a számok, melyik...","id":"20180126_autogyartas_autoipar_automarka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924a6ac2-85c6-42b4-afde-4a8005f49b5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180126_autogyartas_autoipar_automarka","timestamp":"2018. január. 26. 09:33","title":"Melyik ország a legnagyobb autógyártó? Van egy, amelyik egész Európát lenyomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Olyan hírhamisítást, mint amit az LMP-vel művel a kormánymédia, eddig csak a nemi orientációjában is megtámadott Vona Gábornak jutott. A hatalom most nem csak az ökopártra céloz. Ez az üzenet szól Simicska Lajosnak és a Jobbiknak is.","shortLead":"Olyan hírhamisítást, mint amit az LMP-vel művel a kormánymédia, eddig csak a nemi orientációjában is megtámadott Vona...","id":"20180125_fidesz_lmp_simicska_lajos_jobbik_hirhamisitas_kormanymedia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94278527-fa50-4abe-9d14-9288d31f74e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_fidesz_lmp_simicska_lajos_jobbik_hirhamisitas_kormanymedia","timestamp":"2018. január. 25. 15:40","title":"Valódi félelem motiválja a Fidesz legújabb hadjáratát az ellenzék és Simicska ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283d6158-98e9-4f52-a775-6e6677dd2844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Önkormányzat még 2014-ben döntött a csomópont felújításáról, de most, négy évvel később még mindig felemás a helyzet. ","shortLead":"A Fővárosi Önkormányzat még 2014-ben döntött a csomópont felújításáról, de most, négy évvel később még mindig felemás...","id":"20180126_Szemethegyek_es_elkordonozott_szokokut_a_felkesz_Hatar_uti_csomoponton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=283d6158-98e9-4f52-a775-6e6677dd2844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b405d492-dfb3-4f8e-ad64-0e7d9f070ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Szemethegyek_es_elkordonozott_szokokut_a_felkesz_Hatar_uti_csomoponton","timestamp":"2018. január. 26. 20:47","title":"Szeméthegyek és elkordonozott szökőkút a félkész Határ úti csomóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég közölte, hogy érdeklődő jelentkezett, aki vinné a közép-kelet-európai érdekeltségeket.","shortLead":"A cég közölte, hogy érdeklődő jelentkezett, aki vinné a közép-kelet-európai érdekeltségeket.","id":"20180126_tenyleg_kivonulhat_a_telenor_magyarorszagrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b044f6-e367-48cd-8f93-57687c59b630","keywords":null,"link":"/kkv/20180126_tenyleg_kivonulhat_a_telenor_magyarorszagrol","timestamp":"2018. január. 26. 15:35","title":"Tényleg kivonulhat a Telenor Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619f4361-8da4-4cc8-986c-4bfe553b178c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-i CES-en még csak prototípus volt a Razer Project Linda nevű különleges dokkolója, amellyel a Razer Phone-ból lehetett laptopot varázsolni. Most viszont már a konkrét termékről hallani.","shortLead":"A Las Vegas-i CES-en még csak prototípus volt a Razer Project Linda nevű különleges dokkolója, amellyel a Razer...","id":"20180125_razer_project_linda_megjelenesi_datum_mikor_lesz_kaphato","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=619f4361-8da4-4cc8-986c-4bfe553b178c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b401114f-9aa8-4f82-92d7-0cc1d81789b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180125_razer_project_linda_megjelenesi_datum_mikor_lesz_kaphato","timestamp":"2018. január. 25. 11:03","title":"Prototípusból valóság: ekkor jelenhet meg a laptop, ami főleg telefonból áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279c8c36-fd87-4b91-9f79-b76296c02f90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Checkmarx kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a hackerek könnyen ellophatják a Tinderhez tartozó személyes adatainkat, azokat ugyanis semmilyen titkosítás nem védi.","shortLead":"A Checkmarx kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a hackerek könnyen ellophatják a Tinderhez tartozó személyes...","id":"20180126_tinder_biztonsagi_res_titkositas_hacker","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=279c8c36-fd87-4b91-9f79-b76296c02f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62453fc9-82a4-46b1-9224-fb0fb9db5afd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180126_tinder_biztonsagi_res_titkositas_hacker","timestamp":"2018. január. 26. 09:03","title":"Szokott Tinderezni? Akkor van egy igen rossz hírünk: minden adata kikerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]