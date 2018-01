[{"available":true,"c_guid":"83b7b764-5005-42d2-a875-d08b15807a86","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"És a gyermekeik is rövidebb idő alatt gyógyulnak meg. Nem indokolja teljes mértékben a foglalkoztatás növekedése az egyre több táppénzes esetet.","shortLead":"És a gyermekeik is rövidebb idő alatt gyógyulnak meg. Nem indokolja teljes mértékben a foglalkoztatás növekedése...","id":"20180130_Ritkabban_engedik_meg_maguknak_a_betegseget_az_egyeni_vallalkozok_mint_az_alkalmazottak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83b7b764-5005-42d2-a875-d08b15807a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155296e7-0932-4119-bed9-5c2362eab6f2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180130_Ritkabban_engedik_meg_maguknak_a_betegseget_az_egyeni_vallalkozok_mint_az_alkalmazottak","timestamp":"2018. január. 30. 11:46","title":"Ritkábban engedik meg maguknak a betegséget az egyéni vállalkozók, mint az alkalmazottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f922acd-5ed6-4fd5-83eb-3dc9a526c4b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók már Szöulban edzenek a jövő hét pénteken kezdődő pjongcsangi téli olimpiára.","shortLead":"A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók már Szöulban edzenek a jövő hét pénteken kezdődő pjongcsangi téli olimpiára.","id":"20180129_kedves_figyelmesseggel_fogadtak_a_magyar_korisokat_koreaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f922acd-5ed6-4fd5-83eb-3dc9a526c4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe88ca8-8ecc-44a2-8192-9b61f510344e","keywords":null,"link":"/sport/20180129_kedves_figyelmesseggel_fogadtak_a_magyar_korisokat_koreaban","timestamp":"2018. január. 29. 13:49","title":"Kedves figyelmességgel fogadták a magyar korisokat Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a44c10-e8c6-4f78-bf0f-b3539d7159e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És miért? Na miért?","shortLead":"És miért? Na miért?","id":"20180130_Hirtelen_potyogni_kezdtek_az_egycsillagos_ertekelesek_a_Guggenheim_muzeumra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a44c10-e8c6-4f78-bf0f-b3539d7159e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6582168-c5c8-4f90-b086-d23f095413a0","keywords":null,"link":"/kultura/20180130_Hirtelen_potyogni_kezdtek_az_egycsillagos_ertekelesek_a_Guggenheim_muzeumra","timestamp":"2018. január. 30. 15:15","title":"#ToiletGate, avagy hirtelen potyogni kezdtek az egycsillagos értékelések a Guggenheim múzeumra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d63fe22-d54b-4029-a5b0-2da7c2575e7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt két év gyári támogatású hondás versenyzése után megy át a Hyundaihoz.","shortLead":"Az elmúlt két év gyári támogatású hondás versenyzése után megy át a Hyundaihoz.","id":"20180130_Hyundai_mezben_feszit_Michelisz_Norbi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d63fe22-d54b-4029-a5b0-2da7c2575e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ad9eed-35b0-4236-a737-d30c1817b385","keywords":null,"link":"/cegauto/20180130_Hyundai_mezben_feszit_Michelisz_Norbi","timestamp":"2018. január. 30. 10:40","title":"Itt a bejelentés: a Hyundaihoz igazolt Michelisz Norbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68ea67f-a30f-45d4-a3d1-5005120f0cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Teniszszövetség főtitkára szerint nagyon kevés idő maradt a kivitelezésre, ha tartani akarják a határidőt, ezért lehet, hogy meghívásos tender kiírásával gyorsítanák meg a folyamatot.","shortLead":"A Magyar Teniszszövetség főtitkára szerint nagyon kevés idő maradt a kivitelezésre, ha tartani akarják a határidőt...","id":"20180131_egy_kapavagas_sem_tortent_meg_a_margitszigeti_teniszkozpontnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68ea67f-a30f-45d4-a3d1-5005120f0cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c45d4f2-3677-4e43-9c6e-430919023add","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180131_egy_kapavagas_sem_tortent_meg_a_margitszigeti_teniszkozpontnal","timestamp":"2018. január. 31. 11:26","title":"Egy kapavágás sem történt még a margitszigeti teniszközpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén akár 750 ezer használt autó is gazdát cserélhet.","shortLead":"Idén akár 750 ezer használt autó is gazdát cserélhet.","id":"20180129_hasznalt_auto_forgalomba_helyezes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd87c3e-349f-4d46-872a-effdfecd3e24","keywords":null,"link":"/cegauto/20180129_hasznalt_auto_forgalomba_helyezes","timestamp":"2018. január. 29. 14:23","title":"Ezért van mindig tömeg az okmányiroda autós részénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba27f2c-7971-4ed7-867d-e67174d5ef0e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"12 éve nem hallottak róla, most megtalálta egy amatőr csillagász.","shortLead":"12 éve nem hallottak róla, most megtalálta egy amatőr csillagász.","id":"20180129_Reg_elveszett_muholdjat_elesztgeti_a_NASA","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ba27f2c-7971-4ed7-867d-e67174d5ef0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948c7e69-06c4-4cdb-8789-d52a0b01d3f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180129_Reg_elveszett_muholdjat_elesztgeti_a_NASA","timestamp":"2018. január. 29. 21:25","title":"Rég elveszett műholdját élesztgeti a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9994a49a-6e46-4528-abe7-ad94a10e25f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fokozatosan csökkentik Lengyelországban a boltok vasárnapi nyitva tartását. 2020-ra lenne kötelező a boltzár minden vasárnap, de lesznek kivételek. ","shortLead":"Fokozatosan csökkentik Lengyelországban a boltok vasárnapi nyitva tartását. 2020-ra lenne kötelező a boltzár minden...","id":"20180130_jon_a_lengyeleknel_marciustol_a_vasarnapi_boltzar_light","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9994a49a-6e46-4528-abe7-ad94a10e25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c63a3-16c9-4ae2-a1fa-2e7b894ee36d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_jon_a_lengyeleknel_marciustol_a_vasarnapi_boltzar_light","timestamp":"2018. január. 30. 15:08","title":"Jön a lengyeleknél márciustól a vasárnapi boltzár light","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]