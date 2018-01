[{"available":true,"c_guid":"61a32475-70fd-45dc-bc79-c31e61ed073e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrök lezárták a Teve utcát a XIII. kerületében.","shortLead":"A rendőrök lezárták a Teve utcát a XIII. kerületében.","id":"20180130_Foto_Felborult_egy_auto_a_Teve_utcaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61a32475-70fd-45dc-bc79-c31e61ed073e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaffecb-3b01-4c48-956e-1c9f74f5de29","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180130_Foto_Felborult_egy_auto_a_Teve_utcaban","timestamp":"2018. január. 30. 14:55","title":"Fotó: Felborult egy autó a Teve utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d2e57a-c8d6-4935-886b-da881f42cb51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat eddig a sportos modellváltozatokat jelölte így, de mostantól saját jogán is létezik.","shortLead":"A Seat eddig a sportos modellváltozatokat jelölte így, de mostantól saját jogán is létezik.","id":"20180131_cupra_seat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d2e57a-c8d6-4935-886b-da881f42cb51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c5d666-636d-4bab-94c2-9817965811a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180131_cupra_seat","timestamp":"2018. január. 31. 16:23","title":"Mostantól önálló életet él a Cupra – mint márka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd51d1e-2b2b-4022-bf06-ddb6060bd41b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter Hódmezővásárhelyen kampányolt, ahol azt mondta, az országban javul a közbiztonság, mert többen ülnek börtönben, és mert a közmunka mellett nincs idejük lopni az embereknek.","shortLead":"A miniszter Hódmezővásárhelyen kampányolt, ahol azt mondta, az országban javul a közbiztonság, mert többen ülnek...","id":"20180130_Lazar_Kozmunka_mellett_nincs_kedvuk_lopni_az_embereknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecd51d1e-2b2b-4022-bf06-ddb6060bd41b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696e23e5-e768-4386-a269-c82c1e081a05","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Lazar_Kozmunka_mellett_nincs_kedvuk_lopni_az_embereknek","timestamp":"2018. január. 30. 12:42","title":"Lázár: Közmunka mellett nincs kedvük lopni az embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f639ef71-5a26-4777-abf1-862d1bdda5b7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Három rajzban is kárt tett az eltévedt kamion. ","shortLead":"Három rajzban is kárt tett az eltévedt kamion. ","id":"20180130_Eltevedt_kamion_rongalta_meg_a_Nazcavonalakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f639ef71-5a26-4777-abf1-862d1bdda5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7f093b-5584-428d-aa88-dbd6ce04bc45","keywords":null,"link":"/kultura/20180130_Eltevedt_kamion_rongalta_meg_a_Nazcavonalakat","timestamp":"2018. január. 30. 21:39","title":"Eltévedt kamion rongálta meg a Nazca-vonalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c54f27-4aca-4f47-a1f5-762608f85981","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszan küzdött rákbetegségével, amit első jelentkezésekor még leküzdött, és a mellrák elleni küzdelem élére állt. Körtvélyes Éva pályája elején a HVG munkatársa volt. ","shortLead":"Hosszan küzdött rákbetegségével, amit első jelentkezésekor még leküzdött, és a mellrák elleni küzdelem élére állt...","id":"20180130_Meghalt_Kortvelyes_Eva_ujsagiro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c54f27-4aca-4f47-a1f5-762608f85981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10a2cb9-4fa7-420d-846e-39c867e0644e","keywords":null,"link":"/kultura/20180130_Meghalt_Kortvelyes_Eva_ujsagiro","timestamp":"2018. január. 30. 14:55","title":"Meghalt Körtvélyes Éva újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aec85a8-0208-4fd0-9cd5-a1aee2fcb051","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan egymilliárd forintnál is több pénzbe kerül egy kilométer pályafelújítás, egy perc gyorsulást pedig kilencmilliárd forintból tudtak kihozni.","shortLead":"Átlagosan egymilliárd forintnál is több pénzbe kerül egy kilométer pályafelújítás, egy perc gyorsulást pedig...","id":"20180131_Vasuti_felujitasok_egymilliard_forintbol_6_masodpercet_sporolunk_a_menetidon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aec85a8-0208-4fd0-9cd5-a1aee2fcb051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53bc678-c02e-4538-b34e-521e702d9ecf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180131_Vasuti_felujitasok_egymilliard_forintbol_6_masodpercet_sporolunk_a_menetidon","timestamp":"2018. január. 31. 08:33","title":"Vasúti felújítások: egymilliárd forintból 6 másodpercet spórolunk a menetidőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10c79dd-924b-4abd-a651-afdeee3d2f9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az LMP-s Ikotity István 17 kérdést tett föl az Emminek a magyarországi múzeumi helyzettel kapcsolatban. Sajátos választ kapott – ismét a parlamentáris demokrácia nagyobb dicsőségére.","shortLead":"Az LMP-s Ikotity István 17 kérdést tett föl az Emminek a magyarországi múzeumi helyzettel kapcsolatban. Sajátos választ...","id":"20180130_Retvari_Bence_Ikotity_Istvan_Parlement_17_kerdes_irasos_valasz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b10c79dd-924b-4abd-a651-afdeee3d2f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d831f02-ae96-4862-93fa-bd4bf81d97c0","keywords":null,"link":"/kultura/20180130_Retvari_Bence_Ikotity_Istvan_Parlement_17_kerdes_irasos_valasz","timestamp":"2018. január. 30. 16:53","title":"Rétvári: Aki nem támogatja a kulturális nagyberuházásokat, ne is várjon választ kérdésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef4d53b-5545-4d3a-9857-613412114c59","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Merész vállalkozásba fogott Anne Applebaum kedd este a CEU vendégelőadójaként: egy nevezőre hozta Lenint, Mugabét és Orbánt. Nem az egyéneket mosta össze, hanem az általuk megálmodott államformában látta meg a hasonlóságot. A Pulitzer-díjas amerikai történész „az egypártrendszer kitartó varázsa” címmel megtartott előadása arra is választ adott: miért hazudnak büszkén és hangosan a vezér prominens vezetői.","shortLead":"Merész vállalkozásba fogott Anne Applebaum kedd este a CEU vendégelőadójaként: egy nevezőre hozta Lenint, Mugabét és...","id":"20180131_Aki_legnagyobb_atelessel_hazudik_a_vezenylotabornok_nagysagarol_az_jut_elore","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef4d53b-5545-4d3a-9857-613412114c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb9096-3993-4f41-9726-eb5b1677b146","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Aki_legnagyobb_atelessel_hazudik_a_vezenylotabornok_nagysagarol_az_jut_elore","timestamp":"2018. január. 31. 12:25","title":"Aki a legnagyobb átéléssel hazudik a vezénylőtábornok nagyságáról, az jut előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]