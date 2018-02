[{"available":true,"c_guid":"d2e0eb99-3fd3-405f-859d-e715227abdab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába reménykedtek a rajongók a P sorozat új tagjának mielőbbi érkezésében, a Huawei világossá tette, hogy a mobilt nem a február végén induló Mobile World Congress szakkiállításon leplezik majd le. De nem sokkal tovább kell várni.","shortLead":"Hiába reménykedtek a rajongók a P sorozat új tagjának mielőbbi érkezésében, a Huawei világossá tette, hogy a mobilt nem...","id":"20180201_huawei_p11_p20_bemutato_mwc_2018_marcius_27_parizs_megjelenesi_datum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e0eb99-3fd3-405f-859d-e715227abdab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d828c853-72b6-4c66-b29d-4ed84740a3f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180201_huawei_p11_p20_bemutato_mwc_2018_marcius_27_parizs_megjelenesi_datum","timestamp":"2018. február. 01. 10:03","title":"Bemondta a Huawei a dátumot, hogy mikor jön az új csúcstelefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938dbdb2-7f22-4505-b237-3e301a3ceadc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180130_Igy_tunkol_Orban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=938dbdb2-7f22-4505-b237-3e301a3ceadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf3adba-db63-4551-8483-06c6ce5cd1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Igy_tunkol_Orban","timestamp":"2018. január. 30. 10:58","title":"Így tunkol Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lebontott határkerítés előtt áll Szél Bernadett, Gyurcsány Ferenc, Soros György, Vona Gábor és Karácsony Gergely, a politikusok kezében erővágó.","shortLead":"A lebontott határkerítés előtt áll Szél Bernadett, Gyurcsány Ferenc, Soros György, Vona Gábor és Karácsony Gergely...","id":"20180130_Indul_a_Fidesz_plakatkampanya_Soros_oleli_Vonat_es_Gyurcsanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e3aa83-0f88-4aff-9d02-ea5bbbc451d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Indul_a_Fidesz_plakatkampanya_Soros_oleli_Vonat_es_Gyurcsanyt","timestamp":"2018. január. 30. 12:27","title":"Indul a Fidesz plakátkampánya: Soros öleli Vonát és Gyurcsányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfb6ea5-a667-4d8e-838f-c6a950dcc64b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikusnak rendesen meg kellett fogni a forintokat.","shortLead":"Az MSZP-s politikusnak rendesen meg kellett fogni a forintokat.","id":"20180201_Kunhalmi_Agnes_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cfb6ea5-a667-4d8e-838f-c6a950dcc64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c4df7-256a-4cfb-b779-c0d3c8130782","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Kunhalmi_Agnes_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 01:17","title":"Törlesztett és félre is tudott tenni Kunhalmi Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"Balavány György","category":"kultura","description":"Kérdezgeted, mi jár fejemben, pedig tudod, mielőtt még elmondanám. Egyszer azt írtad: „úgy tűnik, Balavány, itt és itt tartózkodsz. Jelentkezz be!” Válaszoltam volna, ha tudok: „úgy tűnik, Facebook, túl sokat tudsz rólam”, – de nem volt ilyen opció, mert nem adtál. Te vagy, Facebook, az Opciók Ura. Amúgy meg közöd nincs hozzá, merre járok, gondoltam akkor. Aztán kiderült: dehogy nincs, mindenhez van közöd.","shortLead":"Kérdezgeted, mi jár fejemben, pedig tudod, mielőtt még elmondanám. Egyszer azt írtad: „úgy tűnik, Balavány, itt és itt...","id":"20180131_Balavany_Hiaba_utallak_Facebook_ha_nem_tudok_nelkuled_elni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a05e22f-60ff-4d51-8947-889ea3e60aea","keywords":null,"link":"/kultura/20180131_Balavany_Hiaba_utallak_Facebook_ha_nem_tudok_nelkuled_elni","timestamp":"2018. január. 31. 12:20","title":"Balavány: Hiába utállak, Facebook, ha nem tudok nélküled élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a47a18-5724-4efa-9446-03dc33fa2f89","c_author":"FHB Bank","category":"brandchannel","description":"Korszerűsíttetné állattartó telepét vagy kertészeti üzemét? Terményszárítót építene? Fejlesztené borászati termékeit, esetleg növelné öntözési kapacitásait? E célokra most érdemes beszereznie a forrásokat.","shortLead":"Korszerűsíttetné állattartó telepét vagy kertészeti üzemét? Terményszárítót építene? Fejlesztené borászati termékeit...","id":"fhbbank_20180130_Megalapozna_agrarvallalkozasa_tovabbi_sikereit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a47a18-5724-4efa-9446-03dc33fa2f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a992091-1d2c-441e-8f78-5ac32b1b4031","keywords":null,"link":"/brandchannel/fhbbank_20180130_Megalapozna_agrarvallalkozasa_tovabbi_sikereit","timestamp":"2018. január. 30. 19:58","title":"Megalapozná agrárvállalkozása további sikereit? Mutatjuk, milyen lehetőségei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"FHB Bank, a Takarék Csoport tagja","c_partnerlogo":"4ec38829-db2d-4643-8182-bffcce5bad10","c_partnertag":"fhbbank"},{"available":true,"c_guid":"a06aa47e-0c77-4e93-a5e4-b0f119f2899c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A függetlenségi folyamat végéről, a spanyol kormány győzelméről, és az ő feláldozásáról írt Carles Puigdemont, Katalónia volt elnöke egy privát, mobiltelefonos üzenetben, amelyet az egyik országos spanyol televízió tett közzé szerdán.","shortLead":"A függetlenségi folyamat végéről, a spanyol kormány győzelméről, és az ő feláldozásáról írt Carles Puigdemont...","id":"20180131_kiszivargott_uzenet_puigdemont_lemondott_a_katalan_fuggetlensegrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a06aa47e-0c77-4e93-a5e4-b0f119f2899c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2da7e0a-a625-4a6a-ab04-7f2a7e0f9730","keywords":null,"link":"/vilag/20180131_kiszivargott_uzenet_puigdemont_lemondott_a_katalan_fuggetlensegrol","timestamp":"2018. január. 31. 16:26","title":"Kiszivárgott üzenet: a volt elnök lemondott a katalán függetlenségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc319aa1-048e-4094-8fba-0368c17679fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Rajkán élő asszony és családja egy héttel a családfő temetése után tudta meg, hogy más is megvette ugyanazt a sírhelyet. A polgármester az egyik lapnak úgy nyilatkozott, sajnálatos hiba történt, és keresik a megoldást.","shortLead":"A Rajkán élő asszony és családja egy héttel a családfő temetése után tudta meg, hogy más is megvette ugyanazt...","id":"20180131_Ketszer_adtak_el_ugyanazt_a_sirhelyet_ujra_kellene_temetni_az_edesapat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc319aa1-048e-4094-8fba-0368c17679fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0037149f-16e1-4344-873e-49b2ae307932","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Ketszer_adtak_el_ugyanazt_a_sirhelyet_ujra_kellene_temetni_az_edesapat","timestamp":"2018. január. 31. 20:58","title":"Kétszer adták el ugyanazt a sírhelyet, újra kellene temetni az édesapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]