[{"available":true,"c_guid":"00e7abab-37fb-46c5-b5f7-28fdd4c63114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 63 éves férfi istállójában elpusztult lovakat is találtak a hatóságok. ","shortLead":"A 63 éves férfi istállójában elpusztult lovakat is találtak a hatóságok. ","id":"20180202_Negyven_allatot_mentettek_ki_egy_allatkinzo_tanyajarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00e7abab-37fb-46c5-b5f7-28fdd4c63114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d03ad4f-6627-4b00-9479-eebc73259b74","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Negyven_allatot_mentettek_ki_egy_allatkinzo_tanyajarol","timestamp":"2018. február. 02. 09:10","title":"Negyven állatot mentettek ki egy állatkínzó tanyájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6360cc-2f38-4783-8981-1b57f1a30a57","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Balázs Attila és David Goffin összecsapása 1 óra 33 percig tartott, a nyitónap után a tavaly DK-döntős belgák 2-0-ra vezetnek.","shortLead":"Balázs Attila és David Goffin összecsapása 1 óra 33 percig tartott, a nyitónap után a tavaly DK-döntős belgák 2-0-ra...","id":"20180202_davis_kupa_balazs_nem_birt_goffinnel_20ra_vezetnek_a_belgak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b6360cc-2f38-4783-8981-1b57f1a30a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71f633b-4e06-436d-b4fb-9e9df2c8196a","keywords":null,"link":"/sport/20180202_davis_kupa_balazs_nem_birt_goffinnel_20ra_vezetnek_a_belgak","timestamp":"2018. február. 02. 19:13","title":"Davis Kupa: Balázs nem bírt Goffinnel, 2-0-ra vezetnek a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36f75d1-a0d0-41d4-9123-9b0008b473c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annyira, hogy a könyv kiadója egy rekordot is bejelentett most.","shortLead":"Annyira, hogy a könyv kiadója egy rekordot is bejelentett most.","id":"20180202_Meg_mindig_viszik_mint_a_cukrot_a_Harry_Potter_konyveket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c36f75d1-a0d0-41d4-9123-9b0008b473c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca8c2eb-b645-478b-abe4-ab33279933ec","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Meg_mindig_viszik_mint_a_cukrot_a_Harry_Potter_konyveket","timestamp":"2018. február. 02. 13:50","title":"Még mindig viszik, mint a cukrot a Harry Potter-könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szép összeg érkezett így a Jobbik pártelnökéhez.","shortLead":"Szép összeg érkezett így a Jobbik pártelnökéhez.","id":"20180201_Vona_Gabor_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a000975d-d5c4-4199-acbb-43b8785ecf61","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Vona_Gabor_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 01:09","title":"Vona a vagyonnyilatkozatában szerepelteti a Fidesz-közeli lapok által fizetett sérelemdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pillangó utcától magasvasút indulna, ez vinne át az Örs felett is. ","shortLead":"A Pillangó utcától magasvasút indulna, ez vinne át az Örs felett is. ","id":"20180201_Most_ott_tartunk_hogy_az_Ors_felett_kotnek_ossze_a_metrot_es_a_HEVet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762a4341-3917-4a9a-bb84-972dcdf3ad93","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Most_ott_tartunk_hogy_az_Ors_felett_kotnek_ossze_a_metrot_es_a_HEVet","timestamp":"2018. február. 01. 06:21","title":"Most ott tartunk, hogy az Örs felett kötnék össze a metrót és a HÉV-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c61a5fd-f2e3-4767-9521-f518fe9e9083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atv.hu úgy tudja, Orbán két hét múlva tartja meg a hagyományos év eleji beszédét. ","shortLead":"Az atv.hu úgy tudja, Orbán két hét múlva tartja meg a hagyományos év eleji beszédét. ","id":"20180202_Megint_a_Varkert_Bazarban_ertekeli_az_evet_Orban_Viktor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c61a5fd-f2e3-4767-9521-f518fe9e9083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca97af98-b75e-4f98-967d-87821fd13be4","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Megint_a_Varkert_Bazarban_ertekeli_az_evet_Orban_Viktor","timestamp":"2018. február. 02. 20:20","title":"Megint a Várkert Bazárban értékeli az évet Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyilatkozók szerint arra utaló jel nincs, hogy Szíria új vegyi fegyvereket fejlesztett volna ki, de valószínűleg korszerűsítette a célba juttató eszközöket. ","shortLead":"A nyilatkozók szerint arra utaló jel nincs, hogy Szíria új vegyi fegyvereket fejlesztett volna ki, de valószínűleg...","id":"20180202_Trump_kesz_fontolora_venni_a_katonai_csapast_a_szir_hadsereg_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3c8cf7-14c8-4d22-8d8d-bbaf66c71863","keywords":null,"link":"/vilag/20180202_Trump_kesz_fontolora_venni_a_katonai_csapast_a_szir_hadsereg_ellen","timestamp":"2018. február. 02. 05:08","title":"Trump kész fontolóra venni a katonai csapást a szír hadsereg ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb25bbec-549d-4156-a121-fcaeb5a2934a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly kiemelkedő figyelmet kapó képviselő vagyoni helyzete nem lengett ki: Pócs János egymillió forintot helyezett el megtakarításként, lecserélte autóját, viszont jóval kevesebb állami támogatást kapott, mint 2016-ban.","shortLead":"A tavaly kiemelkedő figyelmet kapó képviselő vagyoni helyzete nem lengett ki: Pócs János egymillió forintot helyezett...","id":"20180201_pocs_vagyonnyilatkozat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb25bbec-549d-4156-a121-fcaeb5a2934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f941c25-cbfc-4fac-813e-08c9f71a1f60","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_pocs_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2018. február. 01. 03:28","title":"Pócs János egymilliót gyűjtött és lecserélte autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]