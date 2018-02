[{"available":true,"c_guid":"86e2d38c-dc77-4b4a-a66e-a077853bfca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú döntés szerint Orbán csak a véleményét mondta.","shortLead":"Az elsőfokú döntés szerint Orbán csak a véleményét mondta.","id":"20180202_Hadhazy_elbukta_az_Orban_elleni_pert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e2d38c-dc77-4b4a-a66e-a077853bfca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9d8f24-eaba-4bef-b5dd-a123867d34a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Hadhazy_elbukta_az_Orban_elleni_pert","timestamp":"2018. február. 02. 09:23","title":"Hadházy elbukta az Orbán elleni pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volt a tavalyi fogásban gránát meg egy láda bomba is.","shortLead":"Volt a tavalyi fogásban gránát meg egy láda bomba is.","id":"20180203_Negyezer_fegyvert_meg_par_dobocsillagot_talaltak_az_amerikai_reptereken","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768741f5-b5b9-44dc-bc76-5afd45c57b05","keywords":null,"link":"/vilag/20180203_Negyezer_fegyvert_meg_par_dobocsillagot_talaltak_az_amerikai_reptereken","timestamp":"2018. február. 03. 15:59","title":"Négyezer fegyvert, meg pár dobócsillagot találtak az amerikai reptereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ globális migrációs csomagjáról beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió 180 perc című műsorában péntek reggel. ","shortLead":"Az ENSZ globális migrációs csomagjáról beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió 180 perc című műsorában...","id":"20180202_orban_kossuth_radio_ensz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa8949e-9537-4e60-9ed9-2ddebe6f1db7","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_orban_kossuth_radio_ensz","timestamp":"2018. február. 02. 07:53","title":"Orbán: Higgadtság, csigavér, nyugalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dedead4-c218-4a41-bf12-bde61ab6c8b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több mint 16 ezer mintavétel történt a doppingvizsgálatokon. ","shortLead":"Több mint 16 ezer mintavétel történt a doppingvizsgálatokon. ","id":"20180203_teli_olimpia_kokemenyen_odafigyeltek_az_oroszokra_a_doppingvizsglatoknal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dedead4-c218-4a41-bf12-bde61ab6c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455abbad-a227-4581-923a-e81f6490487c","keywords":null,"link":"/sport/20180203_teli_olimpia_kokemenyen_odafigyeltek_az_oroszokra_a_doppingvizsglatoknal","timestamp":"2018. február. 03. 16:09","title":"Téli olimpia: kőkeményen odafigyeltek az oroszokra a doppingvizsglatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyilatkozók szerint arra utaló jel nincs, hogy Szíria új vegyi fegyvereket fejlesztett volna ki, de valószínűleg korszerűsítette a célba juttató eszközöket. ","shortLead":"A nyilatkozók szerint arra utaló jel nincs, hogy Szíria új vegyi fegyvereket fejlesztett volna ki, de valószínűleg...","id":"20180202_Trump_kesz_fontolora_venni_a_katonai_csapast_a_szir_hadsereg_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3c8cf7-14c8-4d22-8d8d-bbaf66c71863","keywords":null,"link":"/vilag/20180202_Trump_kesz_fontolora_venni_a_katonai_csapast_a_szir_hadsereg_ellen","timestamp":"2018. február. 02. 05:08","title":"Trump kész fontolóra venni a katonai csapást a szír hadsereg ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff39f66b-09c5-4546-917e-3a03fb0e6b25","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gulyás Márton mozgalma fogta magát, néhány egyéni választókerületben méréseket végez és rendezvényeket tart, hogy kiderüljön, ki a legesélyesebb jelölt áprilisban. A Fidesz nem vesz részt a fórumokon, az együttes Baranyi Krisztina szerint nem azért, mert félnek. Ő egyébként parkolóóránként bontaná le a Fidesz rendszerét, jelentsen ez a helyi botrányra utaláson túl bármit. A Cigánypárt jelöltje pedig úgy vett részt a Közös Ország Mozgalom fórumán, hogy nem is hívták.","shortLead":"Gulyás Márton mozgalma fogta magát, néhány egyéni választókerületben méréseket végez és rendezvényeket tart...","id":"20180202_Fidesz_Kozos_Orszag_Mozgalom_valasztas_kampany_Gulyas_Marton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff39f66b-09c5-4546-917e-3a03fb0e6b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81edb805-95f3-4ec9-8a4f-a12b7566d9ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Fidesz_Kozos_Orszag_Mozgalom_valasztas_kampany_Gulyas_Marton","timestamp":"2018. február. 02. 09:20","title":"\"A Fidesz azért nem vitázik, mert tud számolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15764d0-9a85-418d-8bfd-e56bf05d20dd","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A szurkolók után klubokat is gyűjt a világ minden táján az angol bajnokságot fölényesen vezető csapat abu-dhabi tulajdonosa. ","shortLead":"A szurkolók után klubokat is gyűjt a világ minden táján az angol bajnokságot fölényesen vezető csapat abu-dhabi...","id":"201802__manchester_city__angliai_foleny__globalis_piramis__focipiramis","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15764d0-9a85-418d-8bfd-e56bf05d20dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c300ccbb-146c-4138-825b-e61a12dee12c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201802__manchester_city__angliai_foleny__globalis_piramis__focipiramis","timestamp":"2018. február. 03. 12:30","title":"Nemcsak a Premier League-ben tűnik ki, globális focibirodalmat épít a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89e0880-1e1a-43d3-bf65-a24733eae8e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány felelőssége, hogy hogyan kezeli a menekültügyi alapokat, írta meg a hvg.hu-nak az Európai Bizottság. A megengedő nyilatkozatban azonban benne van egy későbbi számonkérés csírája is.\r

\r

","shortLead":"A magyar kormány felelőssége, hogy hogyan kezeli a menekültügyi alapokat, írta meg a hvg.hu-nak az Európai Bizottság...","id":"20180202_Az_Europai_Bizottsagot_nem_izgatja_az_integracios_alapok_befagyasztasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e89e0880-1e1a-43d3-bf65-a24733eae8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba67f4d-bd20-4fba-a00c-ae592474ca95","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Az_Europai_Bizottsagot_nem_izgatja_az_integracios_alapok_befagyasztasa","timestamp":"2018. február. 02. 10:32","title":"Az Európai Bizottságot nem izgatja az EU-s menekültsegítő programok befagyasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]