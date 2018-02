És itt a legfontosabb, a dátum: június 21.

Nick Cave minden idők egyik legfontosabb dalszerző énekese, pályafutását rövid életű gimnáziumi együttese, a Boys Next Door után Birthday Party nevű zenekarával kezdte, mellyel az ausztráliai indulás után Londonba költöztek át.

Cave később szólópályára lépett, Bad Seeds néven alakított kísérőzenekart, melynek felállása gyakran változott. Időközben élt Berlinben, és Sao Paolóban - évek óta Brightonban lakik. 2006-ban Grinderman néven alakított egy párhuzamos zenekart, mellyel két albumot adott ki.

16 Nick Cave and The Bad Seeds-album jelent meg, a legutóbbi, melyre nagyon nagy hatást gyakorolt Cave fiának tragikus halála, 2016-ban (itt írtunk róla). Legutóbb lemeze a 2017-es Lovely Creatures: The Best Of Nick Cave and The Bad Seeds cím válogatáslemez.

Róla beszélek, ha a zenéről beszélek - ma 60 éves Nick Cave 60 éves ma Nick Cave. És akkor itt egy egészen hosszú szünet jön, az úgynevezett gondolkodás, hogy akkor ezt a dolgot honnan is nézzük, hogyan értelmezzük, modorosabban: fogjuk meg, értelmezzük, mi legyen a keret, tudományoskodva: a narratíva. Legyen, mondjuk az, ami itt jön.

Üröm az örömben, hogy ugyanazon az estén lesz Queens Of The Stone Age-koncert a Budapest Parkban.