Némi iróniával a hangjában nyilatkozott a Spice Girls körüli eseményekről a lánycsapat tagja, Mel C.

Mint arról korábban hírt adtunk, 2012 után újra összeáll a Spice Girls. Bennfentes források szerint mindez szinte teljesen valószínűtlen volt, hogy megtörténjen. A legnehezebben Victoria Beckham állt kötélnek.

Először a Sun brit bulvárlap szellőztette meg a dolgot, aztán maga csapat is kiadott egy közleményt, melyben örömüket fejezték ki, hogy újra együtt lehetnek, és, hogy a világ milyen érdeklődéssel fordul a Spice Girls felé.

Az egykori ötös tagjai fejenként tízmillió fontot (3,5 milliárd forintot) kapnak az új közös projektért, bár Victoria Beckham, aki az együttesben Posh néven szerepelt, állítólag csak azzal a feltétellel ment bele, ha nem kell énekelnie. A Spice Girls öt tagja, így a hír, pénteken Londonban találkoztak.

Mel C most a BBC Radio 2-nak adott interjút, írja az NME: "Az a vicces, hogy sajnos bármit csinálunk, az a lapokban köt ki. Ez a legrosszabbul őrzött titok a showbizniszben", nyilatkozta, s hozzátette, "egyelőre semmi sincs kőbe vésve", és, hogy most csak ötletekről beszéltek.