[{"available":true,"c_guid":"41da138a-58af-455f-bb2a-da5e6e54e96f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hírek szerint a két éve elhunyt popsztár hologramja is \"színpadra lépett volna\" a Superbowl félidei showban.","shortLead":"Hírek szerint a két éve elhunyt popsztár hologramja is \"színpadra lépett volna\" a Superbowl félidei showban.","id":"20180204_Prince_Justin_Timberlake_Superbowl_2019","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41da138a-58af-455f-bb2a-da5e6e54e96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc17887-4673-485b-aed2-fdc5762c6d89","keywords":null,"link":"/kultura/20180204_Prince_Justin_Timberlake_Superbowl_2019","timestamp":"2018. február. 04. 19:28","title":"Eredetileg Prince is feltűnt volna Justin Timberlake Superbowl-koncertjén, aztán mégsem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a készüléket még az eltűnése előtt adta be a szervizbe a nő, onnan foglalták le a rendőrök, abban bízva, hogy a nyomozást segítő adatokat találnak benne.","shortLead":"A lap szerint a készüléket még az eltűnése előtt adta be a szervizbe a nő, onnan foglalták le a rendőrök, abban bízva...","id":"20180205_Blikk_megtalaltak_VV_Fanni_mobiljat_uj_nyomokat_keresnek_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1828d5bd-93dd-46c0-aaa2-9d1e376ee9da","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Blikk_megtalaltak_VV_Fanni_mobiljat_uj_nyomokat_keresnek_a_rendorok","timestamp":"2018. február. 05. 08:25","title":"Blikk: megtalálták VV Fanni mobilját, új nyomokat keresnek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd99992d-114c-4cf3-935f-541189dcf0a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár most mindenki az MWC-re és a Galaxy S9-re fókuszál, sok más készüléket is útjának indítana a Samsung még ebben az évben. Kiszivárgott egy lista a küszöbön álló Samsung-eszközökről.","shortLead":"Bár most mindenki az MWC-re és a Galaxy S9-re fókuszál, sok más készüléket is útjának indítana a Samsung még ebben...","id":"20180204_ezeket_az_eszkozoket_tervezi_a_samsung_2018ra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd99992d-114c-4cf3-935f-541189dcf0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a483b2c-54fb-4692-b46c-3645c636c497","keywords":null,"link":"/tudomany/20180204_ezeket_az_eszkozoket_tervezi_a_samsung_2018ra","timestamp":"2018. február. 04. 10:16","title":"Kiszivárgott egy lista: rengeteg új eszközt tervez ebben az évben (is) a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066f8680-a582-4aec-958c-491de9bad7cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamionok legyártása csak egy dolog, valahol tölteni is kellene a járműveket – erre pedig külön hálózatot szán a Tesla. Erre azonban még várni kell.","shortLead":"A kamionok legyártása csak egy dolog, valahol tölteni is kellene a járműveket – erre pedig külön hálózatot szán...","id":"20180205_tesla_elektromos_kamion_megacharger_tolto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=066f8680-a582-4aec-958c-491de9bad7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21ef306-ac6e-4380-b747-b4c9f1d06f2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180205_tesla_elektromos_kamion_megacharger_tolto","timestamp":"2018. február. 05. 08:31","title":"Csalódás: így lehet majd tölteni a Tesla elektromos kamionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f302f54e-6b83-4c2a-b1bd-d55ad1c9dd7d","c_author":"Szabó Fruzsina","category":"kultura","description":"Idén itt-ott még csökkentik is a ponthatárokat, 2020-tól viszont csak jóval szigorúbb feltételekkel lehet bekerülni az egyetemekre és főiskolákra. ","shortLead":"Idén itt-ott még csökkentik is a ponthatárokat, 2020-tól viszont csak jóval szigorúbb feltételekkel lehet bekerülni...","id":"201805__felveteli_szigor__ponthatarok__kulfoldi_tovabbtanulas__szigorlat_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f302f54e-6b83-4c2a-b1bd-d55ad1c9dd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5de3cf-322c-45c1-95d6-1d53c2f83126","keywords":null,"link":"/kultura/201805__felveteli_szigor__ponthatarok__kulfoldi_tovabbtanulas__szigorlat_elott","timestamp":"2018. február. 04. 12:30","title":"Az idei lehet az utolsó előtti „békeév” a felsőoktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc10b83-088a-454c-9217-9a94dd7f8cc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyúlékony folyadékot tartalmazó palackot dobtak ismeretlen támadók a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) központi irodájának épületére Ungvár belvárosában, a megyei rendvédelmi szervek azonnal reagáltak a vasárnap hajnali akcióra.","shortLead":"Gyúlékony folyadékot tartalmazó palackot dobtak ismeretlen támadók a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ...","id":"20180204_Ungvar__gyulekony_anyaggal_a_helyi_magyar_szervezet_irodaja_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc10b83-088a-454c-9217-9a94dd7f8cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1537e9-b3f7-4466-8154-075ddce37805","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Ungvar__gyulekony_anyaggal_a_helyi_magyar_szervezet_irodaja_ellen","timestamp":"2018. február. 04. 11:42","title":"Ungvár - gyúlékony anyaggal a helyi magyar szervezet irodája ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f48590-84d4-4dca-bcaa-fda4c57ce039","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valószínűleg nem nézett bele a visszapillantóba, mielőtt a teherautó elé kanyarodott volna.","shortLead":"A sofőr valószínűleg nem nézett bele a visszapillantóba, mielőtt a teherautó elé kanyarodott volna.","id":"20180205_baleset_sydney_autopalya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9f48590-84d4-4dca-bcaa-fda4c57ce039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7689c93-4d4d-47cf-b627-ecd666a6d656","keywords":null,"link":"/cegauto/20180205_baleset_sydney_autopalya","timestamp":"2018. február. 05. 04:01","title":"Balesetet okozott, majd az autópálya közepén kezdett telefonálni a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287ad409-2552-4461-be8d-d1c449794d24","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A házelnöknek nincs lelkifurdalása, amiért \"bűvészkedtek\" a választási térképpel. Pedig legfeljebb a szavakkal bűvészkedett a Fidesz, a körzetekkel sokkal inkább csalt.","shortLead":"A házelnöknek nincs lelkifurdalása, amiért \"bűvészkedtek\" a választási térképpel. Pedig legfeljebb a szavakkal...","id":"20180203_Ezt_jelentik_Kover_szavai_meglopjak_azt_aki_nem_a_Fideszre_szavaz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=287ad409-2552-4461-be8d-d1c449794d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee37392b-8c28-49c2-8368-002d596e72a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Ezt_jelentik_Kover_szavai_meglopjak_azt_aki_nem_a_Fideszre_szavaz","timestamp":"2018. február. 03. 13:40","title":"Ezt jelentik Kövér szavai: meglopják azt, aki nem a Fideszre szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]